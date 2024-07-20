«Интер» интересуется защитником «Зенита» Ренаном

Защитник «Зенита» Роберт Ренан находится в сфере интересов «Интера».
По информации источника, миланский клуб продолжает поиски футболиста для усиления обороны. «Нерадзурри» оценивают, является ли бразилец подходящим вариантом, учитывая то, что за него придётся заплатить немалую сумму.
Ренан до конца года арендован бразильским «Интернасьоналом».
Главное соблюсти положительный сальдо......
Деньги подотчётные...за каждую копеечку спросят...это у некоторых частный капитал....трать сколько душе угодно...хоть каждый месяц Угальд покупай...без шансов на возврат средств...))
Главное соблюсти положительный сальдо......
Деньги подотчётные...за каждую копеечку спросят...это у некоторых частный капитал....трать сколько душе угодно...хоть каждый месяц Угальд покупай...без шансов на возврат средств...))