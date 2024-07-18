В Okko не понимают, как права на Ла Лигу отошли «Матч ТВ»

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в Okko шокированы тем, что эксклюзивные телеправа на показ Ла Лиги перешли «Матч ТВ».
У онлайн-кинотеатра был действующий контракт до 2026 года. В Okko до сегодняшнего дня не знали о прекращении сделки.
Вероятнее всего, компания, владеющая правами на Примеру, «тайно» перепродала их «Матч ТВ».
Трансляций Ла Лиги на Okko больше не будет.
Эти большие люди из газпром медиа взяли и сделали подарок людям.
Что бы смотреть на Окко надо заплатить, что бы смотреть по матч тв платить ничего не надо.
Разницу понимаете?
То вы не довольны, что за просмотр матчей надо платить, а когда вам дают бесплатно, то вы опять обвиняете, что это опять плохо.
Я вас никогда таких не понимал и не пойму, вам лишь бы обвинить, даже когда делают для вас.
Эти большие люди из газпром медиа взяли и сделали подарок людям.
Что бы смотреть на Окко надо заплатить, что бы смотреть по матч тв платить ничего не надо.
Разницу понимаете?
То вы не довольны, что за просмотр матчей надо платить, а когда вам дают бесплатно, то вы опять обвиняете, что это опять плохо.
Я вас никогда таких не понимал и не пойму, вам лишь бы обвинить, даже когда делают для вас.