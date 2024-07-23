Лигу 1 снова будут транслировать в России

Okko купил права на показ Лиги 1 в России до 2027 года. Также будут транслироваться матчи Лиги 2 и Кубка Франции.
Напомним, Лига 1 ушла с российского телевидения в 2022 году.
Чемпионат Франции стартует 16 августа. Игры будут доступны как в прямом эфире, так и в записи. В Лиге 1 играют три представителя сборной России: полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), а также вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ).
Единственный, более менее топ-матч, ПСЖ-Монако, так как монегаски главный конкурент парижан, но все равно это битва Давида с Голеафом.
Весь интерес планируется нагнетать вокруг русских игроков. Только с помощью них можно набрать аудиторию
Единственный, более менее топ-матч, ПСЖ-Монако, так как монегаски главный конкурент парижан, но все равно это битва Давида с Голеафом.
Весь интерес планируется нагнетать вокруг русских игроков. Только с помощью них можно набрать аудиторию