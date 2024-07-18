«Матч ТВ» будет показывать Ла Лигу до 2031 года

«Матч ТВ» начнёт показывать испанскую Ла Лигу с сезона 2024/25.
Соглашение рассчитано на 7 лет.
Теперь телеканал покажет все основные испанские турниры: Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
Ранее матчи испанской Примеры показывал онлайн-кинотеатр Okko.
Больше похоже на обмен. Если Матч отдал ЛЧ, то взамен отдавайте Ла Лигу. Очень печально
Что нужно понимать:
У матча всего три канала, следовательно испанской Ла Лиги покажут максимум 3 игры, так как ещё нужно крутить Германию и Италию.
Из 10 матчей тура в лучшем случае зрители получат 30% контента. О всех трансляциях, как было в Окко, можно забыть.
И главное: Окко делал высококлассный продукт. Анонс тура, разогревы перед матчем, студия после игры и главная жемчужина - итоги тура, Ла Ла Лига с Алхазовым и Хаитом.
Такого уровня на матче не будет в принципе. Потому что все, к чему прикосается Матч, превращается в навоз.
Больше похоже на обмен. Если Матч отдал ЛЧ, то взамен отдавайте Ла Лигу. Очень печально
Что нужно понимать:
У матча всего три канала, следовательно испанской Ла Лиги покажут максимум 3 игры, так как ещё нужно крутить Германию и Италию.
Из 10 матчей тура в лучшем случае зрители получат 30% контента. О всех трансляциях, как было в Окко, можно забыть.
И главное: Окко делал высококлассный продукт. Анонс тура, разогревы перед матчем, студия после игры и главная жемчужина - итоги тура, Ла Ла Лига с Алхазовым и Хаитом.
Такого уровня на матче не будет в принципе. Потому что все, к чему прикосается Матч, превращается в навоз.