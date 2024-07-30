Чалов прилетит в Грецию для перехода в ПАОК завтра

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов завтра подпишет контракт с ПАОК. Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба.
Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов завтра подпишет контракт с ПАОК. Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба.
Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.
Удачи Чалову, и пусть у него всё получится!!! Не думаю, что ЦСКА сильно пострадает от его отсутствия. Последнее время, парень не блистал и откровенно отбывал номер. К тому же, сейчас, как будто, у армейцев неплохая линия атаки, хотя, усилить не помешало бы, в любом случае. В команде, Великих- Боброва, Федотова, Гринина- атака должна быть грозной!!!!!!! Но Чалов для ЦСКА, на мой субъективный взгляд- материал отработанный, атаку надо освежать... Тем более, сейчас, вернулся Файзуллаев, а это значит, что в игре команды- появится мысль, острота и мотористость!!!
Вобщем, Удачи- Славной "Команде Лейтенантов"!!!!!!!
Удачи Чалову, и пусть у него всё получится!!! Не думаю, что ЦСКА сильно пострадает от его отсутствия. Последнее время, парень не блистал и откровенно отбывал номер. К тому же, сейчас, как будто, у армейцев неплохая линия атаки, хотя, усилить не помешало бы, в любом случае. В команде, Великих- Боброва, Федотова, Гринина- атака должна быть грозной!!!!!!! Но Чалов для ЦСКА, на мой субъективный взгляд- материал отработанный, атаку надо освежать... Тем более, сейчас, вернулся Файзуллаев, а это значит, что в игре команды- появится мысль, острота и мотористость!!!
Вобщем, Удачи- Славной "Команде Лейтенантов"!!!!!!!