«Торпедо» на последних минутах вырвало победу у «Енисея»

«Енисей» уступил «Торпедо» в матче 3-го тура Первой лиги (0:1).
Единственный мяч в игре забил Равиль Нетфуллин на 90+4-й минуте.
«Енисей» занимает 10-е место в первенстве России, имея в активе 3 очка. «Торпедо» поднялось на первое, набрав 7 баллов.
очень обидно на последней минуте... Конечно защитники Енисей могли бы быть порасторопнее....
Тихонова жаль, в одно мгновенье стал багровым.
Ничья была бы закономерным итогом...
очень обидно на последней минуте... Конечно защитники Енисей могли бы быть порасторопнее....
Тихонова жаль, в одно мгновенье стал багровым.
Ничья была бы закономерным итогом...