Шерингем считает, что сборную Англии должен возглавить Гвардиола

Экс-игрок сборной Англии Тедди Шерингем полагает, что сборная Англии нуждается в Пепе Гвардиоле в качестве главного тренера. На данный момент специалист работает с «Манчестер Сити».
Не знаю, примет ли Гвардиола это предложение, ведь при прочих равных он бы возглавил сборную Испании, хотя эта команда сильна при Луисе де ла Фуэнте.
Мы никогда не видели Пепа в роли рулевого национальной команды, но рискнуть стоит.
Я бы выбрал его на место Гарета Саутгейта — Футбольная ассоциация вполне может себе это позволить.
Под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии вышла в финал Евро-2024, где сыграет с командой Испании.