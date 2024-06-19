Поведение Канте в раздевалке сборной Франции растрогало болельщиков

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вчера, 23:24

Полузащитник сборной Франции в матче с Австрией на Евро-2024 (1:0) показал очень высокий уровень игры.

После поединка партнеры хавбека по команде встретили его в раздевалке как героя. Сам Канте лишь скромно занял своё место, не сказав ни слова.

Фанаты отреагировали на поведение игрока, один из них написал: