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ГлавнаяНовостиФутбол и ТВФранция. Лига 1 2024/2025

Лигу 1 снова будут транслировать в России

вчера, 13:30

Okko купил права на показ Лиги 1 в России до 2027 года. Также будут транслироваться матчи Лиги 2 и Кубка Франции.

Напомним, Лига 1 ушла с российского телевидения в 2022 году.

Чемпионат Франции стартует 16 августа. Игры будут доступны как в прямом эфире, так и в записи. В Лиге 1 играют три представителя сборной России: полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), а также вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
Поправка: интересных матчей там в принципе нет. Смотрел лигу 1 в прошлом сезоне и знаю о чем говорю.

Единственный, более менее топ-матч, ПСЖ-Монако, так как монегаски главный конкурент парижан, но все равно это битва Давида с Голеафом.

Весь интерес планируется нагнетать вокруг русских игроков. Только с помощью них можно набрать аудиторию
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 16:03
Интересных матчей там конечно не много, но лучше чем ничего
adekvat
adekvat
вчера в 15:38
Счастью нет предела, лучше бы АПЛ купили.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:23
Ну и кто смотрит эту Лигу 1?
амурец
амурец
вчера в 14:16
На хрен нужен этот дворовый футбол
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:50
Чемпионат колхозников)))
Ну хоть на Головина можно посмотреть
Гость
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