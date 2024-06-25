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Стала известна дата матча между легендами сборных России и Беларуси

вчера, 15:28

Матч между легендами сборных России и Беларуси пройдёт в Минске 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

За сборную России сыграют Андрей Аршавин, Егор Титов, Виктор Онопко, Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Павел Погребняк и другие легенды отечественного футбола. В составе белорусской команды выступят такие игроки, как Александр Глеб, Сергей Гуренко, Тимофей Калачёв, Сергей Корниленко и другие.

Тренерами сборной России будут Валерий Газзаев и Юрий Сёмин, а Беларуси — Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 22:31
Супер матч ,финал ЧЕ отдыхает !!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:47
Надоть смотреть!
Есть изюминки!
Валеру почему не приглашают?)
У братушек очень серьёзные люди. могут ненароком и накостылять...
lotsman
lotsman
вчера в 17:09
Интересно будет посмотреть. По ТВ должны показать.
Вещий
Вещий
вчера в 16:27
Главное чтобы Матч Тв не зажал такой матч, а показал по телеку.
drug01
drug01
вчера в 16:19
Итак 7 июля! Ждём с нетерпением!!!
89vesnh73paq
89vesnh73paq
вчера в 15:44
Начислите, пожалуйста, выигрыш по матчу Депортиво Муньис - Сентро Эспаньол
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:40
В принципе это должен быть интересный матч
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:36
Не сомневаюсь, что этот матч будет интереснее чем тот, который прошёл "на днях". Вот его я бы посетил с удовольствием. В отличие от прошедшего.
Гость
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