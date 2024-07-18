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В Okko не понимают, как права на Ла Лигу отошли «Матч ТВ»

вчера, 13:21

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в Okko шокированы тем, что эксклюзивные телеправа на показ Ла Лиги перешли «Матч ТВ».

У онлайн-кинотеатра был действующий контракт до 2026 года. В Okko до сегодняшнего дня не знали о прекращении сделки.

Вероятнее всего, компания, владеющая правами на Примеру, «тайно» перепродала их «Матч ТВ».

Трансляций Ла Лиги на Okko больше не будет.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 19:08
По***ть кто какие права перекупил! Много лет уже смотрю исключительно интернет трансляции! Особенно нравится слушать испанских комментаторов 🔥 они живут футболом...
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:08
Увели еврокубки, получайте ответку. Всё справедливо
alexamit
alexamit
вчера в 17:04
Давно этой шараге надо было щёлкнуть по носу.А то всё под себя подминает.
Tex
Tex ответ 5bhse2htr2b7 (раскрыть)
вчера в 14:33, ред.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:05
    Все бы ничего!Но комментаторы на срач тв это ужас! Не смотрел срач и не буду!Плевать
    5bhse2htr2b7
    5bhse2htr2b7 ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 14:03
    Собственно говоря, а что вам опять не нравится?
    Эти большие люди из газпром медиа взяли и сделали подарок людям.
    Что бы смотреть на Окко надо заплатить, что бы смотреть по матч тв платить ничего не надо.
    Разницу понимаете?
    То вы не довольны, что за просмотр матчей надо платить, а когда вам дают бесплатно, то вы опять обвиняете, что это опять плохо.
    Я вас никогда таких не понимал и не пойму, вам лишь бы обвинить, даже когда делают для вас.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:54
    чтоб матч тв в матчасть.
    умеют испортит людям жизнь.
    я не будут смотреть Ла Лигу...пока показ в матч тв.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 13:53
    Благо АПЛ не транслирует ни окко ни матч тв, можно смотреть бесплатно вк
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:50
    "Объехали на кривой кобыле" - "поймёшь кого не догонишь"...)
    Вещий
    Вещий
    вчера в 13:46, ред.
    Ужасная новость, смотреть на окко-одно удовольствие, за 200 рублей в месяц много спорта в офигенном качестве, матчи в записи, куча разных программ, интершум и вся фигня, а теперь смотреть на матч тв, на котором ещё и не все матчи будут показывать, худшая новость за последнее время.....На окко замечательная редакция разбирающаяся в испанском футболе, журналисты и комментаторы с репортажами из Испании. Шикарные авторские передачи. А у матча ни одного комментатора смотрящего лалигу, кто немцев, кто французов, большинство РПЛ. Не дай бог комментировать будут Черданцев или Генич, без звука придётся смотреть.
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 13:40
    Окко за Окко.. Зуб за зуб.. Хе.. 😜😁
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 13:31
    Прекрасно, просто ... прекрасно.
    Как и говорил, большие люди из газпром медиа все делают в лучших традициях российского бизнеса.


    Уровень сделок: Африканские страны.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:22
    Оставили с носом Окко...
    Гость
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