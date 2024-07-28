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Саутгейт может стать футбольным телеэкспертом

вчера, 10:36

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт имеет шансы стать футбольным телеэкспертом.

Канал BBC хочет видеть специалиста в качестве ведущего программы «Матч дня». Сообщается, что руководство канала собирается столкнуть Саутгейта с бывшим игроком сборной Англии Гари Линекером, который неоднократно критиковал рулевого.

Саутгейта также желает видеть у себя ITV, который ищет замену Гари Невиллу, возвращающемуся на Sky.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:35
Ты часто бывал, а я здесь, 31год живу. Туризм и ПМЖ- две большие разницы. Ты был наездами, а я здесь учился, работал, лечусь, хожу в магазины, вижу, как всё меняется... Немецкую культуру, никто не отменял- это прошлое, некогда великой нации. Сейчас многое изменилось. А заявлять о том, что во всем, в Германии хваленый немецкий порядок- неправильно. Многое поменялось, после 2015г. И не надо говорить, что если с немцем о чем-то договориться, то обязательно будет. Ничего подобного- проверено на собственном опыте!!! А термины к врачу можно ждать по полгода и дольше, и даже сантехника, другой раз- ждешь месяцами... Да разве только это. У многих сложилось стереотипное впечатление о Германии, как о стране высочаешей культуры и порядка. Заявляю- "всё в прошлом"!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00
Часто бывал в Германии: Берлин, Мюнхен, Нюрнберг... , как по делам, так и по туризму.
В России сталкивался с немцами по работе - монтировали корпус окрасочного оборудования на одном из машиностроительных заводов, поэтому общался с ними постоянно на протяжении 2-х лет. Склад их ума и уровень мышления меня просто ошарашил: одно дело слышать о немецком Порядке, а другое - стать его Частью. Очень концептуальный и главное - Обязательный народ. Если с немцем о чем-либо договорился, то дело будет. Наш нет, наш - человек вольный и зачастую беспринципный.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:48
Я плохо помню ЧМ-90, а значит и сказать, ничего не могу. Но кое в чем ты прав, не отрицаю.

Но философствовать ты любишь- про Великих.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:25, ред.
Если склоняться к мнению экспертов, то мне ближе итальянская пресса.
В ней во всяком случае никогда не напишут глупости по типу: "Маттеус нивелировал самого Марадону на ЧМ 1990". Или ты считаешь это не глупостью ?

Сам я никогда не претендую на первенство во мнении, но когда пишут чушь, - мне всё равно, от кого она исходит: от Губерниева или от немецких дураков, которые причастны к немецкой футбольной прессе.

P.S. А ко всему немецкому, у меня только самые светлые чувства. Эта нация во все времена была человеческим светилом Цивилизации: Литература, Медицина, Наука, Техника, Классическая музыка и рок музыка, Философия, Военное дело, Инженерия..., - во всех смыслах Бытия Германия играет ключевую роль современного - материального Мироздания!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
Если ты помнишь, я, сразу, после игры написал- что Рюдигер потерял позицию и игрока, а Нойер не просчитал заброс во вратарскую, не вышел на мяч, Ошиблись оба...

Дружище, твоя нелюбовь к немецкой печати- общеизвестна, но это не значит, что ты понимаешь больше, чем лучшие немецкие эксперты, и люди- сами поигравшие в сборной страны и известных клубах. Согласись.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
В Германии пишут многое... Пусть пишут.
По эпизоду со 2-м голом испанцев лично я склоняюсь к мнению Аршавина, который назвал Рюдигера основным виновником, поскольку в момент передачи Антонио смотрел на мяч, а не на своего визави Молину, набегавшего на передачу.
Думаю и ты разделишь эту точку зрения. Сейчас вот прям перед тем, как тебе ответить, я сделал стоп-кадр повтора навеса Ольмо. Взгляни внимательно - перед ударом Ольмо, набегали на мяч 3 испанца и 3 немца, то есть 3 пары. Вопрос: какую из 3-х пар должен был выбрать Нойер, чтобы крыть мяч ? Ответ: никакую, поскольку гадать - это и есть первая глупость со стороны кипера.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:48
Вот только не надо про Луческу! Луческу, в отличие от Семака- сам воспитывал молодых парней. А кого воспитал Семак?! Для Луческу, Ахметов покупал дешевых, никому неизвестных футболистов, из которых, Луческу лепил великолепных игроков, и в итоге, их же продавали в лучшие топ клубы Европы- и за дорого!!! А Семаку покупают дорогих игроков!!! Чувствуете разницу???

