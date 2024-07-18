В Okko не понимают, как права на Ла Лигу отошли «Матч ТВ»

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вчера, 13:21

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в Okko шокированы тем, что эксклюзивные телеправа на показ Ла Лиги перешли «Матч ТВ».

У онлайн-кинотеатра был действующий контракт до 2026 года. В Okko до сегодняшнего дня не знали о прекращении сделки.

Вероятнее всего, компания, владеющая правами на Примеру, «тайно» перепродала их «Матч ТВ».

Трансляций Ла Лиги на Okko больше не будет.