ЦСКА крупно обыграл «Пари НН»

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вчера, 16:53

«Пари НН» потерпел поражение от ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ (0:3).

На 15-й минуте счёт открыл Тамерлан Мусаев. Игорь Дивеев на 50-й удвоил преимущество московского клуба. Иван Обляков на 79-й забил третий мяч гостей.