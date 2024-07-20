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«Акрон» пополнят ещё два-три футболиста

вчера, 11:30

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о трансферных планах клуба.

Во-первых, надо доукомплектовать команду. Мы не закрыли все позиции, которые хотели. Нас пополнят ещё два-три игрока. Во-вторых, надо до конца наладить игровые связи. Не секрет, что состав сильно обновился, но все футболисты не приезжали одновременно. Надо будет поработать над тем, чтобы ребята лучше понимали друг друга на поле, но это уже будет дорабатываться по ходу сезона и в процессе тренировок.

В первую очередь мы хотим укрепить атакующую треть. Мы укрепились одним нападающим, но нам ещё нужны вингеры.

Что касается инфраструктуры: у нас есть стадион, на котором мы будем играть в Самаре. Естественно, сейчас мы активно работаем над решением вопроса с билетной системой. Ждём, когда нам дадут возможность тестировать её и систему контроля и управления доступом. На 24-е число назначен очередной тест, так что всё движется в рабочем режиме. Надеюсь, на следующей неделе мы спокойно анонсируем билетную и абонементную программы на ближайшие матчи. Пока всё движется в штатном режиме, но мы всегда стараемся улучшать времяпрепровождение наших болельщиков на стадионе.

Ранее «Акрон» представил второй комплект формы на новый сезон.

Напомним, сегодня в рамках первого тура РПЛ клуб из Тольятти сыграет с «Локомотивом». Начало матча в 15:00 по московскому времени.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
w4gsa33yrmby
w4gsa33yrmby
вчера в 16:26
Это свидетельствует о стремлении клуба улучшить свою игру и результаты в предстоящем сезоне.
Вещий
Вещий
вчера в 12:00
Активно Акрон подписывает игроков....
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:36
Акрон видимо хочет зацепиться за РПЛ.
Гость
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