У Жемалетдинова есть предложения от двух европейских клубов

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал о предложениях по переходу игрока.
По Жемалетдинову есть предложения от двух европейских и одного российского клуба. От ЦСКА конкретного, сформулированного, со сроком контракта и зарплатой предложения пока нет. Есть переговоры, но не больше. Если поступит предложение, Рифат его рассмотрит. Мы в прекрасных отношениях с Романом Бабаевым, я отлично отношусь к Николичу и ЦСКА, клубу со столетней историей, тут никаких проблем нет. Но пока не надо бежать впереди паровоза. Футболист примет решение и трудоустроится.
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382500/shpinyov-vadim-lokomotiv 24.06.2024
- Ну так это же здорово! Смазывайте лыжи - и вперёд! Покорять Европу! Ох, как же вас там ждут! Да вы просто обалдеете!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382500/shpinyov-vadim-lokomotiv 24.06.2024
- Ну так это же здорово! Смазывайте лыжи - и вперёд! Покорять Европу! Ох, как же вас там ждут! Да вы просто обалдеете!