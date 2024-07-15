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Гасперини раскритиковал выступление сборной Италии на Евро-2024

вчера, 21:31

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил выступление сборной Италии на Евро-2024:

Италии не хватило командной игры. Лучано Спаллетти не смог заложить принципы игры. Италия выглядела бессодержательной, это разочаровало.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:55
Нужно Гасперини поставить у руля сборной!
Capral
Capral
вчера в 21:50
Выдержала или выглядела? Редакторы исправьте ошибку.
Гасперини прав, Италия на сегодняшний день не является топовой сборной, которyю, многие на Соккере пытаются представить. Спаллетти провалил чемпионство в Зените в 2014, а в прошлом сезоне, в Серии А, стал чемпионом уже после 1-го круга, в убитой и ничтожной итальянской лиге, а недавно опозорил страну на ЧЕ...

Гасперини великолепно провел сезон с Аталантой. Выиграл, и достойно ЛЕ, поэтому, я думаю, этому человеку можно доверять.
Гость
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