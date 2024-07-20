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Стало известно, какую позицию хотят усилить в «Спартаке»

вчера, 11:02

«Спартак» продолжает работу на трансферном рынке. В приоритете у «красно-белых» покупка левого полузащитника.

Ранее «Спартак» представил форму на новый сезон.

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Спартак М
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:29
Привет, Валера!!!
Короче- нужен Реал в полном составе и нечего гадать.)))
Ну а если серьезно, то на мой взгляд, Соболеву не на подмену, а в тандем нужен еще один качественный форвард. До сих пор, ничего непонятно, что с новичком команды, кто он, что он... Нужен конечно диспетчер, поскольку Зобнин, похоже не тянет, да и в конепцию Станковича он не подходит- для силового, прессингующего футбола. Нужен опорник, если учесть, что Бабича постоянно тянет к воротам соперника и зона ЦЗ остается открытой. Но, если Бабич и Чернов сыграются вместе- это будет очень надежная ЦЗ.

Вобщем- Удачи Спартаку!!!!!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:51
Опять ищут не того, кого надо. Порой, диву даёшься от руководства "Спартака". На левом фланге вполне может играть Зиньковский. Нужны: опорный полузащитник с хорошим ударом и пасом а-ля Фернандо, плеймейкер а-ля Алекс, и ещё один качественный нападающий на подмену Соболеву. Хорошо, если заиграют Угальде и Мелёшин, но пока они вообще ни о чём. Не помешал бы и "второй Бабич", а ещё лучше "второй Жиго", а ещё лучше "второй Видич".
Нужно быть максималистами, если хотят выиграть чемпионство.
Ни в этом, так в следующем сезоне.
Semenycch
Semenycch
вчера в 11:33
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...
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