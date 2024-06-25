Определилась первая пара плей-офф Евро-2024

1719264046

сегодня, 00:20

Стала известна первая пара плей-офф 1/8 финала чемпионата Европы.

Сборная Швейцарии сыграет с командой Италии на «Олимпиаштадионе» в Берлине 29 июня.

Швейцария заняла 2-е место в группе А с Германией, Венгрией и Шотландией. Италия стала второй в квартете B с Испанией, Хорватией и Албанией.