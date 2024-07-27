«Зенит» крупно обыграл «Рубин» на выезде

«Зенит» обыграл «Рубин» в выездном матче 2-го тура РПЛ со счётом 4:0.
За «сине-бело-голубых» отличились: Максим Глушенков (37'), Матео Кассьерра (44'), Педро (55') и Вильсон Изидор (90+2').
По итогу матча клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место, а «Рубин» — 7-е.
Было ощущение, что Рубин ещё ДО игры сдал её. ((
Хотя, ПРАВИЛЬНО распорядись Даку мячом минут за 25 до конца матча, правда, уже при 0-3 , глядишь, было бы что-то вроде "надежды на возрождение интриги".
А так...
Было ощущение, что Рубин ещё ДО игры сдал её. ((
Хотя, ПРАВИЛЬНО распорядись Даку мячом минут за 25 до конца матча, правда, уже при 0-3 , глядишь, было бы что-то вроде "надежды на возрождение интриги".
А так...