И последнее, в ЧУ, у Луческу была сильная конкуренция- в лице киевского Динамо, Днепра, Металлиста и др. Днепр, напомню, в 2015 играл в финале ЛЕ и смотрелся очень достойно, а киевское Динамо был- постоянный участник ЛЧ. А какая конкуренция в ПЛ России у Зенита? НИКАКОЙ- все шесть лет!!!

А ваше недавнее чемпионство- это НОНСЕНС, если вспомнить, ваши подозрительные игры в Грозном и с Ростовом. Подозрительные, если не сказать больше... Скажите спасибо- деревенщине необразованной, он- подарил вам чемпионство...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:36
Методом долгого жёсткого отбора....
Тот редкий случай сочетаний профессиональных качеств ......и человеческих.....
И как видно руководство не ошиблось....коль 7-й сезон идёт в лидерах....

P.S...только не надо про Газпром...дорогой состав....мастеровитых импортных игроков...и пр....ибо это было и до Семака....и у Луческу и Манчини....и ничего у них не вышло.....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:23
А как Семак- у руля Зенита?)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:20
Как вообще телеэксперт оказался у руля сборной ???
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:16
Твоё мнение конечно зачётно и принимается. Но вот беда, в Германии, Кан, а не Нойер- считается вторым после Майера. А второй гол от Испании, на недавнем ЧЕ- просто ужас... Вратарь, с таким опытом, смотрит и сопли жуёт, как ему элементарно сбрасывают мяч в ворота. Нойер не смог просчитать примитивный заброс в свою вратарскую. Мяч висит над вратарской, а вратарь спит.

Что касается, упомянутых тобой игр Кана, то можно вспомнить и ответный матч с киевским Динамо, в Мюнхене, в 1999г., где, в первые 15мин., Кан, как минимум 3-4 раза спасал Баварию!!! И таких матчей немало. Я бы не стал делить между ними пальму первенства и определять лучшего, но уже без нас- это сделали...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:06
Я не против Кана. Более того, считаю его хорошим воротчиком и мотиватором своих партнёров..., а также помню тот памятный матч с Валенсией в 2000-м, когда он не раз выручал и подарил Баварии ушастого, выиграв серию пенальти.
Я лишь оцениваю степень разнообразия его приемов игры в сравнении с тем же Нойером. Небо и земля, Вить. Небо и земля. Нойер на пике формы был просто непробиваем..., это и ЧМ 2014 показал и многократные победы Баварии в ЛЧ. Несоизмеримые у Нойера достоинства рядом с Каном..., при всем уважении к последнему.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:05
С Праздником всех военных моряков СССР и России!
adekvat
adekvat
вчера в 13:04
Зачем он им нужен, ничего в футболе не понимают, взяли бы лучше Черданцева или Губерниева с Матч тв, и мы бы от них хоть отдохнули.
Mi6
Mi6
вчера в 12:59
Давно пора. Это лучше, чем так руководить сборной…
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:59
С Кукурельей всё ясно, ему, это просто так не пройдет, вспомнишь меня. Всё в этой жизни наказуемо...

