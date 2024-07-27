«Акрон» обыграл «Факел» на выезде

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вчера, 21:59

«Акрон» обыграл «Факел» в выездном матче 2-го тура РПЛ со счётом 0:2.

Голами отметились (65’) и (77’).

Нападающий воронежского клуба заработал удаление на 45+3-й минуте.

По итогу матча «Акрон» расположился на 6-м месте, а «Факел» — на 14-м.