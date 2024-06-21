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На стадионе «Манчестер Юнайтед» нашли нарушения в гигиене питания

вчера, 19:31

На «Олд Траффорд» провели повторную проверку гигиены питания после жалоб болельщиков на сырую курицу.

В ходе инспекции был выявлен ряд проблем: плесень в посудомоечной машине, пыльные фильтры вытяжных козырьков, неправильное подключение гриля, жир на стенах и гнилые металлические стеллажи.

Клуб обязали исправить неполадки.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 22:40
И ЧО??? Вы в нашу любую столовку зайдите! Сначала обрыгаетесь, а потом начнете добровольное похудание.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:30, ред.
Вроде мелочи, но это показывает их отношение к болельщикам и само отношение к клубу
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:08
Авейру целый год это "жрал".. Видать нравилось сначала.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:23
получается. прав был Роналду)
битый шифер на крыше стадиона, грязный бассейн, отсутствие горячей воды, немытая посуда, мусор, окурки, тараканы, синий цвет обоев, неровные стены, паутина, нет коврика с welcome...
Глейзеры довели клуба до статуса - нереальные бомжи.
bntvm8a85xd9
bntvm8a85xd9
вчера в 19:53
Фу, после этого на стадион и не захочется ходить.
Гость
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