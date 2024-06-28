На базе сборной Германии проблемы с комарами

На базе сборной Германии, находящейся возле леса, возникли проблемы с комарами.
Насекомые покусали футболистов и персонал команды.
Для решения проблемы территорию опрыскивают парами какао.
На базе сборной Германии, находящейся возле леса, возникли проблемы с комарами.
Насекомые покусали футболистов и персонал команды.
Для решения проблемы территорию опрыскивают парами какао.
Разве что тем что сосут не самцы? Прикрытые рты с Катара помним...
Разве что тем что сосут не самцы? Прикрытые рты с Катара помним...