Самые творческие футболисты в РПЛ. Глушенков и Файзуллаев радуют нестандартностью

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сегодня, 13:01

Одаренные созидатели есть даже в «Сочи».

Максим Глушенков («Локомотив»)

Карпину стоит перестать занудствовать и позвать Максима в состав сборной России. Нападающий «Локомотива» достаточно гибкий, чтобы не подстроиться под схему «4-3-3». Глушенков один из лучших игроков РПЛ текущего сезона. У него не только статистика, хотя цифры тоже хорошие. У Максима третья строчка после Клаудиньо и Промеса по качеству созданных шансов. Молодой игрок в пятерке по количеству голов. Также у Глушенкова раздельное первое место с Тюкавиным по ассистам, но у Константина сегодня ещё матч против «Урала». Но Глушенков, помимо 14 прямых участий в голах, оживлял порой мертвую атаку «Локомотива», где играют отрезками. У Максима оригинальные решения и есть базовые сильные стороны, вроде крутого дальнего удара. Без таких игроков невозможно себе представить интересный результативный чемпионат. Доказательством крутости Глушенкова как созидателя является дерби с ЦСКА – невероятный по сюжету и веселый по счету матч. Впрочем, в той игре запомнился не только Максим.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА )

Когда видели Кварацхелию в футболке «Рубина», то знали – технарь из Грузии в РПЛ ненадолго. С узбеком аналогичный прогноз, молодой человек – крайнему форварду ЦСКА всего двадцать лет, быстро уедет в сильную лигу. И это правильное решение для развития игрока, поскольку азиатский вундеркинд слишком легко выходит на ударные позиции в РПЛ . Против «Локомотива» у него четыре удара по воротам, а также четыре созданных момента. Поскольку во всем мире тренд на атаку, где резкость ценят, как и физику, то разговоры о скромных габаритах – Аббосбек ниже Месси, вообще не волнуют скаутов. Техничный парень пригодится многим солидным клубам. И хотя ему рано в «Баварию», лучше играть в основе, можно начать с клуба уровня «Байера», где найдется место атакующим футболистам. Особенно после ухода Вирца следующим летом. Сон Хын-Мин тоже играл в Леверкузене, а теперь стал легендой АПЛ .

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Ставка клуба на результат в этом сезоне сделала армянина менее созидательным игроком. Собирает по крупицам моменты за счет количества подач и ударов. Зато они у Эдуарда имеются. У Сперцяна пятый результат РПЛ по выстрелам в сторону чужих ворот – опережает даже центрального форварда Кассьерру из «Зенита». А вот по передачам под удары Эдуард ниже, чем можно было бы представить, исходя из его амплуа. Причина понятная, атакующий хавбек играет в полузащите, а не на позиции чистой «десятки» и свободного художника. Черников и колумбийский новичок Кастаньо не закрывают центр поля так, чтобы Эдуард наслаждался только созиданием. С другой стороны, по суммарному качеству шансов Сперцян на четвертом месте в РПЛ после тройки центральных нападающих. Это должен быть последний сезон Эдуарда в родном «Краснодаре», нужно идти на повышение в топ-5.

Клаудиньо («Зенит»)

Обленился и ошибается, но 27-летний бразилец невероятно сильный футболист. По сумме созданных для напарников моментов Клаудиньо второй после Промеса. И пора бы обойти Квинси, ведь голландец в тюрьме и начал закономерно отставать от игрока «Зенита» по сыгранным минутам. Бразилец сейчас не в лучшей форме, может недоработать в командном прессинге. Вчера упустил Оласу, когда левый защитник «Краснодара» оказался н а ударной позиции и забил мяч в центральном матче весны. Но Клаудиньо выдал 48 передач под удары в РПЛ , у него 42 удара по воротам, а также первое место по сумме xА – качеству последних пасов. Творческий игрок, но прямо сейчас не в лучшей форме.

Мартин Крамарич («Сочи»)

Даже в составе последней команды в таблице есть творческий человек. Не лишен лени, которая объединяет многих одаренных персонажей, но Крамарич на седьмой строчке по передачам под удар, играя за команду, которая с мячом намного реже, чем «Зенит» или «Спартак». Мартин способен на неожиданные решения в атаке, у него 5 голов и 4 ассиста, и добраться до такой высоты в составе нынешнего «Сочи» намного сложнее, чем раньше. Причем творческое начало отражено даже в статистике передач, много брака. Крамарич часто рискует, поскольку тренер Морено видит, что именно словенец – игрок испанского стиля, который за счет нетривиальных решений делает «Сочи» ближе к первой короткой, но спасительной серии побед.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Команда из Самары предсказуемо потеряла интерес к игре и темп весной. В таблице новых туров команда Осинькина рядом с зоной вылета. Вечером у них важнейший домашним матч против ещё одного нестабильного весной клуба «Рубина». Это регионально дерби, к которому в клубе подготовились с помощью добродушного анонса. А вот по состоянию Гарре объявлять нечего, пока аргентинец восстанавливается после травмы. Его отсутствие прямо сказывается на результатах «Крыльев Советов», ведь в осенней части чемпионата Бенхамин был едва не самым ярким игроком лиги. Прошлый год закончил тремя голами и ассистом в четырех последних играх, а в 2024-м на поле не выходил. Как видите, без аргентинца стало намного хуже, ведь всегда можно соединять дриблинг с ударами и передачами, будучи не только ярким, но и полезным для команды.

Жоао Бителло («Динамо»)

Сыграл меньше минут, чем многие коллеги в списке, но Бителло в десятке по xA, суммарному качеству последних пасов. Также Жоао второй по среднему количеству созданных моментов за игру, уступает только Промесу. Если Карраскаль яркий и жутко нестабильный, то 23-летний атакующий бразильский хавбек «Динамо» может оказаться мастером другого порядка. Но созидательный потенциал Бителло надо подпитать переменами в игре «Динамо». Во-первых, команде с таким набором исполнителей пора чаще давить на чужие ворота. Во-вторых, хорошо открываться должен не только Тюкавин. Во-в-третьих, самому Бителло стоит намного активнее брать игру на себя. Пока с голевыми передачами не везет – всего одна, зато забил пять мячей. У «Динамо» важнейшая игра против «Урала», пора бразильцу проявить лидерские качества после опустошающего обидного поражения от «Спартака».