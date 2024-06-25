Определилась первая пара плей-офф Евро-2024

Стала известна первая пара плей-офф 1/8 финала чемпионата Европы.
Сборная Швейцарии сыграет с командой Италии на «Олимпиаштадионе» в Берлине 29 июня.
Швейцария заняла 2-е место в группе А с Германией, Венгрией и Шотландией. Италия стала второй в квартете B с Испанией, Хорватией и Албанией.
Матч 1: Победитель группы В — 3A/D/E/F.
Матч 2: Победитель группы А – Вторая команда группы С.
Матч 3: Победитель группы F – 3A/B/C.
Матч 4: Вторая команда группы D – Вторая команда группы E.
Матч 5: Победитель группы E – 3A/B/C/D.
Матч 6: Победитель группы D – Вторая команда группы F.
Матч 7: Победитель группы С – 3D/E/F.
Матч 8: Вторая команда группы А – Вторая команда группы В.
Поскольку не известно из каких групп пройдут дальше команды занявшие третьи места в регламенте перечислены варианты групп.
Матч 1: Победитель группы В — 3A/D/E/F.
Матч 2: Победитель группы А – Вторая команда группы С.
Матч 3: Победитель группы F – 3A/B/C.
Матч 4: Вторая команда группы D – Вторая команда группы E.
Матч 5: Победитель группы E – 3A/B/C/D.
Матч 6: Победитель группы D – Вторая команда группы F.
Матч 7: Победитель группы С – 3D/E/F.
Матч 8: Вторая команда группы А – Вторая команда группы В.
Поскольку не известно из каких групп пройдут дальше команды занявшие третьи места в регламенте перечислены варианты групп.