Роналду перед матчем выкатил на поле девочку в инвалидной коляске

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вчера, 23:18

Перед началом товарищеского матча между сборными Португалии и Ирландии нападающий выкатил на поле девочку в инвалидной коляске, а во время исполнения гимна держал её за руку.

Игра началась в Авейру в 21:45 по московскому времени. Это заключительная встреча португальцев перед Евро-2024.