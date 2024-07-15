Гасперини раскритиковал выступление сборной Италии на Евро-2024

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил выступление сборной Италии на Евро-2024:
Италии не хватило командной игры. Лучано Спаллетти не смог заложить принципы игры. Италия выглядела бессодержательной, это разочаровало.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил выступление сборной Италии на Евро-2024:
Италии не хватило командной игры. Лучано Спаллетти не смог заложить принципы игры. Италия выглядела бессодержательной, это разочаровало.
Гасперини прав, Италия на сегодняшний день не является топовой сборной, которyю, многие на Соккере пытаются представить. Спаллетти провалил чемпионство в Зените в 2014, а в прошлом сезоне, в Серии А, стал чемпионом уже после 1-го круга, в убитой и ничтожной итальянской лиге, а недавно опозорил страну на ЧЕ...
Гасперини великолепно провел сезон с Аталантой. Выиграл, и достойно ЛЕ, поэтому, я думаю, этому человеку можно доверять.
Гасперини прав, Италия на сегодняшний день не является топовой сборной, которyю, многие на Соккере пытаются представить. Спаллетти провалил чемпионство в Зените в 2014, а в прошлом сезоне, в Серии А, стал чемпионом уже после 1-го круга, в убитой и ничтожной итальянской лиге, а недавно опозорил страну на ЧЕ...
Гасперини великолепно провел сезон с Аталантой. Выиграл, и достойно ЛЕ, поэтому, я думаю, этому человеку можно доверять.