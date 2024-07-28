Саутгейт может стать футбольным телеэкспертом

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вчера, 10:36

Бывший главный тренер сборной Англии имеет шансы стать футбольным телеэкспертом.

Канал BBC хочет видеть специалиста в качестве ведущего программы «Матч дня». Сообщается, что руководство канала собирается столкнуть Саутгейта с бывшим игроком сборной Англии , который неоднократно критиковал рулевого.

Саутгейта также желает видеть у себя ITV, который ищет замену Гари Невиллу, возвращающемуся на Sky.