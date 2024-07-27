Узбекистан лишился шансов на выход в плей-офф Олимпиады-2024

Сборная Узбекистана потеряла шансы на выход в плей-офф Олимпиады-2024.
В субботу команда уступила 0:1 Египту. Это второе поражение узбекистанской команды на групповом этапе. Ранее Узбекистан уступил 1:2 Испании.
У Египта после 2 туров 4 очка и второе место в группе. В квартете лидирует Испания с 6 баллами. Сегодня испанцы обыграли 3:1 Доминиканскую Республику.
Сборную Египта с победой, ну а наши парни всё равно молодцы!!!
Сборную Египта с победой, ну а наши парни всё равно молодцы!!!
С другой стороны- Файзуллаев скоро вернется в ЦСКА. Признаться, без него, армейцам не хватает фантазии и мотористости в центре поля.
Но в любом случае, поклонникам сб.Узбекистана не расстраиваться, победы придут, но и без поражений в футболе не бывает...
С другой стороны- Файзуллаев скоро вернется в ЦСКА. Признаться, без него, армейцам не хватает фантазии и мотористости в центре поля.
Но в любом случае, поклонникам сб.Узбекистана не расстраиваться, победы придут, но и без поражений в футболе не бывает...