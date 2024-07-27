ЦСКА крупно обыграл «Пари НН»

«Пари НН» потерпел поражение от ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ (0:3).
На 15-й минуте счёт открыл Тамерлан Мусаев. Игорь Дивеев на 50-й удвоил преимущество московского клуба. Иван Обляков на 79-й забил третий мяч гостей.
«Пари НН» занимает 15-е место в чемпионате России (0 очков). ЦСКА вышел на первую строчку, набрав 4 балла.
Итого: победа просто "на классе". Очень не люблю это клише, но в данном матче иначе сказать не могу.
P.s. Тут Анатолий подсказывает, что без Чалова лучше и он видит примерные очертания в тактике Николича: Без высокого прессинга и активная атака флангами. На мой взгляд это только что-то, что Николич начинает ставить в ЦСКА, я надеюсь, у него получится поставить свою тактику, а не просто "бей-беги". А насчет Чалова - я только за, он слишком много моментов запарывает в последнее время, будто головой он не на поле, а в облаках летает. Чалову желаю скорейшего приземления с небес на землю, Армейцев с победой, а НН надеюсь усилится в это трансферное окно
Итого: победа просто "на классе". Очень не люблю это клише, но в данном матче иначе сказать не могу.
P.s. Тут Анатолий подсказывает, что без Чалова лучше и он видит примерные очертания в тактике Николича: Без высокого прессинга и активная атака флангами. На мой взгляд это только что-то, что Николич начинает ставить в ЦСКА, я надеюсь, у него получится поставить свою тактику, а не просто "бей-беги". А насчет Чалова - я только за, он слишком много моментов запарывает в последнее время, будто головой он не на поле, а в облаках летает. Чалову желаю скорейшего приземления с небес на землю, Армейцев с победой, а НН надеюсь усилится в это трансферное окно
Не ПОлучше, а именно ЛУЧШЕ.
Хотя САМ МАТЧ по накалу выдался достаточно рядовым.
У нижегородцев в штрафной, конечно, сейчас какой-то ужас: голы, особенно первые два, были забиты после элементарной недоработки защитников.
Юран бы с них даже за один пропущенный ТАКОЙ гол шкуру спустил!
Да и не "играли" бы футболёры НН при Юране ТАК.
Последние минут 7, после 3-го гола, команды "бегали в футбол" ), что называется, без середины поля.
Чалов в концовке очень хотел в своём последнем (последнем ли?) матче за ЦСКА отметиться голевой передачей, да у Кисляка мастерства не хватило забить.
В целом матч для просмотра так себе.
На твёрдую "троечку".
Не ПОлучше, а именно ЛУЧШЕ.
Хотя САМ МАТЧ по накалу выдался достаточно рядовым.
У нижегородцев в штрафной, конечно, сейчас какой-то ужас: голы, особенно первые два, были забиты после элементарной недоработки защитников.
Юран бы с них даже за один пропущенный ТАКОЙ гол шкуру спустил!
Да и не "играли" бы футболёры НН при Юране ТАК.
Последние минут 7, после 3-го гола, команды "бегали в футбол" ), что называется, без середины поля.
Чалов в концовке очень хотел в своём последнем (последнем ли?) матче за ЦСКА отметиться голевой передачей, да у Кисляка мастерства не хватило забить.
В целом матч для просмотра так себе.
На твёрдую "троечку".