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Король Великобритании — Саутгейту: «Призываем вас держать голову высоко»

вчера, 10:44
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Король Великобритании Карл III обратился к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту после поражения национальной команды от Испании в финале Евро-2024 (1:2).

Мистер Гарет Саутгейт, хотя победа и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и призываем вас и вашу команду держать голову высоко.

Все те, кто участвовал в спортивных мероприятиях любого уровня, знают, насколько удручающим может быть такой результат, когда награда была так близка, и присоединятся ко мне, чтобы выразить искренние сочувствия, даже в тот момент, когда мы поздравляем Испанию. Но, пожалуйста, знайте, что выход в финал чемпионата Европы сам по себе является действительно большим достижением, оно вызывает гордость нации, которая будет продолжать болеть за «трёх львов» как сегодня, так и при многих триумфах, которые, я не сомневаюсь, ждут впереди.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:16
    vvw9swzs8nvy
    vvw9swzs8nvy
    вчера в 15:11
      Capral
      Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
      вчера в 11:44, ред.
      Этот ПОЗОР- Испании, НИКОГДА не смыть- это пирpова победа. Всё человечество видело футбольное ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 11:40, ред.
      Германия - такое же недоразумение как и Англия! Мне они неинтересны, так же как и их прихлебатели!
      lobsterdam
      lobsterdam ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 11:37
      Тренерам сборной головы не отсекают! Но только, пока… А вот монархам частенько ранее приходилось лишаться свой головушки!
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Grizly88 (раскрыть)
      вчера в 11:32
      Монарху? Похоже…
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 11:23
      Король Великобритании — Саутгейту: «Призываем вас добровольно уйти в отставку»
      Capral
      Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
      вчера в 11:09
      Ага, но это еще лучше, чем доползти с позором, после 1/4 в игре с Германией...
      allemz
      allemz
      вчера в 11:08, ред.
      Призываем вас держать голову высоко.......чтобы удобнее было ее отсечь

      Ещё одно позорище свой рот открыло, они в чем-то схожи с Саутгейтом: два декоративных элемента на своих постах и бесполезные статьи расходов для налогоплательщиков
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 11:06
      Островитянин не смыслит в футболе и пыжится подсластить горькую пилюлю пафосным заявлением, что мол, доползти с грехом пополам до финала, это, брат, достижение, достойное побитой молью львиной шкуры, надетой по случаю присвоения рыцарского титула! Короче, безгубый Лев робко прорычал из темного угла!
      cska1948
      cska1948
      вчера в 11:00
      Саутгейту не надо было Кейна на финал выпускать, тогда может быть и победили англичане. Вон, в полуфинале у него ума хватило Кейна заменить на 81 минуте и игрок вышедший на замену вывел англичан в финал. В финале Саутгейт заменил Кейна на 60-ой минуте, но этого хватило только на один гол. Но для победы этого оказалось недостаточно.
      Capral
      Capral
      вчера в 10:56
      В принципе всё правильно сказал, кроме одного: победа не была близка, во-первых, Англия отыгрывалась, а по игре и по моментам- Испания была ближе к победе. Но я всё-таки надеюсь, что обещанный "Рыцарский Титул" Саутгейт получит, несмотря на поражение. Верно король сказал- уже один выход в финал- само по себе событие достойное похвалы.

      Я никогда не был болельщиком сб.Англии и тем более, личным фанатом Саутгейта, о существовании которого, вообще, узнал только на этом турнире, но от души, хочу пожелать, ему, лично, в дальнейшем- ярких побед и творческих футбольных свершений!!! Мне, он- симпатичен!!!
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 10:52
      Проклятие Кейна работает везде...
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 10:47
      Ему только в школе физруком работать
      Гость
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