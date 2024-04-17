Шунин: «Поддержал Лещука. Коллег и партнёров по команде не обсуждаю»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что поддержал своего коллегу по амплуа и одноклубника после ошибок в матче со «Спартаком» (1:2).

Я поддержал Лещука. Конкуренция у нас все равно есть — мы же в РПЛ играем. Сейчас я больше думаю не о конкуренции, а о результатах «Динамо». Стараюсь всегда приносить максимальную пользу.

В чем выражаются ошибки Лещука? Это не со мной надо разговаривать. Я своих коллег и партнёров по команде не обсуждаю. Будет некорректно разговаривать про какие-то моменты, где что-то не получается.