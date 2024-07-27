«Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби

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вчера, 19:34

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в домашнем матче 2-го тура РПЛ со счётом 3:1.

За «бело-голубых» забили: (12'), (59') и (85').

За команду гостей голом отметился (39').

По итогу матча «Динамо» располагается на 2-м месте, а «Локомотив» — на 6-м.