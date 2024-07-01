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«Динамо» объявило об уходе Шунина

сегодня, 14:31

Московское «Динамо» объявило об уходе вратаря Антона Шунина.

Контракт с 37-летним футболистом не был продлён.

Шунин является лидером в истории «Динамо» по количеству игр за клуб.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 19:17
Пильгуй ,Гонтарь Сметанин Березовский Габулов Уваров Теперь Шунин ,перевернута еще одна страница Вторым Яшиным ты не стал , но спасибо за преданность великому клубу !!!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 18:05
достойный ветеран !
ждём прощального матча
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:03
Химки?

Ещё попылит на ленточке!)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:34
Антон - хороший вратарь своего времени .
Сп62
Сп62
сегодня в 17:26
Да, сегодня Антон не легенда. Но легендами игроки становятся со временем. Именно, когда события обрастают красивыми оранжировками, когда болельщики и журналисты начинают доставать из своей памяти исключительные футбольные эпизоды связанные с тем или иным игроком, вот тогда некоторые из сегодняшних героев становятся легендами. Я не исключаю, что и Антон может стать одним из таких героев. Было не мало матчей, где игра вратаря приносила победы Динамо. К тому же он в КЛУБЕ своего одноклубника Льва Яшина.
баск
баск
сегодня в 17:04
Антону предложена тренерская должность в Академии Динамо.
Соглашаться на неё, или ещё поиграть (предположительно за Химки), он пока размышляет.

Есть разговоры, пока предварительные, о проведении прощального матча Шунина за Динамо. При появлении определённости клуб объявит, конечно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:53
Пора и честь знать. Всему своё время.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:51
Добрый день!!!
Конечно- он не легенда. Сейчас принято считать, что если человек много лет в команде- значит, он безусловно легенда клуба. Глупость, невероятная. Конечно, если такой как Яшин- то да, однозначно- Легенда, и по сыгранным матчам, и по игре, прежде всего!!! Шунин- очень преданный, старательный игрок, но он не легенда- он ветеран. Команда 40-50x, там все были ЛЕГЕНДАМИ!!! В Динамо70-х, тоже, немало было личностей, которых, можно с полным основанием назвать- Легендами Динамо!!!

Шунину надо сказать спасибо, за время проведенное в команде, за его небазразличное отношение к игре, но называть его легендой клуба- неуважение, прежде всего к истинным Легендам Динамо...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:37
типа "легенда" ушла! но так легенды не уходят
xfwvmra7kb7y
xfwvmra7kb7y
сегодня в 15:24
Выпили все соки и выбросили на обочину.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:10
А мне его не жалко
drug01
drug01
сегодня в 14:34
Шунин так и не дорос до Яшина!!!!
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