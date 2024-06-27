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Стало известно, как идут переговоры по трансферу Виллиана Жозе в «Спартак»

вчера, 21:45

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо рассказал, как идут переговоры по трансферу нападающего Виллиана Жозе в «Спартак».

Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:56
Нет...Ерохин, Эрнандес и Мишка Кержаков старше Станковича и Жозе )...
ABir
ABir
вчера в 23:10
А нужен от Спартаку
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:06
Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо рассказал, как идут переговоры по трансферу нападающего Виллиана Жозе в «Спартак».

Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382734/villian-zhoze-spartak 27.06.2024

- Да пригласите вы уже, наконец, профессионального переводчика, и решайте всё, здесь, и сразу! КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА И ВЫГОДНА ВСЯ ЭТА ГАЛИМАТЬЯ?!!!
minai
minai
вчера в 22:55
Мы что, экзотический чемпионат ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:08
Кто его перехватит ???
Он старше Станковича...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:51
Опять перехватит кто-нибудь. Поменьше трепаться надо...
Гость
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