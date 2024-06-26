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Гендиректор «Спартака»: «Виллиан Жозе находится в шорт-листе Амарала»

вчера, 11:18

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на новости о переходе в команду бразильского нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.

Сообщалось, что москвичи согласовали условия контракта с игроком, а трансфер обойдётся им в 1,5 млн евро.

Много раз говорил о том, что не буду комментировать трансферные новости, если нет подписанных документов. Потому что на любой стадии может всё сорваться, поменяться. Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша — так же, как и ещё ряд футболистов. Всё остальное — неправда, то есть документы не подписаны. Если будут приняты решения, мы сами об этом расскажем.

Тема по мексиканскому форварду Хименесу из «Фейеноорда» — это дым без огня.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:19
Аморально Амарал доит Спартак.
Как сказал один спартач лучше бы эти деньги отдали людям, что бы ипотеку закрыть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:58
Ему в ноябре будет уже 33 года...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:36
ведь были новости что Виллиан Жозе перешел в Спартак.
оказалось, он перешел в шорт-лист Амарала))
Если получится у ВЖ заиграть в Спартаке, то будет отлично.
а если нет, то следующий балласт, как Мозес, Шюрлле и т.д.)
shlomo
shlomo
вчера в 11:27
Все правильно сказал. Все новости должны быть по факту.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:22
Это уже сбитый летчик, но для нашего колхоза будет неплох)
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