Месси поблагодарил аргентинцев перед финалом Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины в соцсетях написал пост перед финалом Кубка Америки-2024 с Колумбией.

Последний день Кубка Америки. И снова мы дошли до конца. Этот невероятный путь был бы невозможен без труда всех: тех, кого видят больше всего, и тех, кто всегда находится вне камер. Спасибо всем за усилия и энтузиазм, всем товарищам по команде и тренерскому штабу, работникам национальной сборной и всем аргентинцам, которые приехали поддержать нас в Соединённые Штаты, и тем, кто не смог приехать, но поддерживает нас из нашей страны, а также из других мест, где они проживают.

Крепко обнимаю всех, вперёд, Аргентина.