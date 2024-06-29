Вратарь сборной Сербии подрался в одном из баров Мюнхена

Голкипер сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич перед матчем с Данией на Евро-2024 (0:0) посетил один из баров Мюнхена. Лишь после вылета сербской команды с турнира стало известно, что футболист принял участие в драке.
Есть две версии случившегося. Сербский сайт Telegraf сообщает, что Милинкович-Савич зашел в заведение, там его узнал один из сербских болельщиков, заявив: «Что ты тут делаешь? Тебе нужно соблюдать режим, а ты пьешь!» Ваня в ответ на это обругал фаната и ударил его, в конфликт вмешалась охрана и владелец бара.
У последнего иная версия событий: охрана не узнала игрока и не хотела его пропускать, ведь он был в шортах сборной Сербии. Вратаря это разозлило, что привело к драке. Конфликт удалось уладить.
У гансов "Сербо-шорто-фобия"..???
У гансов "Сербо-шорто-фобия"..???
точнее флагшток.
ну а охранники, как женщины, защищали свое имущество.
серб не знал. что так гулять по барам нельзя.
точнее флагшток.
ну а охранники, как женщины, защищали свое имущество.
серб не знал. что так гулять по барам нельзя.
но играть не хотим (не умеем) неудивительно, что никто не узнал вратаря.
Мамардашвили узнает даже собака охранника.
играет, спасает, восхищает.
отдыхать грузин будет после вылета.
но играть не хотим (не умеем) неудивительно, что никто не узнал вратаря.
Мамардашвили узнает даже собака охранника.
играет, спасает, восхищает.
отдыхать грузин будет после вылета.
и подумал, что шорты и так подтвердит его личность.
и подумал, что шорты и так подтвердит его личность.