«Интер» интересуется защитником «Зенита» Ренаном

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вчера, 09:38

Защитник «Зенита» находится в сфере интересов «Интера».

По информации источника, миланский клуб продолжает поиски футболиста для усиления обороны. «Нерадзурри» оценивают, является ли бразилец подходящим вариантом, учитывая то, что за него придётся заплатить немалую сумму.

Ренан до конца года арендован бразильским «Интернасьоналом».