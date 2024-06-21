На стадионе «Манчестер Юнайтед» нашли нарушения в гигиене питания

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вчера, 19:31

На «Олд Траффорд» провели повторную проверку гигиены питания после жалоб болельщиков на сырую курицу.

В ходе инспекции был выявлен ряд проблем: плесень в посудомоечной машине, пыльные фильтры вытяжных козырьков, неправильное подключение гриля, жир на стенах и гнилые металлические стеллажи.

Клуб обязали исправить неполадки.