На «Олд Траффорд» провели повторную проверку гигиены питания после жалоб болельщиков на сырую курицу.
В ходе инспекции был выявлен ряд проблем: плесень в посудомоечной машине, пыльные фильтры вытяжных козырьков, неправильное подключение гриля, жир на стенах и гнилые металлические стеллажи.
Клуб обязали исправить неполадки.
битый шифер на крыше стадиона, грязный бассейн, отсутствие горячей воды, немытая посуда, мусор, окурки, тараканы, синий цвет обоев, неровные стены, паутина, нет коврика с welcome...
Глейзеры довели клуба до статуса - нереальные бомжи.
битый шифер на крыше стадиона, грязный бассейн, отсутствие горячей воды, немытая посуда, мусор, окурки, тараканы, синий цвет обоев, неровные стены, паутина, нет коврика с welcome...
Глейзеры довели клуба до статуса - нереальные бомжи.