Ассистентский дубль и выбитый зуб. Первое московское дерби за «Динамо»

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сегодня, 20:57

Динамовцы превзошли «Локомотив» в реализации моментов.

В Москве состоялось первое дерби сезона. «Динамо» играло с «Локомотивом». «Бело-голубые» обыграли «железнодорожников» с результатом 3:1 и набрали шесть очков из шести возможных.

На встречном курсе

Обе команды порадовали своих болельщиков яркой и результативной игрой в первом туре, поэтому были основания ожидать, что личная встреча будет интересной и богатой на моменты. Так оно и вышло. Соперники начали без какой-то стартовой тягомотины. Вскоре стало ясно, что первый гол не за горами. Неизвестно было лишь, кто первым отличится в этой игре.

В итоге «Динамо» довольно быстро на 12-й минуте добилось успеха. Причём «бело-голубые» отличились после розыгрыша штрафного, что, согласитесь, приятно в свете недавно завершившегося чемпионата Европы. Где стандарты, особенно штрафные, исполнялись на редкость непродуктивно. А тут Бителло покатил на Луку Гагнидзе, тот пробил. А мяч рикошетом от Дмитрия Баринова полетел в верхний, дальний от Ильи Лантратова угол ворот.

Этот гол не изменил ровным счётом ничего. Команды очень быстро проходили середину поля. «Локомотив» был острее. Что вполне резонно для команды, которой нужно было отыгрываться. И оборона «Динамо», в центре которой снова действовали два 19-летних футболиста — Иван Лепский и Милан Майсторович, с трудом справлялась с быстрыми игроками соперника Дмитрием Воробьёвым и Сергеем Пиняевым.

В какой-то момент дрогнул опытный вратарь «Динамо» Андрей Лунёв, подаривший мяч сопернику, а именно Воробьёву. Но Дмитрий не воспользовался — промедлил с ударом и пробил в голкипера. Однако Воробьёв сравнял счёт за 6 минут до перерыва. Пиняев обыграл Станислава Бессмертного и выложил мяч Дмитрию. Новобранец «Локомотива» отличился во второй встрече подряд.

После первого тайма — ничья 1:1. Вполне логичный результат. Хотя счёт 2:2 был бы не менее уместным. Но оставалось впечатление, что всё ещё впереди.

Преимущество «Локо» и гол «Динамо»

«Железнодорожники» первыми вышли из раздевалки. Было видно, что подопечные Михаила Галактионова настроены забить в начале второго тайма. Действительно, «Локомотив» резво начал вторую половину игры. Моменты у ворот «Динамо» возникали один за другим. То Лунёв выручал, то штанга. Казалось, вот-вот маятник качнётся.

Он и качнулся, но в другую сторону. На 58-й минуте «Динамо» заработало угловой. Бителло выполнил подачу в центр штрафной, где выше всех выпрыгнул Майсторович и точно пробил — 2:1. Молодые защитники «Динамо» не только отлично справляются со своими прямыми обязанностями, но и забивают во второй встрече подряд. В первом туре Лепский, теперь Майсторович.

Игрокам «Локомотива» было отчего расстроиться. Давили, давили, да пропустили. Что-то сломалось в игре номинальных гостей. И вот уже Лантратов ногой помешал Ярославу Гладышеву забить третий мяч. «Железнодорожники» ответили опаснейшим ударом Тикнизяна. Наир бил в падении, но Лунёв выручил и в очередной раз оправдался за своей промах в первом тайме.

Более свежие динамовцы

И всё же энергозатратная игра оказалась на руку «Динамо», игроки которого сохранили больше сил. Под конец встречи выдохлись Владислав Сарвели, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв. В итоге атака «Локомотива» подсела, а нагрузка на оборону возросла. Чем и воспользовались подопечные Марцела Лички. За четыре минуты до конца основного времени динамовцы забили третий мяч. Ярослав Гладышев выполнил прострел с правого фланга, а Муми Нгамалё уже бил с линии вратарской. Лантратов оказался не у дел. Начал третью голевую атаку 18-летний динамовский полузащитник Егор Назаренко.

В конце встречи Личка выпустил на поле совсем юных Виктора Окишора и Леона Зайдензаля. Новички успели совершить несколько лишь действий. «Локомотив» же едва не отыграл один гол, но удар защитника Жерзино Ньямси потащил Лунёв.

Первое в новом чемпионате столичное дерби осталось за «Динамо». Надо признать этот результат справедливым. Более опытный Марцел Личка переиграл Михаила Галактионова в открытом футболе. «Локомотив» был быстрее, во всех остальных компонентах лучше были динамовцы. Козырем оказалось мастерство Бителло — бразилец записал на свой счёт два голевых паса. Лунёв, даром что чуть не начудил, провёл более сильный матч, нежели Лантратов. Снова хорошо сыграли молодые центральные защитники Лепский и Майсторович. Отсутствия Роберто Фернандеса и Фабиана Бальбуэны не ощущалось от слова совсем. Лепский героически бросался под мяч и даже лишился зуба. Правда, снова ушёл без результативных действий Константин Тюкавин, но в чём-то упрекнуть нового капитана «бело-голубых» сложно.

После двух туров «Динамо» набрало 6 очков. Столько же у «Зенита», разгромившего в Казани «Рубин» со счётом 4:0. Пока намечается соперничество двух клубов. Будем с нетерпением ждать их матча в четвёртом туре.