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Роналду перед матчем выкатил на поле девочку в инвалидной коляске

вчера, 23:18
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 0Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

Перед началом товарищеского матча между сборными Португалии и Ирландии нападающий Криштиану Роналду выкатил на поле девочку в инвалидной коляске, а во время исполнения гимна держал её за руку.

Игра началась в Авейру в 21:45 по московскому времени. Это заключительная встреча португальцев перед Евро-2024.

Роналду перед матчем выкатил на поле девочку в инвалидной коляскеРоналду перед матчем выкатил на поле девочку в инвалидной коляске

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 07:19
Байкал

Насчёт условий. Сенатов тебе написал вчера: убери последний абзац из своего поста, и он поставит тебе лайк. Ты выполнил его условие?
🤭🤭🤭🤔🤔🤔🤔
Capral
Capral
сегодня в 07:12
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 03:34
    Очередная драма разворачивается на сайте, петля стоит перед выбором от немчуры.
    "Делай выбор- или я или он. Ты знаешь, о ком, я" ставит условия он.
    Ну прям как в мылодраме.
    Осталось узнать кого выберет петля, его или таинтвенного незнакомца.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 03:26
    Это хорошо, что у девочки в руках не было телефона, а то дырявый мог бы и ударить.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:56, ред.
    Не верю. В том смысле, который имел ввиду К.С.Станиславский. Показуха со стороны португальца. И как бы меня не упрекали в недоверии к нему, меня не переубедить даже фактами его благотворительности, которые имели место быть с его стороны.
    Ну а то, что он выдающийся футболист, нет никаких сомнений.
    n39t9ye8ut6v
    n39t9ye8ut6v
    вчера в 23:50
    Он лидер во всём! Это хороший пример для всех!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Макс, Дружище, Привет!!!
    Вот, что я тебе скажу, не на футбольную тему. Делай выбор- или я или он. Ты знаешь, о ком, я. Если, он, пожалуйста- с ним и говори. Извини, так будет честно. Любое твоё решение- приму как должное.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:38
    Уже 2 банки ирландцам положил "пенсионер".
    Пацаны в сборной за ним, как за каменной стеной.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 23:25
    И уже голы забил
    Capral
    Capral
    вчера в 23:25
    Блин, ну, всё, гимназист с крымского полуострова и лесник из таёжной тайги- этого не переживут...
    Гость
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