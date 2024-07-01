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«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Промесом

вчера, 19:47

Нападающий Квинси Промес ушёл из «Спартака». В заявлении московского клуба сказано:

Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ.

К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным.

При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу.

Промес выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в «Спартак» в 2021-м.

Голландец стал одним из главных героев чемпионского сезона и автором победного гола в матче за Суперкубок России в 2017-м. Пять лет спустя он же забил решающий мяч в финале Кубка России против «Динамо» в «Лужниках».

Всего Квинси провел за нашу команду 235 матчей, в которых забил 114 мячей — на сегодня это 6-й результат в истории клуба.

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 23:42
Ему ведь ещё надо и в тюрьму успеть.
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:30
Перепроверил. Покидать ОАЭ ему запрещено. У Промеса закончился контракт 30 июня, как и рабочая виза в Россию. С зимы ему не платят зарплату, Спартак сэкономил на этом 1,7М евро. В целом, выгодно для Спартака. А сам промес тренируется индивидуально и прожигает жизнь в клубах, о чем постит контент в своих соцсетях
Denis Miganov
Denis Miganov
вчера в 23:08
Был еще Робсон)
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:41
Теперь может бесплатно перейти в любой клуб ОАЭ. Скорее всего там и останется
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:20
Толя был еще Веллитон...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:10
Они мало были в РПЛ. сезон - два.. Алекс в Спартаке тоже блеснул один сезон.
Maikl322
Maikl322 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 22:02
Быстров что ли ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:02, ред.
Надежда умирает последней ! Но лучше бы Соболева потеряли ,чем Промеса ! Нигде даже не ёкнуло бы ! А с Промесом контракт можно и новый подписать ,на выгодных для клуба условиях ,тем более ,что болельщики этого ждут . Точку ещё не поставили ,только точку с запятой .
xupqmd3uz4ua
xupqmd3uz4ua
вчера в 22:02
Нужно просто прописать в контракте запрет на вождение авто.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 21:43
19:21
Виллиан Жозе — футболист «Спартака»

19:47
«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Промесом

Не долго...думали...
26 минут с момента находки промесозаменителя......
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 21:41, ред.
Интересная интерпретация. Изначально новость звучала как -"«Спартак» объявил об уходе Промеса по истечении срока контракта" Так ушёл - закончился контракт, или УШЛИ потому что вернуть не могут, да и не готов к сезону ?
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:31
Жаль, что таким образом подвёл свой фк СПАРТАК..
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:28
Почему так долго думали?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:27, ред.
Думбия и Корвальо, да и Жо тоже прилично смотрелись в нашем чемпе
lotsman
lotsman
вчера в 21:18
Все разговоры о возвращении Промеса были не более чем слухи. Чего только не придумывали, даже о переговорах на уровне министерств байку сочинили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:12
Вова, привет. Я в позапрошлом сезоне ставил Промеса выше Малкома по игре. У Квинси диапазон шире, он не такой предсказуемый как Малком. И вообще за все годы лучшие легионеры в РПЛ с учетом срока выступлений, это Вагнер Лав Халк и Промес, причем все примерно на одном уровне. Может быть Вагнер чуть повыше, т.к. он дольше в РПЛ играл.
phwt6tenb6mt
phwt6tenb6mt
вчера в 20:48
Это следовало ожидать жаль Максимку! Но не всё потеряно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:35, ред.
г-ну Те Болту. Что сие означает: дали бы доиграть контракт... разобрались бы лично в переговорах...расставили все точки над "и" ? Такое впечатление из вашего комментария, что Квинси не в ОАЭ ждёт экстрадиции в Голландию, а сидит в переговорной московского клуба, закинув ногу на ногу, и решает вопрос о продлении или прекращении контракта.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:33
Это больше трагедия для самого Промеса...
Спасибо Квинси за подаренные нам болельщикам футбола яркие игры и клас
ные мячи забитые тобой в ворота соперников...!!!
Capral
Capral
вчера в 20:26
Очень обидно, не то слово. На радость, всяким уродам- не понимающим настоящий футбол...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:17
Жаль конечно, что так все мерзко получилось. Дали бы ему доиграть контракт, разобрались бы лично в переговорах, расставили бы точки над ё без драмы. Да, он накосячил. Да, не первый раз в своей жизни. Но зачем так разбегаться? Можно отпустить свободным агентом. Неужели боятся страшного голландского гнева?
Гость
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