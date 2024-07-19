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Черчесов подтвердил, что «Локомотив» интересуется игроком «Ференцвароша»

вчера, 14:42

Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет сборную Казахастана, подтвердил, что «Локомотив» интересуется полузащитником венгерского клуба Маркиньосом.

Галактионов мне звонил, интересовался моим мнением. Я его брал в возрасте 21 года, за сезон работы с нами он добавил. В основном Маркиньос играл у меня на левом фланге. На какой позиции его планирует использовать «Локомотив» или другой клуб, я не знаю.

Сможет ли он заменить Глушенкова? Он не 10-й номер, поэтому вряд ли заменит Глушенкова. Но он игрок атаки, который хорошо умеет работать над собой. Другой вопрос, что он не был основным игроком, но за год могло многое произойти. Здесь главный вопрос — насколько игрок сделает клуб сильнее, это главный вопрос при любом трансфере. И вопрос цены-качества. Но здесь тоже только клуб может знать, сколько они готовы отдать за него.

У меня с Маркиньосом никогда проблем не было, поэтому с ним можно работать. Если на него есть спрос, значит, мы не зря его взяли.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 14:51
Интересоваться ни есть приобрести.
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