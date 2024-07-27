«Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в домашнем матче 2-го тура РПЛ со счётом 3:1.
За «бело-голубых» забили: Лука Гагнидзе (12'), Милан Майсторович (59') и Муми Нгамалё (85').
За команду гостей голом отметился Дмитрий Воробьёв (39').
По итогу матча «Динамо» располагается на 2-м месте, а «Локомотив» — на 6-м.
Не буду говорить, что Динамо ее не заслужили. Скажу, что Локо не заслужили поражения. Вспоминаются два попадания в каркас ворот и целый ряд моментов, когда я хватался за голову с вопросом "Как не забили?". У Динамо кроме голевых, была еще пара опасных атак, но ничего особенного.
Запомнились со знаком минус Пиняев, который должен был получать ЖК в первом тайме, но его простил Карась. Хотя там если пару раз посмотреть, видно, что Пиняев даже не стремился играть в мяч, а показательно топает ногой по ноге соперника. Во втором тайме его смело можно было бы удалять, но теперь только первую желтую получил.
Второй со знаком минус - Тюкавин. Он провел в целом невыразительный матч, будто просто присутствовал, а не играл. Но запомнилось именно то, как он показательно упал в штрафной и начал Клоундиниться. В этом сезоне он просто тень себя самого из прошлого сезона. Опять карась не дал ЖК за симуляцию, не поставил фол в атаке, а дал угловой, который завершился голом Динамо.
А что вообще делали на поле Сарвели, Ньямси, Самошников, Сулейманов? Ни-Че-Го, балласт бесполезный
Не буду говорить, что Динамо ее не заслужили. Скажу, что Локо не заслужили поражения. Вспоминаются два попадания в каркас ворот и целый ряд моментов, когда я хватался за голову с вопросом "Как не забили?". У Динамо кроме голевых, была еще пара опасных атак, но ничего особенного.
Запомнились со знаком минус Пиняев, который должен был получать ЖК в первом тайме, но его простил Карась. Хотя там если пару раз посмотреть, видно, что Пиняев даже не стремился играть в мяч, а показательно топает ногой по ноге соперника. Во втором тайме его смело можно было бы удалять, но теперь только первую желтую получил.
Второй со знаком минус - Тюкавин. Он провел в целом невыразительный матч, будто просто присутствовал, а не играл. Но запомнилось именно то, как он показательно упал в штрафной и начал Клоундиниться. В этом сезоне он просто тень себя самого из прошлого сезона. Опять карась не дал ЖК за симуляцию, не поставил фол в атаке, а дал угловой, который завершился голом Динамо.
А что вообще делали на поле Сарвели, Ньямси, Самошников, Сулейманов? Ни-Че-Го, балласт бесполезный
Неизвестно, каким был бы итоговый счёт, реализуй паровозы на 27-й и 29-й минутах УБОЙНЕЙШИЕ моменты.
Но за то Лунёв и деньги в Динамо получает, чтобы, так сказать, соответствовать...))
Да и в САМОЙ КОНЦОВКЕ матча он великолепно сыграл.
В целом игра понравилась: команды весь больше играли в атаку, инициатива была то у одних, то у других.
P.S. Тяжеленько следить сразу за двумя матчами на экранах, но я, попрыгав туда-сюда, минут через 20 полностью переключился на Динамо Локомотив, поскольку в игре Рубин Зенит практически всё было ясно, и интерес вызывало только одно - сколько голов забьют питерские.
Неизвестно, каким был бы итоговый счёт, реализуй паровозы на 27-й и 29-й минутах УБОЙНЕЙШИЕ моменты.
Но за то Лунёв и деньги в Динамо получает, чтобы, так сказать, соответствовать...))
Да и в САМОЙ КОНЦОВКЕ матча он великолепно сыграл.
В целом игра понравилась: команды весь больше играли в атаку, инициатива была то у одних, то у других.
P.S. Тяжеленько следить сразу за двумя матчами на экранах, но я, попрыгав туда-сюда, минут через 20 полностью переключился на Динамо Локомотив, поскольку в игре Рубин Зенит практически всё было ясно, и интерес вызывало только одно - сколько голов забьют питерские.
ко всем имеющимся потерям добавился ещё и Лаксальт..
Отсюда, чуть ли не впервые в карьере с первых минут вышел Гагнидзе.
Парень два года уже в команде, но сидит в глубоком запасе и для того, чтобы ему появиться в старте, потребовалось выбытие всего центра полузащиты-
и Лаксальта, и Чавеса, и Фомина.
У Локомотива свои расклады- о трансферных потерях клуба этим летом лишний раз упоминать нет смысла.
К тому же МихМих употребил не вполне понятный приём, оставив вне старта таких гвардейцев, как Карпукас, Салтыков и Тикнизян.
Ну, может они не в форме, но так или иначе, составы были сильно ослаблены
с обеих сторон. Отсюда несыгранность, ошибки.
Игроки Локо допускали их пожалуй побольше, хотя и создавали много.
Моментов имели море, но выручал Лунёв- на мой взгляд, MVP матча.
Контригра у Динамо, конечно, тоже была, и нам удалось отметиться
хорошими голами.)
Причём, поскольку много играют резервисты- они же и забивают.
В первом туре отличился Ваня Лепский, сегодня Лука и Милан.
Голы всех троих- дебютные за Динамо.
Локомотиву спасибо за игру,
СораДников- с хорошей победой, несмотря ни на что)
ко всем имеющимся потерям добавился ещё и Лаксальт..
Отсюда, чуть ли не впервые в карьере с первых минут вышел Гагнидзе.
Парень два года уже в команде, но сидит в глубоком запасе и для того, чтобы ему появиться в старте, потребовалось выбытие всего центра полузащиты-
и Лаксальта, и Чавеса, и Фомина.
У Локомотива свои расклады- о трансферных потерях клуба этим летом лишний раз упоминать нет смысла.
К тому же МихМих употребил не вполне понятный приём, оставив вне старта таких гвардейцев, как Карпукас, Салтыков и Тикнизян.
Ну, может они не в форме, но так или иначе, составы были сильно ослаблены
с обеих сторон. Отсюда несыгранность, ошибки.
Игроки Локо допускали их пожалуй побольше, хотя и создавали много.
Моментов имели море, но выручал Лунёв- на мой взгляд, MVP матча.
Контригра у Динамо, конечно, тоже была, и нам удалось отметиться
хорошими голами.)
Причём, поскольку много играют резервисты- они же и забивают.
В первом туре отличился Ваня Лепский, сегодня Лука и Милан.
Голы всех троих- дебютные за Динамо.
Локомотиву спасибо за игру,
СораДников- с хорошей победой, несмотря ни на что)