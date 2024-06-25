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Определилась первая пара плей-офф Евро-2024

сегодня, 00:20

Стала известна первая пара плей-офф 1/8 финала чемпионата Европы.

Сборная Швейцарии сыграет с командой Италии на «Олимпиаштадионе» в Берлине 29 июня.

Швейцария заняла 2-е место в группе А с Германией, Венгрией и Шотландией. Италия стала второй в квартете B с Испанией, Хорватией и Албанией.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:01, ред.
Итальянцы своим футболом, тягучим как ирис "Кис-кис", могут "заморить" даже фаворитов. Про их соперника молчу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:21
Спасибо за инфу. Значит, сетка сформируется только в конце группового этапа. За исключением онекоторых пар...
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:55
Итальянский футбол такой что тем выше они поднимутся тем лучше и организовано будут играть, прошлом Евро ни кто не подумал что Италия станет чемпионом . А в 2006 году Италия даже не было в число фаворитов и выграли чемпионат мира!
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:59
Вот что написано в регламенте:
Матч 1: Победитель группы В — 3A/D/E/F.
Матч 2: Победитель группы А – Вторая команда группы С.
Матч 3: Победитель группы F – 3A/B/C.
Матч 4: Вторая команда группы D – Вторая команда группы E.
Матч 5: Победитель группы E – 3A/B/C/D.
Матч 6: Победитель группы D – Вторая команда группы F.
Матч 7: Победитель группы С – 3D/E/F.
Матч 8: Вторая команда группы А – Вторая команда группы В.
Поскольку не известно из каких групп пройдут дальше команды занявшие третьи места в регламенте перечислены варианты групп.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:32
Интересный должен быть матч,Швейцария в хорошей форме.
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 08:25
Удачи Швейцарии, очень достойная команда .
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:23
Швейцария после игры- домой,)
Roger Young
Roger Young
сегодня в 08:21
С такой Италией и Швейцария может справиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:39
Не совсем понял, почему вторая со второй? Тогда, по логике, первые будут с третьими играть. Но третьих всего 4 команды отберутся. Поясните, кто разобрался с этой системой?...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:14
Напрашивается мнение, что италия слаба и им крайне повезло в игре с хорватами. Но и швейцария от немцев получила гол в добавленное время. Так что матч будет интересным
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:05
50/50.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:57
На этом этапе Италия может паковать чемоданы...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:43
"Первый пошёл" - ждём остальные пары...)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:16
Топовый матч
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 03:45
Буду топить за Швейцарию.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:57
Каждый матч финал,... Не предсказуемо...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:41
По мне так совершенно равная пара
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:50
Пока Италия не впечатлила могут и проиграть швейцарцам
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Вот там, где Италия фаворит - всё идёт для них через " опу. Поэтому швейцарцам надо запасаться болотными сапогами - итальянской жижи будет выше крыши.
амурец
амурец
сегодня в 00:37
Швейцарии удачи
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
сегодня в 00:26
Неплохая пара, причем с шансами 50/50.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:25
Швейцария фаворит
ur786jb9n9xm
ur786jb9n9xm
сегодня в 00:24
Пара интересная, итальянцы должны как обычно прибавить по нарастающей
Гость
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