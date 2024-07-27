«Акрон» обыграл «Факел» на выезде

«Акрон» обыграл «Факел» в выездном матче 2-го тура РПЛ со счётом 0:2.
Голами отметились Иван Тимошенко (65’) и Солтмурад Бакаев (77’).
Нападающий воронежского клуба Евгений Марков заработал удаление на 45+3-й минуте.
По итогу матча «Акрон» расположился на 6-м месте, а «Факел» — на 14-м.
Уверенная и заслуженная победа. Факел в первом туре выглядел аутсайдером, в этом туре играл как аутсайдер. С такой игрой надо получше поработать на трансферном рынке, либо готовиться к борьбе за выживание вместе с Крыльями и Пари НН.
Даже если не считать удаление в концовке первого тайма, Акрон играл как с детьми. Доминация Акрона напоминала доминацию Зенита, гол был лишь вопросом времени. Любопытно будет посмотреть на Акрон дальше
Уверенная и заслуженная победа. Факел в первом туре выглядел аутсайдером, в этом туре играл как аутсайдер. С такой игрой надо получше поработать на трансферном рынке, либо готовиться к борьбе за выживание вместе с Крыльями и Пари НН.
Даже если не считать удаление в концовке первого тайма, Акрон играл как с детьми. Доминация Акрона напоминала доминацию Зенита, гол был лишь вопросом времени. Любопытно будет посмотреть на Акрон дальше
но воронежский клуб удивил.
на новом стадионе вот так проиграть!
что Факел творит? Где дисциплина?
в первом туре с Динамо они наиграли на две красные, а то и на три.
сегодня на две наиграли. главный судья решил, что одно удаление достаточно.
однако Черевченко на выход.
п.с. рад за Бакаева Солтмурада.
есть 2 гол в сезоне.
но воронежский клуб удивил.
на новом стадионе вот так проиграть!
что Факел творит? Где дисциплина?
в первом туре с Динамо они наиграли на две красные, а то и на три.
сегодня на две наиграли. главный судья решил, что одно удаление достаточно.
однако Черевченко на выход.
п.с. рад за Бакаева Солтмурада.
есть 2 гол в сезоне.