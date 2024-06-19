Поведение Канте в раздевалке сборной Франции растрогало болельщиков

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте в матче с Австрией на Евро-2024 (1:0) показал очень высокий уровень игры.
После поединка партнеры хавбека по команде встретили его в раздевалке как героя. Сам Канте лишь скромно занял своё место, не сказав ни слова.
Фанаты отреагировали на поведение игрока, один из них написал:
Существует ли более приятный футболист, чем Канте?
В Саудовской Аравии довольно высокий уровень футбола ?
Раз футболист смог так подготовиться к евро играя в лиге...
Как еётам называют ?...
Что то связано с верблюдами...
В Саудовской Аравии довольно высокий уровень футбола ?
Раз футболист смог так подготовиться к евро играя в лиге...
Как еётам называют ?...
Что то связано с верблюдами...