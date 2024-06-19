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Поведение Канте в раздевалке сборной Франции растрогало болельщиков

вчера, 23:24

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте в матче с Австрией на Евро-2024 (1:0) показал очень высокий уровень игры.

После поединка партнеры хавбека по команде встретили его в раздевалке как героя. Сам Канте лишь скромно занял своё место, не сказав ни слова.

Фанаты отреагировали на поведение игрока, один из них написал:

Существует ли более приятный футболист, чем Канте?

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:30
Это что получается ?
В Саудовской Аравии довольно высокий уровень футбола ?
Раз футболист смог так подготовиться к евро играя в лиге...
Как еётам называют ?...
Что то связано с верблюдами...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:47
Нырялду бы своё взял по полной...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:46
Хорошо что есть в команде такой игрок....
cyyzkkcjka6k
cyyzkkcjka6k
сегодня в 05:54
Просто человек знает свое место .
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:25, ред.
Золотой человек, прекрасный футболист.
STVA 1
STVA 1 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 03:27
Думаю скромность игрока их растрогала
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:10
А что так растрогало болельщиков?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:56
Скромность сестра таланта....
Nazi
Nazi
сегодня в 00:27
Как же его не хватало на чм 2022... Когда быдлоарги смяли полузащиту Франции.. Эх...
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