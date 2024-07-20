Стало известно, какую позицию хотят усилить в «Спартаке»

«Спартак» продолжает работу на трансферном рынке. В приоритете у «красно-белых» покупка левого полузащитника.
Ранее «Спартак» представил форму на новый сезон.
«Спартак» продолжает работу на трансферном рынке. В приоритете у «красно-белых» покупка левого полузащитника.
Ранее «Спартак» представил форму на новый сезон.
Короче- нужен Реал в полном составе и нечего гадать.)))
Ну а если серьезно, то на мой взгляд, Соболеву не на подмену, а в тандем нужен еще один качественный форвард. До сих пор, ничего непонятно, что с новичком команды, кто он, что он... Нужен конечно диспетчер, поскольку Зобнин, похоже не тянет, да и в конепцию Станковича он не подходит- для силового, прессингующего футбола. Нужен опорник, если учесть, что Бабича постоянно тянет к воротам соперника и зона ЦЗ остается открытой. Но, если Бабич и Чернов сыграются вместе- это будет очень надежная ЦЗ.
Вобщем- Удачи Спартаку!!!!!!!
Короче- нужен Реал в полном составе и нечего гадать.)))
Ну а если серьезно, то на мой взгляд, Соболеву не на подмену, а в тандем нужен еще один качественный форвард. До сих пор, ничего непонятно, что с новичком команды, кто он, что он... Нужен конечно диспетчер, поскольку Зобнин, похоже не тянет, да и в конепцию Станковича он не подходит- для силового, прессингующего футбола. Нужен опорник, если учесть, что Бабича постоянно тянет к воротам соперника и зона ЦЗ остается открытой. Но, если Бабич и Чернов сыграются вместе- это будет очень надежная ЦЗ.
Вобщем- Удачи Спартаку!!!!!!!
Нужно быть максималистами, если хотят выиграть чемпионство.
Ни в этом, так в следующем сезоне.
Нужно быть максималистами, если хотят выиграть чемпионство.
Ни в этом, так в следующем сезоне.