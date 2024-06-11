Роналду перед матчем выкатил на поле девочку в инвалидной коляске

Перед началом товарищеского матча между сборными Португалии и Ирландии нападающий Криштиану Роналду выкатил на поле девочку в инвалидной коляске, а во время исполнения гимна держал её за руку.
Игра началась в Авейру в 21:45 по московскому времени. Это заключительная встреча португальцев перед Евро-2024.
Насчёт условий. Сенатов тебе написал вчера: убери последний абзац из своего поста, и он поставит тебе лайк. Ты выполнил его условие?
🤭🤭🤭🤔🤔🤔🤔
Насчёт условий. Сенатов тебе написал вчера: убери последний абзац из своего поста, и он поставит тебе лайк. Ты выполнил его условие?
🤭🤭🤭🤔🤔🤔🤔
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
"Делай выбор- или я или он. Ты знаешь, о ком, я" ставит условия он.
Ну прям как в мылодраме.
Осталось узнать кого выберет петля, его или таинтвенного незнакомца.
"Делай выбор- или я или он. Ты знаешь, о ком, я" ставит условия он.
Ну прям как в мылодраме.
Осталось узнать кого выберет петля, его или таинтвенного незнакомца.
Ну а то, что он выдающийся футболист, нет никаких сомнений.
Ну а то, что он выдающийся футболист, нет никаких сомнений.
Вот, что я тебе скажу, не на футбольную тему. Делай выбор- или я или он. Ты знаешь, о ком, я. Если, он, пожалуйста- с ним и говори. Извини, так будет честно. Любое твоё решение- приму как должное.
Вот, что я тебе скажу, не на футбольную тему. Делай выбор- или я или он. Ты знаешь, о ком, я. Если, он, пожалуйста- с ним и говори. Извини, так будет честно. Любое твоё решение- приму как должное.
Пацаны в сборной за ним, как за каменной стеной.
Пацаны в сборной за ним, как за каменной стеной.