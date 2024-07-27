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«Торпедо» на последних минутах вырвало победу у «Енисея»

вчера, 16:01
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Енисей» уступил «Торпедо» в матче 3-го тура Первой лиги (0:1).

Единственный мяч в игре забил Равиль Нетфуллин на 90+4-й минуте.

«Енисей» занимает 10-е место в первенстве России, имея в активе 3 очка. «Торпедо» поднялось на первое, набрав 7 баллов.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:18
При всей моей, безграничной симпатии к Тихонову, но сегодня я рад за Торпедо!!!!!!! Возможно, эти очки- помогут, в итоге, вернуться команде в ПЛ!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:14
Очень важная победа над одним из конкурентов за право выйти рпл )))
rg676b636g72
rg676b636g72
вчера в 17:11
Победа не по игре, это точно, очень обидное поражение для Енисея.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:03
Грош цена такой победе! Не честно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:21
Это тот случай когда действительно обидно - Енисей, в целом, доминировал, Торпедо огрызалось контратаками, во второй половине второго тайма москвичи ожили. а так...
очень обидно на последней минуте... Конечно защитники Енисей могли бы быть порасторопнее....
Тихонова жаль, в одно мгновенье стал багровым.
Ничья была бы закономерным итогом...
shlomo
shlomo
вчера в 16:09
«Золотой мяч» лучшей лиги отдам Нетфуллину. Вырвал победу для «Торпедо» в самой концовке....:))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:05
Просто можно сказать , повезло .
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