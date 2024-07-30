В «Ростове» заявили, что клуб готов отпустить Голенкова за 80 млн евро

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос, готов ли клуб отпустить нападающего Егора Голенкова за 8 миллионов евро.
Я говорил 80, меня, может, не расслышали.
Игрок выступает за команду с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне он отличился одним голом в двух матчах РПЛ.
Этой суммой руководство Ростова даёт всем понять что сейчас Голенков не продаётся
Этой суммой руководство Ростова даёт всем понять что сейчас Голенков не продаётся
https://www.youtube.com/watch?v=Hn51ILebgfg&ab_channel=1337POSONY
Страшно представить за сколько его можно в ПСЖ или Аль Хиляль перепродать....
Как Паредеса и Малкома....))
Страшно представить за сколько его можно в ПСЖ или Аль Хиляль перепродать....
Как Паредеса и Малкома....))