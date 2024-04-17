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Шунин: «Поддержал Лещука. Коллег и партнёров по команде не обсуждаю»

сегодня, 20:45

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что поддержал своего коллегу по амплуа и одноклубника Игоря Лещука после ошибок в матче со «Спартаком» (1:2).

Я поддержал Лещука. Конкуренция у нас все равно есть — мы же в РПЛ играем. Сейчас я больше думаю не о конкуренции, а о результатах «Динамо». Стараюсь всегда приносить максимальную пользу.

В чем выражаются ошибки Лещука? Это не со мной надо разговаривать. Я своих коллег и партнёров по команде не обсуждаю. Будет некорректно разговаривать про какие-то моменты, где что-то не получается.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:44
Своё мнение при себе
za4uq2zc7e6y
za4uq2zc7e6y
сегодня в 21:25
Если есть ошибки то они общие. Верное мнение надо исправлять вместе всем
Гость
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