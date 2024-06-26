Бельгия встретится с Францией в 1/8 финала Евро-2024

1719425588

вчера, 21:13

Определилась еще одна пара 1/8 финала чемпионата Европы 2024.

На этой стадии сразятся друг с другом сборные Франции и Бельгии. Встреча состоится в понедельник, 1 июля (начало — 19.00 мск).

«Трёхцветные» заняли 2-е место в группе D, а «красные дьяволы» взяли ту же строчку в квартете Е.