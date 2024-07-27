Узбекистан лишился шансов на выход в плей-офф Олимпиады-2024

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вчера, 22:01

Сборная Узбекистана потеряла шансы на выход в плей-офф Олимпиады-2024.

В субботу команда уступила 0:1 Египту. Это второе поражение узбекистанской команды на групповом этапе. Ранее Узбекистан уступил 1:2 Испании.

У Египта после 2 туров 4 очка и второе место в группе. В квартете лидирует Испания с 6 баллами. Сегодня испанцы обыграли 3:1 Доминиканскую Республику.