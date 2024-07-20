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В «Ростове» объяснили, почему не отпустили Осипенко в «Краснодар»

вчера, 12:20

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, почему клуб не продал в «Краснодар» защитника сборной России Максима Осипенко.

Ситуация очень простая: если бы клуб своевременно получил достойное предложение, то, возможно, всё могло бы и сложиться. Несколько раз им интересовались. В итоге мы ни до чего не дошли, а последний раз с агентом Максима общались за неделю до старта чемпионата. Мы сказали, что не готовы рассматривать предложение, ведь за неделю до старта продавать одного из лидеров нельзя. Также отмечу, что суммы, которые звучали в прессе, не корректны. Если достойное предложение поступит своевременно в начале трансферного окна, когда будет время найти адекватную замену, такой вариант будет рассмотрен. А пожарные продажи никому не нужны. Продажа игрока ведёт за собой последствия.

Напомним, Осипенко перешёл в «Ростов» из «Тамбова» в январе 2020 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 30-летний центральный защитник сыграл 29 матчей, забил 7 мячей, отметился голевой передачей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
rpbw9cgrmy28
rpbw9cgrmy28
вчера в 14:51
Кто же такого продаст, все равно, что сразу в пердив.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:22
у Ростсельмаша все шансы в топ-3.
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:13
Без Осипенко защитные порядки "Ростова" решето, так что пошёл бы Галицкий быкам хвосты крутить))
Хиромант
Хиромант
вчера в 12:53
- Полностью поддерживаю спорт.директора! Кому очень необходима покупка - приходит к "открытию магазина". Но никак не в "обеденный перерыв", когда на носу презентация, как говорится "товар лицом" (старт РПЛ). Вы бы ещё перед закрытием пришли... Земляки - земляками, но "табачок-то врознь"...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:36
Знал об этом с самого первого предложения Краснодара в 4 миллиона евро. Второе было 6, а последнее 8. Так и запишем, Ростов отказался от 8 миллионов евро за Осипенко при стоимости на трансфермаркете 5. С одной стороны, он действительно лидер команды. С другой стороны, действие происходило ДО подписания Быками в защиту Диего Энрике Косты. То есть не в конце межсезонки, а в ее середине, около 2 недель назад и оправдание Алексея Рыскина такое себе
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:30
Совершенно правильное решение руководства клуба.
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