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Узбекистан лишился шансов на выход в плей-офф Олимпиады-2024

вчера, 22:01

Сборная Узбекистана потеряла шансы на выход в плей-офф Олимпиады-2024.

В субботу команда уступила 0:1 Египту. Это второе поражение узбекистанской команды на групповом этапе. Ранее Узбекистан уступил 1:2 Испании.

У Египта после 2 туров 4 очка и второе место в группе. В квартете лидирует Испания с 6 баллами. Сегодня испанцы обыграли 3:1 Доминиканскую Республику.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Жалко что проиграли,но зато побывали на Олимпиаде !
Capral
Capral
вчера в 22:45
С одной стороны, очень жаль Узбекистан, не было сомнений, что пройдут верблюжатников. Но к сожалению, в футболе не всегда торжествует логика...

С другой стороны- Файзуллаев скоро вернется в ЦСКА. Признаться, без него, армейцам не хватает фантазии и мотористости в центре поля.

Но в любом случае, поклонникам сб.Узбекистана не расстраиваться, победы придут, но и без поражений в футболе не бывает...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:18
Жаль конечно..
По существу солнечный Узбекистан был сильнее фараонов...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:14
Казалось, что нашим парням по силам выйти из группы со второго места, и даже после поражения в первом матче проьив Испании оставляло надежду, но увы, сегодня удача была на стороне Египта.... сборная Узбекистана была сильнее во всём, но увы, реализовать свои моменты не смогли....а Египтяне, забив быстрый гол сели в глухую оборону....
Сборную Египта с победой, ну а наши парни всё равно молодцы!!!
2yupdbcacepm
2yupdbcacepm
вчера в 22:13
А что, Узбекистан мог подняться выше?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:12
Это футбол, чуть не повезло
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:05
Ну и хорошо. Значит Файзуллаев скоро вернется в клуб. Это радует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:03
Шансов не было и изначально...
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