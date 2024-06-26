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Спаллетти поддержал журналиста, у которого несколько дней назад умерла жена

вчера, 16:09

Главный тренер Лучано Спаллетти отметился трогательным поступком перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией.

За несколько часов до игры специалист нашёл время, чтобы поддержать журналиста Sky Sports Марко Носотти, который на протяжении многих лет следит за национальной командой в качестве корреспондента. Несколько дней назад жена Марко Сильвия Мантовани умерла после продолжительной болезни.

Спаллетти подошёл к журналисту, обнял его, сказал несколько слов и похлопал по плечу.

Спаллетти поддержал журналиста, у которого несколько дней назад умерла женаСпаллетти поддержал журналиста, у которого несколько дней назад умерла жена

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Все комментарии
79dgk48m9brb
79dgk48m9brb
вчера в 17:48, ред.
Все знают, что Зенит выиграет, а Глущенков забьет два гола.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:18
Лучано молодец... всегда был человеком...
Гость
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