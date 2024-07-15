Король Великобритании — Саутгейту: «Призываем вас держать голову высоко»

Король Великобритании Карл III обратился к главному тренеру сборной Англии после поражения национальной команды от Испании в финале Евро-2024 (1:2).

Мистер Гарет Саутгейт, хотя победа и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и призываем вас и вашу команду держать голову высоко.

Все те, кто участвовал в спортивных мероприятиях любого уровня, знают, насколько удручающим может быть такой результат, когда награда была так близка, и присоединятся ко мне, чтобы выразить искренние сочувствия, даже в тот момент, когда мы поздравляем Испанию. Но, пожалуйста, знайте, что выход в финал чемпионата Европы сам по себе является действительно большим достижением, оно вызывает гордость нации, которая будет продолжать болеть за «трёх львов» как сегодня, так и при многих триумфах, которые, я не сомневаюсь, ждут впереди.