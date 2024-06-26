Гендиректор «Спартака»: «Виллиан Жозе находится в шорт-листе Амарала»

Генеральный директор «Спартака» отреагировал на новости о переходе в команду бразильского нападающего «Бетиса» .

Сообщалось, что москвичи согласовали условия контракта с игроком, а трансфер обойдётся им в 1,5 млн евро.

Много раз говорил о том, что не буду комментировать трансферные новости, если нет подписанных документов. Потому что на любой стадии может всё сорваться, поменяться. Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша — так же, как и ещё ряд футболистов. Всё остальное — неправда, то есть документы не подписаны. Если будут приняты решения, мы сами об этом расскажем.

Тема по мексиканскому форварду Хименесу из «Фейеноорда» — это дым без огня.