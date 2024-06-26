Гендиректор «Спартака»: «Виллиан Жозе находится в шорт-листе Амарала»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на новости о переходе в команду бразильского нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.
Сообщалось, что москвичи согласовали условия контракта с игроком, а трансфер обойдётся им в 1,5 млн евро.
Много раз говорил о том, что не буду комментировать трансферные новости, если нет подписанных документов. Потому что на любой стадии может всё сорваться, поменяться. Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша — так же, как и ещё ряд футболистов. Всё остальное — неправда, то есть документы не подписаны. Если будут приняты решения, мы сами об этом расскажем.
Тема по мексиканскому форварду Хименесу из «Фейеноорда» — это дым без огня.
Как сказал один спартач лучше бы эти деньги отдали людям, что бы ипотеку закрыть.
Как сказал один спартач лучше бы эти деньги отдали людям, что бы ипотеку закрыть.
оказалось, он перешел в шорт-лист Амарала))
Если получится у ВЖ заиграть в Спартаке, то будет отлично.
а если нет, то следующий балласт, как Мозес, Шюрлле и т.д.)
оказалось, он перешел в шорт-лист Амарала))
Если получится у ВЖ заиграть в Спартаке, то будет отлично.
а если нет, то следующий балласт, как Мозес, Шюрлле и т.д.)