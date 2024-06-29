Вратарь сборной Сербии подрался в одном из баров Мюнхена

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вчера, 11:59

Голкипер сборной Сербии перед матчем с Данией на Евро-2024 (0:0) посетил один из баров Мюнхена. Лишь после вылета сербской команды с турнира стало известно, что футболист принял участие в драке.

Есть две версии случившегося. Сербский сайт Telegraf сообщает, что Милинкович-Савич зашел в заведение, там его узнал один из сербских болельщиков, заявив: «Что ты тут делаешь? Тебе нужно соблюдать режим, а ты пьешь!» Ваня в ответ на это обругал фаната и ударил его, в конфликт вмешалась охрана и владелец бара.

У последнего иная версия событий: охрана не узнала игрока и не хотела его пропускать, ведь он был в шортах сборной Сербии. Вратаря это разозлило, что привело к драке. Конфликт удалось уладить.