Саутгейт может стать футбольным телеэкспертом

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт имеет шансы стать футбольным телеэкспертом.
Канал BBC хочет видеть специалиста в качестве ведущего программы «Матч дня». Сообщается, что руководство канала собирается столкнуть Саутгейта с бывшим игроком сборной Англии Гари Линекером, который неоднократно критиковал рулевого.
Саутгейта также желает видеть у себя ITV, который ищет замену Гари Невиллу, возвращающемуся на Sky.
Посмотрев же на физиономию Гарета, а тем более на игру его подопечных, его можно ассоциировать лишь с экзекутором с подвешенным топором..., ну на худой конец - с каким-нибудь крестоносцем Средневековья. И если, при своей фактуре, он ещё и "пошутить" в студии вздумает, то я Линекеру не позавидую.)
Посмотрев же на физиономию Гарета, а тем более на игру его подопечных, его можно ассоциировать лишь с экзекутором с подвешенным топором..., ну на худой конец - с каким-нибудь крестоносцем Средневековья. И если, при своей фактуре, он ещё и "пошутить" в студии вздумает, то я Линекеру не позавидую.)
Что касается, упомянутых тобой игр Кана, то можно вспомнить и ответный матч с киевским Динамо, в Мюнхене, в 1999г., где, в первые 15мин., Кан, как минимум 3-4 раза спасал Баварию!!! И таких матчей немало. Я бы не стал делить между ними пальму первенства и определять лучшего, но уже без нас- это сделали...)))
Что касается, упомянутых тобой игр Кана, то можно вспомнить и ответный матч с киевским Динамо, в Мюнхене, в 1999г., где, в первые 15мин., Кан, как минимум 3-4 раза спасал Баварию!!! И таких матчей немало. Я бы не стал делить между ними пальму первенства и определять лучшего, но уже без нас- это сделали...)))