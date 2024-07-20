В «Ростове» объяснили, почему не отпустили Осипенко в «Краснодар»

Спортивный директор «Ростова» рассказал, почему клуб не продал в «Краснодар» защитника сборной России .

Ситуация очень простая: если бы клуб своевременно получил достойное предложение, то, возможно, всё могло бы и сложиться. Несколько раз им интересовались. В итоге мы ни до чего не дошли, а последний раз с агентом Максима общались за неделю до старта чемпионата. Мы сказали, что не готовы рассматривать предложение, ведь за неделю до старта продавать одного из лидеров нельзя. Также отмечу, что суммы, которые звучали в прессе, не корректны. Если достойное предложение поступит своевременно в начале трансферного окна, когда будет время найти адекватную замену, такой вариант будет рассмотрен. А пожарные продажи никому не нужны. Продажа игрока ведёт за собой последствия.