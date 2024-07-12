Шерингем считает, что сборную Англии должен возглавить Гвардиола

Экс-игрок сборной Англии полагает, что сборная Англии нуждается в в качестве главного тренера. На данный момент специалист работает с «Манчестер Сити».

Не знаю, примет ли Гвардиола это предложение, ведь при прочих равных он бы возглавил сборную Испании, хотя эта команда сильна при Луисе де ла Фуэнте.

Мы никогда не видели Пепа в роли рулевого национальной команды, но рискнуть стоит.

Я бы выбрал его на место Гарета Саутгейта — Футбольная ассоциация вполне может себе это позволить.