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Определились все пары 1/8 финала Евро-2024

сегодня, 00:12

В среду завершился групповой этап Евро-2024. Стали известны все пары 1/8 финала.

Швейцария — Италия 29 июня, 19:00 мск

Германия — Дания 29 июня, 22:00 мск

Англия — Словакия 30 июня, 19:00 мск

Испания — Грузия 30 июня, 22:00 мск

Франция — Бельгия 1 июля, 19:00 мск

Португалия — Словения 1 июля, 22:00 мск

Румыния — Нидерланды 2 июля, 19:00 мск

Австрия — Турция 2 июля, 22:00 мск

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:38, ред.
В победе Испании над мужественной сборной Грузии не сомневаюсь, но... футбол такая штука, что всё может произойти. Достаточно вспомнить матч россиян с испанцами на ЧМ. С другой стороны, победа наших соседей над командой из Португалии "насторожит" испанцев, и они отнесутся к матчу со всей серьёзностью. Да и ставки высоки - выход в четвертьфинал.
lotsman
lotsman ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 13:21
Всё возможно. Но Италия, как мне кажется, на групповом этапе не включалась на полную, держа планку на выход в 1/8. Швейцария же прилагала все усилия, чтобы попасть в этот этап. Германия - Дания.............у немцев игра сильнее, чем у датчан. Думаю что они выиграют.
Sкрудж
Sкрудж ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:04
По выступлению этих команд на групповом этапе , должно быть именно так - Швейцария идёт дальше. Если итальянцы не добавят в игре , то поедут домой. На одном имени и титуле далеко не уедешь , надо ещё играть. Да и думаю интерсный должен быть матч Германия Дания
lotsman
lotsman ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 12:52
Навряд ли, Италия не уступит.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ dj8peme3d3hq (раскрыть)
сегодня в 12:40
А чем Грузия лучше Украины? Про Южную Осетию забыл?)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 12:38, ред.
Я думаю, испанцы не позволят себе откатать игру на расслабоне как португалы - всё же плей-офф как никак, так что сюрпризов в этой паре быть не должно.
Sкрудж
Sкрудж ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:27
Всё верно , но Италию надо вычеркнуть. Дальше идёт Швейцария.
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 12:02
Пусть будет сюрприз на матче Словения-Португалия))
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 12:00
Желаю удачи сборным Турции и Грузии.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:21
Грузия, Румыния, Словакия и Словения вылетят самыми первыми. Скорее всего вместе с ними вылетит и Турция.
Capral
Capral
сегодня в 09:17
Жаль датчан, как бы немцы их не раздавили.
Capral
Capral ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
сегодня в 09:09
И, как футболист, он тоже не был большим фантазером. Довольно прямолинейный защитник, с сильным ударом, но совершенно без креатива в голове. Это не Беккенбауэр, который мог и атаку поддержать и в защите сыграть, всё вдохновенно и красиво. Куман, как игрок- футбольный простак. Вот и как тренер- он такой же. Но команда у него неплохая, другое дело, что играет без вдохновения, как, когда-то играл её тренер...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:25
Нижняя сетка очень лёгкая. Англия в финале..или Австрия))
dj8peme3d3hq
dj8peme3d3hq
сегодня в 08:25
УКРАИНЫ НЕТ, УРА,болею за Грузию.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:59
Италия
Германия
Англия
Испания
Франция
Португалия
Нидерланды
Австрия
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:41
Италия
Германия
Англия
?
Франция
Португалия
Нидерланды
Турция
Comentarios
Comentarios ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 07:38
А в футбол похожий играют с Португалией испанцы
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:34
Безусловно, Куман футболист и Куман тренер это совершенно несопоставимые личности.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 07:30
Будет забавно если Испания вылетит от грузин))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
сегодня в 07:16
Тогда одна статья будет, а если не торопиться-несколько...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:11
Равная пара. Ну может чуть больше шансов у Австрии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:05
Австрия безусловный фаворит
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:01
Этот матч обязательно посмотрю
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:59
Желаю удачи Турции!
Вещий
Вещий
сегодня в 06:05
Матч без фаворита.... тем интереснее будет смотреть.
ABir
ABir
сегодня в 05:38
Итог матча - есть тайна покрытая мраком, явного фаворита точно нет
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:14
По мне так равные соперники и по амбициям и по технике
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:03, ред.
В этой паре ничего не известно думаю Австрия пройдет
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:42
Самая слабая пара в 1/8 и вообще эта часть сетки легкая, могут до полуфинала дойти.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:53
Как по мне равные команды. Но Австрия так впечатлила в игре с голландцами, что скорее всего победит.
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