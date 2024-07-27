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«Зенит» крупно обыграл «Рубин» на выезде

вчера, 19:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обыграл «Рубин» в выездном матче 2-го тура РПЛ со счётом 4:0.

За «сине-бело-голубых» отличились: Максим Глушенков (37'), Матео Кассьерра (44'), Педро (55') и Вильсон Изидор (90+2').

По итогу матча клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место, а «Рубин» — 7-е.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:57
Обыграй Динамо Зенит 10-го августа и вы наверняка перемените мнение...))
А в прошлом сезоне они встречались 4 раза....и 3 раза выиграл Динамо...
Хиромант
Хиромант ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:32
- Да не надо извиняться... Ну что вы... Да не стоят они того... Чтобы мы за них "жилы рвали" на трибунах, (и в соцсетях, кстати,) а они на поле "дурака валяли", а потом получали свои бабки по контракту, и ехали отдыхать на море! Кто с жёнами, кто с тёщами, кто с любовницами, кто со всеми сразу...
Как говорил Остап Бендер, устами Андрея Миронова:
"Да плюньте вы на них!!!"
"Как плюнуть?" (Киса, А.Папанов)
"Как же Вам плюнуть-то? Слюной!!!" (Остап, А.Миронов)
TheBoLt
TheBoLt ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:19
В чем же негатив сегодня? Зенит победил, под новостью комментарий, что второй раз подряд 4:0. Клоундиньо я просто как личность не переношу, у вас может быть иное мнение. Я не запрещаю его высказывать, и даже наоборот, хорошо, что есть другие мнения, мы ведь все смотрим на ситуации под разными углами.

Касательно Факела уж простите, не могу я назвать белое черным. Ну не могу я написать:
"Ах какие факел молодцы, как хорошо позволили мячу пересечь линию ворот, ну и что, что своих, но ворот же! вот всегда бы так играли, просто чудо, а не команда".

Они играют сейчас откровенно плохо. Ну назовите мне хоть что-то позитивное в их игре? Может есть хоть тактика? Может тренерская задумка такая - проиграть 5 подряд, а потом как в голливудских фильмах станут чемпионами? Может там я не знаю, может они все олимпийские чемпионы по марафону и физическими данными тащат все игры? Ну хоть что-то, за что можно зацепиться дайте, я похвалю их за это.

Да никакого негатива к Факелу нет, просто говорю как нейтральный зритель, что с такой игрой это путь на последнюю строчку. Если смотрели оба матча Факела, должны же задуматься, что что-то здесь не так? Единственное, к чему у меня негатив в Факеле, так это к тренерскому штабу, который не подготовил клуб к сезону. Точно такой же негатив у меня к тренерскому штабу моего любимого Краснодара, но как болельщик я продолжаю верить, но также продолжаю ругать Быков. Если не ругать за недостатки, можно столкнуться с ситуацией как в Сочи в 28 туре. Очнулись, надо побеждать (но уже поздно).

И не только Факел не готов к сезону. Я писал неделю назад, что никто кроме Рубина, Зенита, Динамо и Оренбурга не готовы к сезону и имеют большие проблемы на тех или иных позициях.

Если вас как-то задевают мои комментарии, я приношу свои извинения. Но говорить, что "все хорошо, прекрасная маркиза" я не могу, когда всё не хорошо. Я не желаю Факелу вылета, я желаю Факелу обнаружить проблемы и укрепиться.

p.s. а вылета я желаю Зениту, да)) как минимум это звучит смешно😂
Хиромант
Хиромант ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:19
- Уважаемый господин, Болт! А не соизволили бы вы вести себя адекватно? Болея за другие команды, вы почему-то всегда "поливаете грязью" мои любимые клубы - Зенит и Факел!

- И раз у вас есть "право" это делать, почему же меня "банят" на 2-3 дня (бывало и больше), за критику в адрес ваших любимых команд?

