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ГлавнаяНовостиФутбол и ТВИспания. Примера 2024/2025

«Матч ТВ» будет показывать Ла Лигу до 2031 года

вчера, 12:20

«Матч ТВ» начнёт показывать испанскую Ла Лигу с сезона 2024/25.

Соглашение рассчитано на 7 лет.

Теперь телеканал покажет все основные испанские турниры: Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Ранее матчи испанской Примеры показывал онлайн-кинотеатр Okko.

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Penokkio
Penokkio
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Матч ТВ - позор России
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
Больше склоняюсь к версии юзера "Сергей Зz"!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ _Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
"Ла Лига сейчас слабее даже Серии А..."

))))) Понял. Больше вопросов не имею... Рад за тебя, - у меня застолье завтра...
_Elliada_
_Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:26
Причем тут еврокубки? По Матч ТВ будут показывать МС - Реал или Реал - Кадис? Ла Лига сейчас слабее даже Серии А. Если нравится - смотри, я высказал свою точку зрения.
nubom
nubom ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:18
Спасибо! Подождем. Уже скоро...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ _Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Смотреть Ла Лигу не будешь ? Свежо предание, а верится с трудом! Ты ж в числе первых тут засветишься после Эль-Класико или мадридского дерби! )

И потом... Ты по каким меркам судишь, что испанские клубы скатились ?
Главный Критерий силы чемпа - это во все времена были ЕК.
В ЛЧ безмедальники Атлетико Мадрид вышибли чемпиона СериАла. Барселону с ПСЖ (в ответном матче) откровенно продинамило судейство Чеферка - все это видели и помнят. Ну а Реалу только МС зубы показал; остальная Европа просто сдулась...

