Определились все пары 1/8 финала Евро-2024

В среду завершился групповой этап Евро-2024. Стали известны все пары 1/8 финала.
Швейцария — Италия 29 июня, 19:00 мск
Германия — Дания 29 июня, 22:00 мск
Англия — Словакия 30 июня, 19:00 мск
Испания — Грузия 30 июня, 22:00 мск
Франция — Бельгия 1 июля, 19:00 мск
Португалия — Словения 1 июля, 22:00 мск
Румыния — Нидерланды 2 июля, 19:00 мск
Австрия — Турция 2 июля, 22:00 мск
Германия
Англия
Испания
Франция
Португалия
Нидерланды
Австрия
Германия
Англия
Испания
Франция
Португалия
Нидерланды
Австрия
Германия
Англия
?
Франция
Португалия
Нидерланды
Турция
Германия
Англия
?
Франция
Португалия
Нидерланды
Турция