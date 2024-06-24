У Жемалетдинова есть предложения от двух европейских клубов

Агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , рассказал о предложениях по переходу игрока.

По Жемалетдинову есть предложения от двух европейских и одного российского клуба. От ЦСКА конкретного, сформулированного, со сроком контракта и зарплатой предложения пока нет. Есть переговоры, но не больше. Если поступит предложение, Рифат его рассмотрит. Мы в прекрасных отношениях с Романом Бабаевым, я отлично отношусь к Николичу и ЦСКА , клубу со столетней историей, тут никаких проблем нет. Но пока не надо бежать впереди паровоза. Футболист примет решение и трудоустроится.