«Динамо» объявило об уходе Шунина

Московское «Динамо» объявило об уходе вратаря Антона Шунина.
Контракт с 37-летним футболистом не был продлён.
Шунин является лидером в истории «Динамо» по количеству игр за клуб.
Московское «Динамо» объявило об уходе вратаря Антона Шунина.
Контракт с 37-летним футболистом не был продлён.
Шунин является лидером в истории «Динамо» по количеству игр за клуб.
Конечно- он не легенда. Сейчас принято считать, что если человек много лет в команде- значит, он безусловно легенда клуба. Глупость, невероятная. Конечно, если такой как Яшин- то да, однозначно- Легенда, и по сыгранным матчам, и по игре, прежде всего!!! Шунин- очень преданный, старательный игрок, но он не легенда- он ветеран. Команда 40-50x, там все были ЛЕГЕНДАМИ!!! В Динамо70-х, тоже, немало было личностей, которых, можно с полным основанием назвать- Легендами Динамо!!!
Шунину надо сказать спасибо, за время проведенное в команде, за его небазразличное отношение к игре, но называть его легендой клуба- неуважение, прежде всего к истинным Легендам Динамо...
Конечно- он не легенда. Сейчас принято считать, что если человек много лет в команде- значит, он безусловно легенда клуба. Глупость, невероятная. Конечно, если такой как Яшин- то да, однозначно- Легенда, и по сыгранным матчам, и по игре, прежде всего!!! Шунин- очень преданный, старательный игрок, но он не легенда- он ветеран. Команда 40-50x, там все были ЛЕГЕНДАМИ!!! В Динамо70-х, тоже, немало было личностей, которых, можно с полным основанием назвать- Легендами Динамо!!!
Шунину надо сказать спасибо, за время проведенное в команде, за его небазразличное отношение к игре, но называть его легендой клуба- неуважение, прежде всего к истинным Легендам Динамо...
Соглашаться на неё, или ещё поиграть (предположительно за Химки), он пока размышляет.
Есть разговоры, пока предварительные, о проведении прощального матча Шунина за Динамо. При появлении определённости клуб объявит, конечно
Соглашаться на неё, или ещё поиграть (предположительно за Химки), он пока размышляет.
Есть разговоры, пока предварительные, о проведении прощального матча Шунина за Динамо. При появлении определённости клуб объявит, конечно