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«Интер» интересуется защитником «Зенита» Ренаном

вчера, 09:38

Защитник «Зенита» Роберт Ренан находится в сфере интересов «Интера».

По информации источника, миланский клуб продолжает поиски футболиста для усиления обороны. «Нерадзурри» оценивают, является ли бразилец подходящим вариантом, учитывая то, что за него придётся заплатить немалую сумму.

Ренан до конца года арендован бразильским «Интернасьоналом».

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:52
В свои лучшие годы сборная Испании на 3/4 состояла из игроков Барсы и на 1/4 из игроков Реала. Не будем нарушать традиции
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:55
И зачем он Интеру? Слабый игрок. Даже в Зените не закрепился.
матос
матос
вчера в 12:45
Нафиг не нужен. Это чушь.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 12:07
Опять Барса х..ней занимается. Ничему жизнь не учит. Нет опорника, напа и ЦЗ вылетел. Какой 3 Ольмо?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:41
С Альберто,Ренана,Малкома начался бразильских исход из Питера...потихоньку Венделов-Клаудиний продадут...и будет критикам счастье...
Главное соблюсти положительный сальдо......
Деньги подотчётные...за каждую копеечку спросят...это у некоторых частный капитал....трать сколько душе угодно...хоть каждый месяц Угальд покупай...без шансов на возврат средств...))
Semenycch
Semenycch
вчера в 11:33
Ложь!
fn4m26pnaahn
fn4m26pnaahn
вчера в 10:19
Очень удачный интерес, нужно пользоваться.
drug01
drug01
вчера в 10:11
У Зенита большой состав он может его удачно отпустить
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:51
Много вокруг игрока суматохи...
lotsman
lotsman
вчера в 09:48
Ренан в аренде. В Зените сейчас не играет. Если интересуются, пусть покупают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:43
Да пусть уже кто нибудь его купит .
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