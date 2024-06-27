Женская сборная России дважды сыграет с КНДР

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вчера, 15:45

Женская сборная России проведёт два товарищеских матча с КНДР .

Игры пройдут 12 и 15 июля на стадионе «Москвич» в Москве. Первый поединок начнётся в 20:00. Он станет первым домашним матчем для женской сборной в этом году. Первую встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Второй матч стартует в 19:00.

Взрослые сборные России и Северной Кореи сыграют друг с другом впервые, ранее были встречи только между молодёжными командами двух стран.

Женская команда КНДР занимает 10-е место в рейтинге ФИФА .

Российские футболистки сыграют в Москве при зрителях впервые с 2021 года.