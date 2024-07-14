Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКубок Америки 2024

Месси поблагодарил аргентинцев перед финалом Кубка Америки

вчера, 12:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился в доп. время

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в соцсетях написал пост перед финалом Кубка Америки-2024 с Колумбией.

Последний день Кубка Америки. И снова мы дошли до конца. Этот невероятный путь был бы невозможен без труда всех: тех, кого видят больше всего, и тех, кто всегда находится вне камер. Спасибо всем за усилия и энтузиазм, всем товарищам по команде и тренерскому штабу, работникам национальной сборной и всем аргентинцам, которые приехали поддержать нас в Соединённые Штаты, и тем, кто не смог приехать, но поддерживает нас из нашей страны, а также из других мест, где они проживают.

Крепко обнимаю всех, вперёд, Аргентина.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фердинанд: «Не знаю, что бы мы делали без Райса»
13 июля
Конте рассказал о планах на Осимхена
13 июля
Гуэхи отдаст медаль родителям в случае победы Англии на Евро-2024
13 июля
Шерингем считает, что сборную Англии должен возглавить Гвардиола
12 июля
Олли Уоткинс рассказал, что предсказал свой гол в ворота Нидерландов
11 июля
Мбаппе о планах после Евро: «Отпуск, отпуск, отпуск»
10 июля
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:47
Да он теперь трибУн, оратор! Какую речугу выдал!Видимо, скоро по латиноамериканской традиции изберется в парламент! А там….
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:06
Его фантики конечно в то, что Аргентина случайно попала в такую лёгкую сетку.
Ринас Сибагатов
Ринас Сибагатов ответ HeavenCanWait (раскрыть)
вчера в 20:06
    HeavenCanWait
    HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 19:46
    На прошлом КА тоже сетка хорошая была?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:18
    Очень хочется судейской флейты без фальши!

    Колумбия сильна как никогда....

    Но увы... есть предчувствие, что в целом, из-за Месси, всё закончится дракой...
    112910415
    112910415
    вчера в 17:30
    и опять всё правильно сформулировал !
    oldrussian
    oldrussian ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 17:06
    Поставьте себе приложение Окко (не реклама), я за 1 руб. продлеваю на неделю и смотрю матчи и обзоры. Не поблагодарить их за эту возможность было бы невежливо, поэтому спасибо(с поправкой, что это не реклама).
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 15:58
    Жаль, что этот финал не посмотреть по ТВ...
    амурец
    амурец
    вчера в 14:42
    Поблагадарил лучше бы федерацию КА за сетку, благодаря которой Аргентина с гирей добраласт до финала
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 14:28
    Интересно поблагодарит ли после финала, если арги проиграют ?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:58
    Колумбию кровь из носа надо обыгрывать
    dlyaigry
    dlyaigry
    вчера в 13:05
    Мы смотрели игру лучшего игрока за всю историю этой игры. Надеемся увидеть его и на тренерском поприще и конечно ещё побед.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:52
    По человечески буду рад победе за Лео,за сборную Аргентины! Сколь не был бы гениален и талантлив Лео, есть армия хейтеров и завистников, особенно в Аргентине, Испании и конечно среди другой публики. Лео это Лео, пусть радует своей игрой еще долго. Ну а так что, Аргентина выглядит интересно, хоть и играют в очень прагматичный, неаргентинский футбол.

    Пи.Си. Как же были правы те миллионы людей, кто в 2016 умоляли его не уходить из сборной. "Не сдавайся, Лео!".... Им спасибо, за то что поддержали всей страной, и он не сдался
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:51
    Вот что значит опыт, предусмотрительно , заранее , при любом исходе финала...)
    Wolverhampton
    Wolverhampton ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 12:44
    Будущий президента Аргентины!
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:40
    Желаю до конца дойти. Без травм
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:36
    И в соцсетях он грамотно действует, как и на поле...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     