Испания у всех выиграла? Да, но я же уже писал, у кого она выигрывала. Я после первой игры Испании в группе сказал, что не вижу эту сборную в финале. И был близок к истине, но мерзавец судья решил по своему...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:55
Макс, а что ты скажешь на это. Вот недавно, на Соккере была шкала 10-ти лучших мировых вратарей. Ты был против Кана, считая, что Нойер- сильнее, вспоминая, как бездарно сыграл Кан на ЧМ-2002 в финале. Да, помню тот гол. Ну тогда, давай вспомним полуфинал этого года, в ЛЧ, в Мадриде, и гол пропущенный Ноером. Почти- голы близнецы!!! Ну, и, так кто же всё-таки лучше?)))
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:53
А еще забавный эпизод был в матче 1/2 со сборной Францией, когда Кукурелья в своей штрафной забавно ручки прятал за спину.......и сразу все вспоминали игру рукой против немцев в 1/4.......

PS Ну с другой стороны Испанцы все же обыграли всех........
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:44
Вить. Всё! Брейк!
Переходим на лето, цветы и ...женщин! ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:40
Ну во-первых, это- исключительно на усмотрение судьи, поскольку в этом случае, четких указаний нет. А вот пенальти, СТОПУДОВЫЙ- это видело всё человечество!!! Позор!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:37
Кроос бы не выступал, если бы матч с Испанией судил адекватный Орсато или тот же Тюрпен, которые дали бы Тони красную ещё в первом тайме!
Так что чья бы корова мычала, а Крооса молчала!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:31
Макс, ну я тебя умоляю- не начинай снова про простую сетку. А у кого она была сложной- у Испании? Ну право же, Дружище- не смешно. Смотри картину "Всё в прошлом"))).
Хорватия, Италия, Грузия, Франция- это на сегодняшний день достойные команды??? Только имена остались. И кстате, именно ты, както сказал, что Франция- еще хуже, чем Англия. Из этого следует логический вывод- если ты считаешь Англию недостойной командой на ЧЕ, значит, о Франции вообще базара нет...

Ну и конечно, про матч с Германией можно и не вспоминать. Немецкая пресса, до сих пор не может успокоиться. Уже, и Кроос выступал, и Эффенберг...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:26, ред.
С полуторолярдным составом Саутгейт кивал бы на Ходжсона ?!
Ты о чём вообще ? )))
Я уж писал тут, что будь на пути саксов соперники Испании на пути к финалу, Саутгейт уже бы после 1/8 ел у себя дома овсянку.
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:24
Саутгейт так и скажет.....Так спорить не надо попробуй повтори мой результат"......

PS вот пример.....до Саутгейта...... на Евро 16...... Ходжсон попал на Исландию и вылетел от нее...........а в 2014 не вышел из группы на ЧМ ........... заняв 4 место..... ????!!!!.......
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:17, ред.
И чё?
Там ответ на эти понты Саутгейта будет до безобразия простой: " С такой турнирной сеткой в плей офф даже РФ бы в финал попала!"
Вот я бы посмотрел, что он на это ответит!
Capral
Capral
вчера в 12:15
Отвечу, кое-кому. Один вид Дзюбы- уже вызывает смех.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:12, ред.
дзюба - юморист? Ну-ну… сочувствую тем, кому его «шутки» кажутся смешными…
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:12
По российским меркам- да.
DXTK
DXTK
вчера в 12:09
Саутгейт будет мстить на ТВ....и говорить "А я в финал со сборной Англией вышел дважды на Евро, а этот физрук даже до 1/4 дойти не может............ Вам не нравился мой стиль, зато результат был, а что сейчас?"

PS Те кто говорят про Саутгейта плохо, атмосфера в сборной говорят была отличная, все футболисты с радостью приезжали на сборы и играли....... и отвечали всяким Линекерам и Ширера справедливо .....А мы с таким в футболом в финалах были.....а чего вы добились ???.......
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
Неа.) Я сам тебе пример приведу. Тот же Аршавин, хоть и по российским меркам - уже Исключение. А тенденция это тот же Дзюба, Соболев и прочие "интеллектуалы". )
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