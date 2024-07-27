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ЦСКА крупно обыграл «Пари НН»

вчера, 16:53
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Пари НН» потерпел поражение от ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ (0:3).

На 15-й минуте счёт открыл Тамерлан Мусаев. Игорь Дивеев на 50-й удвоил преимущество московского клуба. Иван Обляков на 79-й забил третий мяч гостей.

«Пари НН» занимает 15-е место в чемпионате России (0 очков). ЦСКА вышел на первую строчку, набрав 4 балла.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:36
- Это такая "замануха" для остальных... Типа - вот какие мы слабые, приезжайте все к нам, и "набирайте очки" по полной программе. А потом... мы как вдруг встрепенёмся, (может быть), как дадим вам жару (может быть), так вам все мало не покажется (может быть)... Ну и далее вся песня с припевом...
blitz
blitz
вчера в 21:43, ред.
ЦСКА с Акинфеевым одержал 200-ю «сухую» победу в чемпионатах России.
ЦСКА одержал 216-ю гостевую победу в чемпионатах России, и вышел в лидеры, опередив «Спартак» (215).
5bq9c5ux64eu
5bq9c5ux64eu
вчера в 19:28
Пари НН первый кандидат на вылет в этом чемпионате, победить самую слабую команду не великое достижение.
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Как этому НН приставили ПАРИ, так он и парит (ударение выбирайте по вкусу). Каким чудом в РПЛ удержался? Больше такой прухи не будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:16
Всех болельщиков ЦСКА с заслуженной Победой !!! Иного исхода я и не ожидал .
xfu3sae27cdq
xfu3sae27cdq
вчера в 18:15, ред.
Тренера менять в Пари НН нужно срочно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:09
Фармацевт... займись другим делом... Пердив на горизонте...
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:05
С почином вас армейцы!!!
lotsman
lotsman
вчера в 17:47
С победой Армейцев. Хорошо играли. Спокойно, без нервов.)
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:33
Задатки тактики Николича были заметны еще до его прихода в ЦСКА.))) Я думаю, он никого не удивил и не удивит по ходу сезона. Но отрезками, армейцы понравились, в плане быстрых контратак... Но опять же- соперник слабый.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
На очереди Победа Зенита...
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:31
Ожидаемая победа, без особых затрат сил
Red blu
Red blu
вчера в 17:30
Второй тайм, особенно после выхода Давилы, вполне хорош был. Как будто все разом научились играть в пас. Николич все замены использовал и вовремя. Второй матч подряд не пропускаем. Неплохое начало!
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:25
И что характерно опять не пропустили.......просто не дали ничего создавать сопернику.. С победой!
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:23
Распустить?!))
TheBoLt
TheBoLt ответ n6sxzjarsq6a (раскрыть)
вчера в 17:22
Цыплят по осени считают. Рановато делать такие выводы. Задатки будущей тактики заметны. Плюс межсезонка была очень маленькой, клубы Европы только вышли из отпуска и приступили к первым товарнякам. Через пару недель будет видно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 17:17
С победой армейцы!
Есть первый разгром.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:17
победа коней в Нижнем Новгороде до матча была предсказуема...хотелось бы вот о чём поговорить! для кого в нашей стране, которая напомню не принимает участие в еврокубковых баталиях, сборная не играет в лиге конференций или в отборочных матчах за выход на чемпионат мира или европы...вот зачем ставить игры динамо - локомотив, рубин - зенит в одно время????? что это за вредительство и кто должен отвечать за этот бардак за временной прйм - тайм? не понимал зачем в плей - офф лиги чемпионов игры начинаются в одно время ( огромные бабки крутятся за трансляции и заработать можно ещё больше если больше людей по всему миру увидят трансляцию в прямом эфире) хочется посмотреть, что Рахимов приготовил для зенита, который явно сейчас на максималках ( считаю именно рубин готов отобрать очки у лазурных на конец июля месяца, все остальные сольют сейчас питеру) и глянуть на Пиняева хочется с Тюкавиным...вобщем очередное браво!!! Р.S коней с победой
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:14
Никто, ничего в Вас бросать не будет, потому что Вы совершенно правы- соперник до неприличия слабый.
Но поздравить, ЦСКА, надо- с победой!!!
6ddrq5g45gsx
6ddrq5g45gsx
вчера в 17:09
ЦСКА обыграл крупно, но при этом хорошо не играл, Пари слишком слабо играло.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Михалыч 54 (раскрыть)
вчера в 17:09
Ну хоть 21 час побыли на 1 месте, больше такой радости в этом сезоне не будет.
Скрин теперь можно распечатать и на стенку повешать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:09
Недруги ЦСКА списывают Акинфеева а он продолжает собирать СУХАРИ.
Болельщиков ЦСКА с убедительной победой в гостях. Так продолжать.
Ваня Обляков лучший игрок матча, .
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:09
НН надо что-то делать в первую очередь с защитой
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:08
Проходная тренировка для ЦСКА - пробежались по Пари, как в каком то фильме, эскадрон по курам, даже никто и не заметил препятствие)
n6sxzjarsq6a
n6sxzjarsq6a
вчера в 17:08
Еще один импортный тренер не способен руководить командой, у нас своих таких ромащенко-хохловых навалом.
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 17:02
Жаль, что быстро прошёл 21 час для Ростова на первом месте РПЛ. 🤣
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:02, ред.
Армейцы в этом матче лучше смотрелись.
Не ПОлучше, а именно ЛУЧШЕ.
Хотя САМ МАТЧ по накалу выдался достаточно рядовым.
У нижегородцев в штрафной, конечно, сейчас какой-то ужас: голы, особенно первые два, были забиты после элементарной недоработки защитников.
Юран бы с них даже за один пропущенный ТАКОЙ гол шкуру спустил!
Да и не "играли" бы футболёры НН при Юране ТАК.
Последние минут 7, после 3-го гола, команды "бегали в футбол" ), что называется, без середины поля.
Чалов в концовке очень хотел в своём последнем (последнем ли?) матче за ЦСКА отметиться голевой передачей, да у Кисляка мастерства не хватило забить.
В целом матч для просмотра так себе.
На твёрдую "троечку".
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:00
Можете кидать в меня тапками, но я не вижу в сегодняшней победе ЦСКА чего-то выдающегося. Даже владение 50\50 в итоге. Я вижу выдающуюся неспособность Пари НН оказать сопротивление.

Итого: победа просто "на классе". Очень не люблю это клише, но в данном матче иначе сказать не могу.

P.s. Тут Анатолий подсказывает, что без Чалова лучше и он видит примерные очертания в тактике Николича: Без высокого прессинга и активная атака флангами. На мой взгляд это только что-то, что Николич начинает ставить в ЦСКА, я надеюсь, у него получится поставить свою тактику, а не просто "бей-беги". А насчет Чалова - я только за, он слишком много моментов запарывает в последнее время, будто головой он не на поле, а в облаках летает. Чалову желаю скорейшего приземления с небес на землю, Армейцев с победой, а НН надеюсь усилится в это трансферное окно
a-league
a-league
вчера в 16:59
У Медведева уже вторую игру сплошной бенефис
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:59
Ряд команд как то странно стартуют....
Крылья и Пари НН 4 домашних матча - 4 поражения - 14 пропущенных голов....
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