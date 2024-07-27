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«Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби

вчера, 19:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в домашнем матче 2-го тура РПЛ со счётом 3:1.

За «бело-голубых» забили: Лука Гагнидзе (12'), Милан Майсторович (59') и Муми Нгамалё (85').

За команду гостей голом отметился Дмитрий Воробьёв (39').

По итогу матча «Динамо» располагается на 2-м месте, а «Локомотив» — на 6-м.

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26 июля
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:27
Да уж, хотелось победы Локо, но увы
Ев17
Ев17
вчера в 22:42
ну если играем так вторым составом, то нужен ли первый, особенно в ЦЗ ? Капризуля Бальбуэна может и опытный боец, но вспомнить, сколько результативных ошибок в прошлом сезоне, да и Фернандес не лучше. Понятное дело, первые игры только, но всё же
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:13
Динамо обыграло? это Локо им уступил благодаря Сарвели ну разве можно так играть просто ужас Галактионову надо подумать стоит ли его ставить в стартовый состав
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
Привет Виктор...! Ну там и без Семака уровень футболистов позволяет сыграть на выигрыш. Футболисты все классные для РПЛ . Если только не начнут баставать бразилы , то они докатят до очередного чемпионства .
Ну а что они сейчас так играют , то думаю не напрягаясь играют на классе и забивают такое количество мячей.
Сп62
Сп62 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:45, ред.
А я всё равно сочувствую, хотя из-за тех отскоков, о которых ты напоминаешь, они и обошли Спартак.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:41
Привет, Володя!!!
По составу, да- Зенит сильнее всех, но не по игре. Третью официальную игру смотрю Зенита и честно скажу- не в большом восторге. Тренерской мысли, как не было, так и нет. Усиление, в лице Глушенкова- конечно ощутимо... С его приходом, питерцы оживились и задвигались, но мысли в игре немного- всё больше индивидуального. А сегодня, в Казани, 1-й тайм прямое напоминание прошлого сезона- тягучий, малоподвижный, нудный футбол Семака. Только во 2-м тайме, когда Рубин побежал отыгрываться и оголился, Питер, их окончательно прикончил на контрах.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:32
Динамо с заслуженной победрй. По ходу сезона есть усиление в команде . Думаю что с цска они составят хоть какую либо видимость в борьбе с зенитом. Хотя " флагман" по укомплектованию и по игре на голову выше все других команд выступающих в РПЛ
suiw
suiw
вчера в 20:27, ред.
Удивительная победа. Без Лаксальта, с тремя пацанами и никаким Дасой в обороне
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:13
Зачем так далеко- в прошлый сезон, если можно вспомнить 1-й тур этого первенства, где Локо откровенно фартило и судья был очевидно благосклонен... Однако, если у Динамо ведущие игроки отсутствуют временно, то у Локомотва кадровые потери очень серьезные и похоже надолго.
drug01
drug01
вчера в 20:12
Динамо получили три очка заслуженно
TheBoLt
TheBoLt ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:09
Я напомню, что в прошлом сезоне Локо были "чемпионами" по добыванию курьезных очков, особенно в добавленное время. Наверное, в этом матче судьба над ними просто посмеялась, за всю боль, за все голы, которые они забили на 93+ в том сезоне. Если Локо в этом сезоне станет клубом-неудачником с огромной кучей незавершенных моментов, я не буду им сочувствовать
Сп62
Сп62
вчера в 20:00
Пытался смотреть оба матча одновременно, поэтому целостной картины о матчах не получилось. Голевые моменты увидел. Одни забивали легко и просто. Другие (Локомотив) умудрялись не использовать 99-ти процентные моменты. Похоже, что Локомотив усилил все линии кроме защитной, а без тыла на успех рассчитывать трудно.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:58
Тюкавин не тень себя самого- это его нормальное состояние. Я уже устал говорить, что он- переоценённый и перехваленный игрок, играющий исключительно на чистых мячах и свободных зонах. Так это- в убогом российском футболе, но он же мечтает в топовый чемпионат))).
pomor45
pomor45
вчера в 19:58, ред.
Лунёв через пару недель в матче с Зенитом из трусов будет выпрыгивать, а Латышонку надо тоже постараться в ответ. Будет любопытно.
Dinamo
Dinamo
вчера в 19:57
Игра тяжелейшая скорее ничейная без половины основного состава. Но Нгамалё и Битело делают разницу. Лепский пока очень сырой, Майсторович надолго не задержится - очень качественный для девятнадцатилетнего. Если с Факелом больше тайма провели вдевятером, то сегодня со старта вышли без одного игрока: Тюкавина на поле просто нет.

