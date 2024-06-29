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Вратарь сборной Сербии подрался в одном из баров Мюнхена

вчера, 11:59

Голкипер сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич перед матчем с Данией на Евро-2024 (0:0) посетил один из баров Мюнхена. Лишь после вылета сербской команды с турнира стало известно, что футболист принял участие в драке.

Есть две версии случившегося. Сербский сайт Telegraf сообщает, что Милинкович-Савич зашел в заведение, там его узнал один из сербских болельщиков, заявив: «Что ты тут делаешь? Тебе нужно соблюдать режим, а ты пьешь!» Ваня в ответ на это обругал фаната и ударил его, в конфликт вмешалась охрана и владелец бара.

У последнего иная версия событий: охрана не узнала игрока и не хотела его пропускать, ведь он был в шортах сборной Сербии. Вратаря это разозлило, что привело к драке. Конфликт удалось уладить.

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Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 14:49
Синдром Кокорина/Мамаева
9775y4pedvv5
9775y4pedvv5
вчера в 14:33
Я на стороне фанатов,мало Вани накостыляли, перед матчем готовится надо, а не по барам шляться
adekvat
adekvat
вчера в 14:21
Все Иваны играют с будуна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:37
"Охрана не хотела его пропускать, ведь он был в шортах сборной Сербии"...

У гансов "Сербо-шорто-фобия"..???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:35
Команда вылетела, игроки психуют . Всё объяснимо...
Зюпин
Зюпин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:26
Дэр пароль
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 13:23
есть еще третья версия - из шорт высовывался сербский флаг.
точнее флагшток.
ну а охранники, как женщины, защищали свое имущество.
серб не знал. что так гулять по барам нельзя.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:15
мы болеем, мы бухаем, мы отдыхаем на футболе.
но играть не хотим (не умеем) неудивительно, что никто не узнал вратаря.
Мамардашвили узнает даже собака охранника.
играет, спасает, восхищает.
отдыхать грузин будет после вылета.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:08
И в правду братья) мы на Евро также выступаем и в бары также ходим....
Аксинья
Аксинья ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:59, ред.
Немецкие охранники они строптивые как женщины, им никогда не угодишь - то шорты длинны, то что под шортами коротко ))
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:58
Ваня, не бузи..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:53
возможно, серб забыл пароль при входе в бар.
и подумал, что шорты и так подтвердит его личность.
Capral
Capral
вчера в 12:50
Тоже мне, событие...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:41
Нужно уметь себя сдерживать.... а то можно плохо закончить.
Гость
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