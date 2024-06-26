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Бельгия встретится с Францией в 1/8 финала Евро-2024

вчера, 21:13

Определилась еще одна пара 1/8 финала чемпионата Европы 2024.

На этой стадии сразятся друг с другом сборные Франции и Бельгии. Встреча состоится в понедельник, 1 июля (начало — 19.00 мск).

«Трёхцветные» заняли 2-е место в группе D, а «красные дьяволы» взяли ту же строчку в квартете Е.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 01:39
А Франция с игры не забила ни одного гола. Плюс внутри конфликт Гризмана и Дешама, плюс травма Мбампе. Франция также неубедительно играет как и Бельгия.
Но кого-то обязательно прорвёт, возможно это будет Бельгия.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:30
А вот эта битва матч будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:50
Главная проблема нового формата Евро вовсе,не в сборных второго эшелона. Наоборот, они (Украина, Чехия, Турция, Грузия, Словакия) бьются на поле и играют в футбол. А в том, что топовые команды,зная, что сто процентов выйдут в пле офф, забивают на футбол... и бессовестнор отбывают на поле номер. Англия, Франция, Бельгия, Дания, Италия.
Не проиграли бельгийцы, но отступили на более выгодные позиции в нижней части таблицы! Надежда была на плей офф, но увы, всех фаворитов взяли и скучковали в одной ветке.
В другой ветке уже явно англичане пройдут...до финала скорей всего.
п.с.
никогда еще Бельгия не была такой голубой, как при тедеско)
ну не идет такая форма красным дьяволам.
Икарус
Икарус
вчера в 23:11
6 Лет назад это была привлекательная вывеска, сейчас же пропустить их матч не будет серьезным упущением.А силу весьма скромных результатов и блеклой, пресной игры.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:02
С такой беззубой игрой Бельгии нечего на ЧЕ делать...
lotsman
lotsman
вчера в 22:28
Франция слабовато играет, может и проиграть.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:02
Мне постоянно пишет какой-то пользователь "интерес", но я почему-то не вижу его комментарии.
В чём причина?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:54
Встретятся два одинаковых сапога!
Мона Лукаку и задвинет лягушатников!
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:50
Браво Бельгия...Не сумели вытащить Украину в плей-офф зато вытащили себя на Францию...С чем и поздравляю!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:49
Тянули время бельгийцы, чтоб сыграть с Францией))
однако команда тедеско сладкий круассан для Мбаппе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:35
Лично мне уже всё равно, кто с кем встретится в играх на вылет, и кто после них вернётся в родную гавань приписки. Все матчи будут интересными, напряжёнными, интригующими, а это самое главное для болельщика.
sihafazatron
sihafazatron ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:32
Да я смотрел. Трусливо сыграли. И замены вообще не о чем
LOpp
LOpp ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:32
Они и не пытались задавить Украину, а последние 15 матча тупо удерживали ничью и попали на Францию.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:28
Вот и закончатся мучения Тедески...Неужели с таким составом нельзя было "задавить" Украину??
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:23
Бельгия встретится с Францией в 1/8 финала Евро-2024
А кто то теперь встретится со сборной Польши в аэропорту!!!
Поздравим всех встречающих!!!
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 21:21, ред.
95 на 5. Бельгийцы очень слабы на этом Евро. Прям, это будет максимально нелогично, если они вдруг пройдут Францию, которая в группе хоть и играла пешком, но она так всегда в группе играет, уже все давно привыкли. Бельгия свой максимум, такое впечатление, что, уже показала. Выше головы они не прыгнут. Какое-то невероятное стечение обстоятельств должно им сопутствовать, чтобы вот так вот взять и французов сейчас обыграть.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:17
Французы с Португальцами пока оставили хорошее впечатление. Думаю Бельгийцы вылетят 75 на 25
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:17
Вывеска хорошая, а по игре это две весьма средние сборные. Даже не жалко, что кто-то из них вылетит так рано.
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