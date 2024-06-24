Форварду Варге проломили череп, но жизнь вне опасности. Новый протокол УЕФА не сработал

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вчера, 13:51

Ширма не помогла, а ещё больше всех напугала.

Варга отделается операцией на лицевой кости

И сотрясением мозга. Лучший сценарий после неудачного столкновения. Жизнь футболиста вне опасности, в больницу отправлялся в сознании. У 29-летнего форварда «Ференцвароша» Барнабаса Варги перелом лицевой кости. Ему потребуется операция, но жизни ничего не угрожает. Худшие прогнозы не подтвердились. На 68-й минуте решающего матча Шотландии против Венгрии вратарь выскочил на высокий мяч, правой рукой сыграл четко и по правилам. А вот левый локоть и плечо столкнулись с нападающим, который тоже выпрыгнул в борьбе после навеса.

Нет нарушения правил и повода для пенальти. Голкипер не выставлял колено или локоть, Варге просто не повезло. Его корпус сместился в полете и борьбе, налетел на руку соперника. Мбаппе ведь тоже сам ударился в плечо защитника и сломал нос. Барнабас получил сильный удар в голову. В результате у него начались конвульсии. Вот это самый пугающий момент, ведь все подумали, что есть серьезное повреждение мозга. Черепно-мозговая травма — сотрясение с переломом костей, что понятно из названия. Нервная система человека отреагировала мгновенно.

Словно короткое замыкание, руки форварда неестественно вытянулись и задрожали пальцы. Но без протокола УЕФА имени Эриксена миллионы людей вчера сберегли бы нервы после секундного шока. Ширма, вернее, одеяло, закрывала несколько сторон вокруг Варги и врачей, но фотографы сразу всё сняли. Выложили снимки через несколько минут. И запрет показывать подобные повторы усугубляет нервную ситуацию. Люди додумали, чего не было. Увидели, как дернулись руки и не знали, что Варга быстро пришел в сознание, двигался, поскольку было больно.

Все зрители – на стадионе и дома, а также, что отдельно важно – родственники Варги, из-за одеяла и отсутствия повторов сходили с ума. Рисовали себе самые страшные сценарии, вплоть до гибели футболиста. Примеры знаете, столкновения на втором этаже бывают смертельно опасными. Молодой голкипер ЦСКА Перхун погиб после столкновения головами. Но Варга изначально был в лучшем состоянии, чем дорисовала ваша фантазия, построенная на эпизоде с Эриксеном из сборной Дании на прошлом Евро. У Кристиана случился инфаркт прямо во время игры.

Если бы на стадионе не отдыхал опытный парамедик, который пришел смотреть игру, если бы защитник Кьер впал в ступор вместе с врачами сборной Дании – быть беде. Футбольные медики не мастера реанимации пациентов в самой жесткой версии, когда мозг без кислорода из-за остановки сердца. Но Эриксена откачали, Кристиан даже забил гол на новом Евро-2024. Варга получил сложную травму лица, но средней тяжести, ситуация была не такой сложной. Ширма и решение УЕФА не показывать повторы сделали хуже, добавили саспенса – тревожного ожидания.

Повторы в боевых видах берегут людям нервы

Нокдаун или нокаут в любой из версий боевых видах спорта, вроде бокса, карате и смешанных единоборств, смакуют на повторах. Это нередко смотрят дети, но никто не предлагает запретить ММА . А в футболе логическая нестыковка. Нельзя показывать травмы. Но зачем? На примере Варги доказано, что одеяло сделало хуже. Человек двигался и реагировал на слова врачей. Перепугались игроки сборной Венгрии. Каждый ходил смотреть, что Варгу переворачивают, проверяя весь череп на предмет повреждений.

Представьте, что в ММА один боец нанес серию ударов другому, тот упал без сознания. И тут прожекторы гасят, октагон не видно. Зрители бы сошли с ума от неведенья. А когда видят, что сначала боец отключился, а через пару секунд открыл глаза – становится легче. У Эриксена ведь особый случай. Редко не футбольном поле у человека останавливается сердце. Для таких чрезвычайных ситуаций не стоит показывать повторы. Но нужна нормальна ширма, чтобы с четырех сторон врачи и пациент были закрыты.

Нелепое одеяло, которое растянули вокруг Варги, оказалось бесполезным атрибутом. Лучше бы показали момент оказания помощи, где видно, что парень приходит в себя и активно двигается из-за боли. Конвульсии, разумеется, крутить не стоило. Но именно они попали в ряд трансляций. Получается, одни «смаковали» мучения и часть зрителей сразу видели в деталях сам контакт головы с рукой голкипера, а другие придумали, что Варга мог неудачно удариться головой о газон, и не знали, что он сразу двигался.

Молодой форвард Чобот забил уникальный мяч

Шокирующий опыт пережили все, кто смотрел поединок. Заезжему арбитру из Аргентины Факундо Тельо пришлось добавить 10 минут, помощь оказывали долго. Вот тут врачи действовали по протоколу. Проверили, не сломал ли себе Варга шею. Паралича не было. А вот персонал стадиона, который отвечает за носилки, не сработал. Проблема таких моментов, что у многих или паника, или ступор. Поэтому Собослаи подгонял людей с носилками. И лишь позже догадались, что на арене есть передвижная кровать из скорой помощи. А сначала был хаос.

Четко не сработали, а затем вернулись к футболу. Шотландия пыталась забить Венгрии. Но в результате шанс сыграть в плей-офф остается у команды Варги. Кевин Чобот – форвард «Уйпешта», который в юности не закрепился в «Бенфике», забил в результате контратаки. Его гол стал самым поздним в истории Евро без учета овертаймов. Венгры сыграли до конца, хотя обе команды не показали футбол уровня плей-офф. Шотландия 12 раз играла в финальных частях ЧМ и Евро. И 12 раз не вышли из группы, одни из главных неудачников.