СораДников с побеДой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:56
как ранее написал, дерби по футбольному был хорош.
красивые голы, убойные моменты, актерское мастерство ряд игроков обоих команд)) и еще раз порадовал серб Майсторович. молодец! и гол хороший.
Динамо сегодня был сильней, и потому удача была на их стороне.
и как лучшая команда, они забирают три очка в первом дерби сезона.
отдельно мое восхищение и уважение болельщикам, которые пришли на стадион.
они были самые лучшие! с победой!
баск
баск
вчера в 19:56
Перед вторым туром дефицит состава у Динамо только усилился, поскольку
ко всем имеющимся потерям добавился ещё и Лаксальт..

Отсюда, чуть ли не впервые в карьере с первых минут вышел Гагнидзе.
Парень два года уже в команде, но сидит в глубоком запасе и для того, чтобы ему появиться в старте, потребовалось выбытие всего центра полузащиты-
и Лаксальта, и Чавеса, и Фомина.

У Локомотива свои расклады- о трансферных потерях клуба этим летом лишний раз упоминать нет смысла.
К тому же МихМих употребил не вполне понятный приём, оставив вне старта таких гвардейцев, как Карпукас, Салтыков и Тикнизян.

Ну, может они не в форме, но так или иначе, составы были сильно ослаблены
с обеих сторон. Отсюда несыгранность, ошибки.
Игроки Локо допускали их пожалуй побольше, хотя и создавали много.
Моментов имели море, но выручал Лунёв- на мой взгляд, MVP матча.

Контригра у Динамо, конечно, тоже была, и нам удалось отметиться
хорошими голами.)
Причём, поскольку много играют резервисты- они же и забивают.
В первом туре отличился Ваня Лепский, сегодня Лука и Милан.
Голы всех троих- дебютные за Динамо.

Локомотиву спасибо за игру,
СораДников- с хорошей победой, несмотря ни на что)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:48
Локо в депо...
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:47
Грамотно и обстоятельно!!! Спасибо, как будто сам побывал на игре!!! Матч не видел, смотрел Зенит, но благодаря Вам- ощутил себя на игре...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:46
Браво, Личка, и браво Галактионов, спасибо за футбол
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:45
По мне, так - ДЕРБИ УДАЛОСЬ!
Неизвестно, каким был бы итоговый счёт, реализуй паровозы на 27-й и 29-й минутах УБОЙНЕЙШИЕ моменты.
Но за то Лунёв и деньги в Динамо получает, чтобы, так сказать, соответствовать...))
Да и в САМОЙ КОНЦОВКЕ матча он великолепно сыграл.
В целом игра понравилась: команды весь больше играли в атаку, инициатива была то у одних, то у других.

P.S. Тяжеленько следить сразу за двумя матчами на экранах, но я, попрыгав туда-сюда, минут через 20 полностью переключился на Динамо Локомотив, поскольку в игре Рубин Зенит практически всё было ясно, и интерес вызывало только одно - сколько голов забьют питерские.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:43, ред.
Динамо с победой.

Не буду говорить, что Динамо ее не заслужили. Скажу, что Локо не заслужили поражения. Вспоминаются два попадания в каркас ворот и целый ряд моментов, когда я хватался за голову с вопросом "Как не забили?". У Динамо кроме голевых, была еще пара опасных атак, но ничего особенного.

Запомнились со знаком минус Пиняев, который должен был получать ЖК в первом тайме, но его простил Карась. Хотя там если пару раз посмотреть, видно, что Пиняев даже не стремился играть в мяч, а показательно топает ногой по ноге соперника. Во втором тайме его смело можно было бы удалять, но теперь только первую желтую получил.

Второй со знаком минус - Тюкавин. Он провел в целом невыразительный матч, будто просто присутствовал, а не играл. Но запомнилось именно то, как он показательно упал в штрафной и начал Клоундиниться. В этом сезоне он просто тень себя самого из прошлого сезона. Опять карась не дал ЖК за симуляцию, не поставил фол в атаке, а дал угловой, который завершился голом Динамо.

А что вообще делали на поле Сарвели, Ньямси, Самошников, Сулейманов? Ни-Че-Го, балласт бесполезный
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:41
в кои то веки решил посмотреть так называемый центральный матч тура целиком. Поэтому можно сказать нейтрально. Большое количество брака с обеих сторон. В атаке слабая реализация, проще говоря завершение. Можно ли было заснуть во время матча? В середине наверно да, в концовке нет. Вывод, если установка была - делайте что хотите, а 3 очка положите, тогда вообще не вопрос - Динамо лайк, а локомотивцам ну скажем так, не повезло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:39
Видел 3-й гол Динамо....
Локо в поддавки играет ???
Ни обороны ни вратаря...просто стоят гол смотрят..))

Лунёв несомненно лучший игрок матча...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:39, ред.
Динамо лучше Локо выглядит! Болел Динамо с Победой!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:39
С Победой фк ДИНАМО!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:36
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:35
Динамиков с победой!! Но начало второго тайма явно провалили.
Матч получился веселым, дерби удалось))
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