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«Акрон» обыграл «Факел» на выезде

вчера, 21:59
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Акрон» обыграл «Факел» в выездном матче 2-го тура РПЛ со счётом 0:2.

Голами отметились Иван Тимошенко (65’) и Солтмурад Бакаев (77’).

Нападающий воронежского клуба Евгений Марков заработал удаление на 45+3-й минуте.

По итогу матча «Акрон» расположился на 6-м месте, а «Факел» — на 14-м.

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Все комментарии
ATG
ATG ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 04:56
Очень рано ещё делать такие выводы. Всего то второй тур
Хиромант
Хиромант ответ ATG (раскрыть)
сегодня в 01:18
- Да по такой игре Факела, не скоро и увидишь. Осталось 14-ть. Если только в Пердив будешь ездить на выезды...
ATG
ATG
сегодня в 00:42, ред.
Что там за новый стадик у факела?норм? Не видел
ATG
ATG
сегодня в 00:40
С победой !!!
TheBoLt
TheBoLt ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:22
А, да тут вы еще и жестче меня высказались))
Константин 87
Константин 87
вчера в 23:23
Факел не потухнет ,если сменит тренера в ближайшее время
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:57, ред.
- Не думал, что когда-нибудь это скажу, но накипело - Главного Тренера Факела - в отставку (и немедленно!), игрокам выписать штрафы, за невнятную игру (уже два матча подряд!), за неуважение к болельщикам, и за "халатное" отношение к своим прямым обязанностям. Вы что же такое творите, господа пенсионеры??? Так "обгадить" новый стадион в столице Черноземья - это надо ещё постараться... У Вас это получилось!!!...
- От бывшего Факела - один фитилёк остался!!! Позор!!!
pomor45
pomor45 ответ 3gtdg8d4sy95 (раскрыть)
вчера в 22:49
В ведро с водой этот Факел надо окунуть. Акрон макнул разок, теперь остальным надо почин поддержать.
pomor45
pomor45
вчера в 22:46
Гори он синим пламенем этот Факел с его искусственным газоном в Черноземье - позорище! Ещё в прошедшем сезоне должен был вылететь в пердив. Не повезло - теперь будет ещё сезон в РПЛ воду мутить. Нет бы Балтика осталась.
lotsman
lotsman
вчера в 22:12
Акрон показывает хорошую игру. Интересно как у них пойдёт дальше.
qejs43qyh99b
qejs43qyh99b
вчера в 22:11
Акрон понравился, удачи в дальнейших играх.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10
Обалдеть, они выше Спартака
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:09
Факел превращается в свечу!
Дисциплина на уровне подворотни:
"Бей первым, Фредди"!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:06
Акрон с первой победой!
но воронежский клуб удивил.
на новом стадионе вот так проиграть!
что Факел творит? Где дисциплина?
в первом туре с Динамо они наиграли на две красные, а то и на три.
сегодня на две наиграли. главный судья решил, что одно удаление достаточно.
однако Черевченко на выход.
п.с. рад за Бакаева Солтмурада.
есть 2 гол в сезоне.
3gtdg8d4sy95
3gtdg8d4sy95
вчера в 22:06
Акрон с трудовой победой, Факелу нужен хороший тренер.
particular
particular
вчера в 22:06
Похоже, гири аутсайдерства будут долго отягощать Факел...
И новый стадион не помог...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:04
С победой, Акрон!

Уверенная и заслуженная победа. Факел в первом туре выглядел аутсайдером, в этом туре играл как аутсайдер. С такой игрой надо получше поработать на трансферном рынке, либо готовиться к борьбе за выживание вместе с Крыльями и Пари НН.

Даже если не считать удаление в концовке первого тайма, Акрон играл как с детьми. Доминация Акрона напоминала доминацию Зенита, гол был лишь вопросом времени. Любопытно будет посмотреть на Акрон дальше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:04
С победой, команда без государственных вложений. Игра поставлена очень приличная.
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:03
С Победой Волжане!!!
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