- А не были бы вы, настолько любезны, чтобы выплёскивать весь свой негатив, после просмотра игр РПЛ, куда нибудь в сторону. Ну там ванная, туалет, и прочее... Зачем же всё сюда-то? И сайт приличный, и люди культурные... Ну не по-людски...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 23:15
А нам и не нужно ваше одобрение. Тем более фарма уже и нет. А вот свои пересчитывать периодически имеет смысл. Кстати, завтра как раз с ним играете, очками разживётесь наверняка...
Пепс
Пепс ответ dsfnn6jh9qqm (раскрыть)
вчера в 22:24
Это да....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:15
Повторюсь, лично для меня вопрос с Первым местом закрыт! (с желающими могу забить пари...))
Интрига в другом - 2-3 места...
Динамо, Локо, ЦСКА...
Дальше по списку))
dsfnn6jh9qqm
dsfnn6jh9qqm ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 22:09
Но все будут помнить 0-4, а как они забивались забудут уже завтра.
Хиромант
Хиромант ответ 967r7yrjnems (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
- Только Спартак с Промесом! Но этому, в ближайшее время, сбыться не суждено...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
вчера в 22:02
Зенит в это окно потратил 16,86 млн €
Спартак в это окно потратил 18,50 млн €
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic ответ trudogolik (раскрыть)
вчера в 21:53
Зенит на трансферы тратит больше всех остальных команд вместе взятых, о чем вообще идет речь? Никто по возможностям даже близко не стоит...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:38, ред.
С победой, Зенит Санкт-Петербург!
Опять Зенит будет чемпионом России!?
Пепс
Пепс ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:32
2 и 3 голы чистый фарт на сантиметры
Пепс
Пепс
вчера в 21:21, ред.
Проиграли бббббб.... 0-4 ббббб.... Будем искать чутка позитива)))))) ну 2 и 3 гола Зениту таки свезло ... Третий залетел на дурку, пеналь тоже подвезло на сантиметры... Отметить можно тока красивый первый гол. Остальное все могло и не быть. Из Рубиновых - вышел наконец Чумич, и понравился новичок 7 Юкич- очень неплохо играл второй тайм. Ну ладно, помнится тоже как то начали 0-4....от Спартака только. Закончили пятыми, неплохо и получилось. Поглядим
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ trudogolik (раскрыть)
вчера в 21:13
Какие московские клубы в первую очередь надо убрать?
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:13, ред.
Первые полчаса проспали, потом начали играть и довели до заслуженной победы. Клаудиньо надо срочно продавать .Всех с наступающим днём ВМФ!
trudogolik
trudogolik
вчера в 20:55
Откуда в комментариях столько желчных людей, которые завидуют Зениту? Вы найдите своей команде нормального спонсора и тренера и со средним составом можно претендовать на чемпионство(см Краснодар и Динамо).
Интересно Вы людям, которые на гелентвагенах ездят тоже завидуете? Какой то бред, у Спартака бюджет ненамного меньше, что сравнивать Москву с Питером, это как ж-па с пальцем. Все деньги в Москве крутятся, просто надо количество клубов в МСК сократить и будет Вам счастье.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:55
Зенит устроил полнейший разгром Рубину.Глушенков молодец !
Константин Белых
Константин Белых ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:48
Ни в коем случае. Фармы Зенита одобрить мы никак не можем к сожалению.
Gotlib
Gotlib
вчера в 20:47, ред.
Касьеррка забила, но это уже банальность, а вот Изидорка начала забивать - это уже сенсация. 🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:45
1. Глушаков к Зениту не пришей не пристегни. Пускай ему наяривает, раз хочется🤣
2. Зенитовский фарм в том сезоне вылетел, СпаМовский зашёл.
Может пора успокоиться на эту тему?
ajb7k2745mdu
ajb7k2745mdu
вчера в 20:21
Глушенков на радость клоунам продолжает забивать прямо с лавки.
967r7yrjnems
967r7yrjnems
вчера в 20:15
Кто остановит Зенит??? С очередной победой!
lotsman
lotsman
вчера в 20:11
С победой, зенитовцы. Классная игра. Пять ударов, четыре гола.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 20:11
Зенит с очередной крупной победой и действительно что-то на ветке слишком спокойно, где же темы типо левая пенка надломила Рубин или все соперники заранее легли в юбилейный сезон.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:11
И два зенитовца в лучших бомбардирах...
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:07
Так я сам Миллеру по этому поводу звонил ругался.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:58
Я не знаю....я не слышал этого разговора Миллера с Динамо...
Вам видней...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:55
Зенит подтвердил свои чемпионские амбиции. Команда отлично подготовилась к сезону. В каждом матче забивают по четыре мяча. Молодцы!
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:55
Да Миллер и в том сезоне договорился с Динамо чтоб не лезли и не портили серию.Вот никто не поверит чтоб Динамо так случайно слилось в последнем туре. Так и в этом сезоне будет. Пару фармов еще и дело в шляпе. А зенитовские и дальше кайфовать будут и особенно с Чердака который яростно наяривает Зениту в общем и Глушакову в частности.
Гость
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