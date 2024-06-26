Бельгия встретится с Францией в 1/8 финала Евро-2024

Определилась еще одна пара 1/8 финала чемпионата Европы 2024.
На этой стадии сразятся друг с другом сборные Франции и Бельгии. Встреча состоится в понедельник, 1 июля (начало — 19.00 мск).
«Трёхцветные» заняли 2-е место в группе D, а «красные дьяволы» взяли ту же строчку в квартете Е.
Не проиграли бельгийцы, но отступили на более выгодные позиции в нижней части таблицы! Надежда была на плей офф, но увы, всех фаворитов взяли и скучковали в одной ветке.
В другой ветке уже явно англичане пройдут...до финала скорей всего.
п.с.
никогда еще Бельгия не была такой голубой, как при тедеско)
ну не идет такая форма красным дьяволам.
Не проиграли бельгийцы, но отступили на более выгодные позиции в нижней части таблицы! Надежда была на плей офф, но увы, всех фаворитов взяли и скучковали в одной ветке.
В другой ветке уже явно англичане пройдут...до финала скорей всего.
п.с.
никогда еще Бельгия не была такой голубой, как при тедеско)
ну не идет такая форма красным дьяволам.