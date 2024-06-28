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На базе сборной Германии проблемы с комарами

вчера, 19:49

На базе сборной Германии, находящейся возле леса, возникли проблемы с комарами.

Насекомые покусали футболистов и персонал команды.

Для решения проблемы территорию опрыскивают парами какао.

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Германия
Перевод с nytimes.com
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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:38
У них бесплатно сосут - чем эти немцы недовольны? :)
Разве что тем что сосут не самцы? Прикрытые рты с Катара помним...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:31
Всё просто - это датские боевые комары (диверсанты) ...)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:05
Это были детские комары, вот в тайге Коми там комары взрослые
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:54
самки комаров пьют кровь настоящих мужчин))
58f8cfsd5kvn
58f8cfsd5kvn
вчера в 20:09
Для футболистов это проверка будут злее играть га поле
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