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В «Ростове» заявили, что клуб готов отпустить Голенкова за 80 млн евро

вчера, 18:24

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос, готов ли клуб отпустить нападающего Егора Голенкова за 8 миллионов евро.

Я говорил 80, меня, может, не расслышали.

Игрок выступает за команду с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне он отличился одним голом в двух матчах РПЛ.

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29 июля
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:02
Серьёзному покупателю скинем, подвинемся...)
112910415
112910415
сегодня в 05:23
срочно брать, пока не подорожал !
lotsman
lotsman
вчера в 21:54
Если проще, то ответ на вопрос - нет.)
Сп62
Сп62
вчера в 21:36
Каждый рекламирует себя, как может. Ростов считет, что именно таким образом наиболее оригинально.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:59
Ту некоторые про дурку пишут. Не понимают иронию
Этой суммой руководство Ростова даёт всем понять что сейчас Голенков не продаётся
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
)
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:08
С дуба рухнули видимо...
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:35
- Это чего же такого он умеет вытворять на футбольном поле, да ещё за такие деньги??? Месси нервно "чешет репу"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:29
Да за 80...тем более за 79 млн надо брать....
Страшно представить за сколько его можно в ПСЖ или Аль Хиляль перепродать....
Как Паредеса и Малкома....))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:27
Лондонский Арсенал при Венгере бы предложил 80 млн рублей и 1 фунт))
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 19:24
Будет до пенсии в Ростове
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:22
Иваныч...давай спросим....может за 79 продадут....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:51
Главное начать торг , а покупатель цену даст
n9hnas4xukz5
n9hnas4xukz5
вчера в 18:40
Соболева уже за 30 миллионов продали, даром никому не нужен.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:39
Не все грибы съедобные
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:27
В дурку интернет провели?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:27
Спортивный директор явно намекает, что игрок не продается в этом сезоне) Не стоит иначе воспринимать эту цифру, они его и за меньшую сумму продадут с радостью, если предложение поступит. Но не по ходу сезона
Гость
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