АПЛ, канеш., как турнир покруче выглядит, нежели Примера, но опускать последнюю ниже плинтуса..., выказывая мнимое равнодушие... Не, Илья, неубедительно.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:12
А я смотрел даже контрольный матч ЦСКА - Ахмат. Настанет 1 тур и все будет
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:41
Я вот погуглил по okko и правда дешевле, но трансляции РПЛ не нашел..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:37, ред.
Свиньи на нашем РФовском телевидении работают.
Жадные, тупые, беспринципные свиньи, которых некому привлечь к ответственности за их мутные игры на наши налоги.
Понаделали вау-схем, чтоб разобраться было невозможно и оставили телезрителя без полноценных бесплатных футбольных трансляций, которые есть, к примеру, в Белоруссии, Казахстане и той же Турции...
Nifan
Nifan ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 16:29
У ОККО будут все три еврокубка если что. Меня вот Испанская примера интересует только в качестве двух матчей в год. А ЛЧ например смотрю почти весь, и что самое главное ОККО покажет его реально весь ,а не выборочно, прибавьте к этому ещё и отличный контент и на выходе получится прекрасный продукт без Черданцева псевдо экспертов вроде Аршавина и главное б... без идиота Губерниева.
adekvat
adekvat
вчера в 16:23
Ну хоть что то, а то еврокубки профукали, евро тоже думаю следующий, еще АПЛ надо урвать.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:11
А у окко что остаётся без ла лиги? На одной ЛЧ далеко на уехать. А я думал уже отказаться от подписки на матч тв в пользу окко. Я лично даже матчи уже не смотрю. Ограничиваюсь обзорами. Разве что ЛЧ
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 15:46
Окко спорт всё равно не будет долго существовать правительство их не поддерживает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:40
Я сам попал случайно. Месяц футбола 99 рублей. Мне понравилось. А кино и прочая шелуха меня не интересует
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:37
Спасибо. На стоянке посмотрю что к чему. Я как то не обращал внимание Окко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:33
Окко на порядок лучше Матч Премьра и главное дешевле в 2 раза. Я перешел на Окко с Премьера и очень доволен. Главное комментаторы отличные и картинка что надо.
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 15:13
Поздравляю. Лично я смотреть не буду. Вот, если бы показывали в десятые годы, когда Ла Лига была сильнейшей лигой мира и где играли лучшие игроки мира, то было бы интересно. А сейчас на что смотреть? Все команды Испании скатились. Барселона на грани перестройки. Есть только Реал, но там персонажи такие, что нет желания смотреть вообще. Опять будут симуляции Джуда, провокации Винисиуса, высокомерие Мбаппе и т. д.
lotsman
lotsman
вчера в 14:49
Хорошо что ещё Матч Премьер есть. На этом канале можно смотреть игры своих команд.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:37
Испанофил Генич будет доволен...
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 14:17
Вот вы со своим окко. Да все красиво, разогревы, обсуждения, но все деревенские и сельские дети, подростки, да и взрослые автоматом отрезаются от просмотра ЛЧ. Потому что НЕТ проводного интернета(а бывает и никакого) вне городов и не будет никогда. Вот вам и развитие спорта среди молодежи. Вот у меня батя, 64 года, живет в поселке, всегда смотрит футбол, ЛЧ, ЧЕ, ЧМ, болеет за Спартак( он мне и привил любовь и страсть к футболу) теперь не посмотрит ЛЧ, ОККО не завезли в деревню просто ребят. И таких бать и ребятишек больше половины страны. Вот что страшно, а не кто там комментатор и что там говорят перед или после футбола. Главное - 90минут игры
msvmku3694je
msvmku3694je ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:38
Видимо, в ОККО Вы так и не заглянули. Многие болельщики испанских команд забыли слово "искать", когда появился этот сервис. Показывали каждый матч, в т.ч. кубка и Сегунды, обзоры, интервью, обсуждали матчи в студиях часами напролëт, матчи в записи и тд и тп. Всë было удобно собрано в одном месте и за адекватную цену🤷‍♂️
rq54wa2km9u3
rq54wa2km9u3 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:29
Матчи российских команд приходилось искать и без ЛаЛиги на Матче, чем я собственно и занимался. А теперь придется искать ещë и испанские матчи... Здорово🥳
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:24
Думаю Сосьедад будут чаще всего показывать))
TheBoLt
TheBoLt ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 13:23
Согласен, новость хорошая. Трансляцию на просторах интернета искать конечно можно было, но здесь же наши комментаторы будут работать. На русском языке всяко лучше смотреть, чем слушать испанский шум
lotsman
lotsman
вчера в 13:20
Посмотреть и поболеть за свою команду, российские болельщики должны искать матчи по платным каналам, а Ла Лигу, пожалуйста, в доступном канале.
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:18
В России не будет никогда конкурентого спорта, пока 100% сделок заключается кулуарно. Только понадеялись, что Окко может стать лидером в спортивной индустрии, так тут же вмешались большие дяди из газового холдинга и все расставили по местам.
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:16, ред.
Не вижу ничего хорошего в этой новости.
Больше похоже на обмен. Если Матч отдал ЛЧ, то взамен отдавайте Ла Лигу. Очень печально

Что нужно понимать:
У матча всего три канала, следовательно испанской Ла Лиги покажут максимум 3 игры, так как ещё нужно крутить Германию и Италию.
Из 10 матчей тура в лучшем случае зрители получат 30% контента. О всех трансляциях, как было в Окко, можно забыть.

И главное: Окко делал высококлассный продукт. Анонс тура, разогревы перед матчем, студия после игры и главная жемчужина - итоги тура, Ла Ла Лига с Алхазовым и Хаитом.

Такого уровня на матче не будет в принципе. Потому что все, к чему прикосается Матч, превращается в навоз.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:14
Отличная новость! Совсем без футбола не останемся. Ла Лига интересный турнир и Барса вроде как выходит из кризиса, возможно конкуренцию Реалу навяжет за чемпионство. В любом случае Ла Лига сильнее чем Бундеслига и Серия А и смотреть ее интереснее.
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 13:11
вот это хорошая новость!!! а то показывали всякую чушь, типа бундеслиги, серии а
матос
матос
вчера в 13:08
58и газпромовские , лучше италию бундес и апл смотреть а временами дерби старой фирмы!
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