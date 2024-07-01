«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Промесом

Нападающий ушёл из «Спартака». В заявлении московского клуба сказано:

Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ .

К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным.

При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу.

Промес выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в «Спартак» в 2021-м.

Голландец стал одним из главных героев чемпионского сезона и автором победного гола в матче за Суперкубок России в 2017-м. Пять лет спустя он же забил решающий мяч в финале Кубка России против «Динамо» в «Лужниках».

Всего Квинси провел за нашу команду 235 матчей, в которых забил 114 мячей — на сегодня это 6-й результат в истории клуба.