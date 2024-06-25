Стала известна дата матча между легендами сборных России и Беларуси

Матч между легендами сборных России и Беларуси пройдёт в Минске 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
За сборную России сыграют Андрей Аршавин, Егор Титов, Виктор Онопко, Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Павел Погребняк и другие легенды отечественного футбола. В составе белорусской команды выступят такие игроки, как Александр Глеб, Сергей Гуренко, Тимофей Калачёв, Сергей Корниленко и другие.
Тренерами сборной России будут Валерий Газзаев и Юрий Сёмин, а Беларуси — Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.
Есть изюминки!
Валеру почему не приглашают?)
У братушек очень серьёзные люди. могут ненароком и накостылять...
Есть изюминки!
Валеру почему не приглашают?)
У братушек очень серьёзные люди. могут ненароком и накостылять...