Стала известна дата матча между легендами сборных России и Беларуси

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вчера, 15:28

Матч между легендами сборных России и Беларуси пройдёт в Минске 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

За сборную России сыграют , , , , , и другие легенды отечественного футбола. В составе белорусской команды выступят такие игроки, как , , , и другие.

Тренерами сборной России будут и , а Беларуси — и Эдуард Малофеев.