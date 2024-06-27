Стало известно, как идут переговоры по трансферу Виллиана Жозе в «Спартак»

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо рассказал, как идут переговоры по трансферу нападающего Виллиана Жозе в «Спартак».
Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе.
Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо рассказал, как идут переговоры по трансферу нападающего Виллиана Жозе в «Спартак».
Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе.
Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382734/villian-zhoze-spartak 27.06.2024
- Да пригласите вы уже, наконец, профессионального переводчика, и решайте всё, здесь, и сразу! КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА И ВЫГОДНА ВСЯ ЭТА ГАЛИМАТЬЯ?!!!
Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382734/villian-zhoze-spartak 27.06.2024
- Да пригласите вы уже, наконец, профессионального переводчика, и решайте всё, здесь, и сразу! КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА И ВЫГОДНА ВСЯ ЭТА ГАЛИМАТЬЯ?!!!
Он старше Станковича...)))
Он старше Станковича...)))