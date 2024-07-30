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Чалов прилетит в Грецию для перехода в ПАОК завтра

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Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:11
Ну ты- счастливец!!! Не каждому так везет!!!!!!!))) Настоящий моряк!!!
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
))) А меня в Барселоне. Причём девчонка, в торговом центре, вертела в руках курточку, махнула прямо мне в лицо, как бы нечаянно, я отшатнулся, она извинилась и повесив куртку ушла. Сумка у меня на груди висела. На кассе обнаружил, что денег в ней уже нет. Вот это ловкость рук!!!))
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:57
В советские времена у нас на судне были две девчонки. Одной, на день рождения, ребята подарили два великолепных купальника. На стоянке в Генуе сошли на берег, зашли на местный пляж, пошли купаться и вдруг Ольга начала истерично кричать. Мы к ней, а она голая.)) Её подарок, нежно голубой купальник, стал идеально прозрачным. Пришлось принести ей одежду и она в воде оделась. А когда купальник высох, стал опять голубым. Уже на судне просили одеть второй, чисто белый, отказалась. Потом сказала, что когда намочила его, на всех интимных местах проявились чёрные пятерни.))
Capral
Capral
вчера в 15:52
Воры они все!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:47
А мою родню в Венеции ограбили по полной
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:38
Сейчас я уже не вспомню- побелели они сразу или потом. Но помню, после купания, на них образовалась соль. А плавки у меня- всё в порядке, в Испании покупал и в не самом дешевом магазине... Хотя, фиг его знает- могли и подделку подсунуть.))) В Париже, в Венеции и особенно на Рамбле- меня обсчитывали и обворовывали.
112910415
112910415
вчера в 15:25
и пусть ему повезёт !
n8cnma8szb2c
n8cnma8szb2c
вчера в 15:01
Ушел во второсортный чемпионат...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:56
Специально для моряка поясню. У нас нет с Грецией прямого сообщения. Это значит, что он 29 числа мог отправиться. например в ОАЭ ( У Греции с Турцией наряженные отношения). Поскольку стыковка рейсов это не всегда просто, то это означает, что непосредственно в Грецию ( возможно из Дубая) он прилетит только 31 июля. Дошло?
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:55
Чтобы трусы побелели от концентрации соли, они должны высохнуть. А из воды выходишь в таких же, в каких вошёл. Либо это были трусы шутиха. Слышал о таких?)
lotsman
lotsman
вчера в 14:48
29. 07. 2024 - Чалов сегодня отправится в Грецию для подписания контракта с клубом ПАОК.
30. 07. 2024 - Чалов прилетит в Грецию для перехода в ПАОК завтра.
Он что, круги нарезает вокруг шарика? Или автостопом вчера отправился и только завтра доберётся до цели?)
ssyzd4g9kbgh
ssyzd4g9kbgh
вчера в 13:50
Теперь все действия Феди будут описывать поминутно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:46
Федору желаю успехов! Надеюсь сможет
yzgh3caaef5w
yzgh3caaef5w
вчера в 13:36
Не в лучший клуб едет, авось повезет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:35
Capral
Capral
вчера в 12:50
Значит, еще успеет скукапаться в Эгейском море. Помню, зашел в это море в синих плавках, а вышел в белых- концентрация соли мне показалась перенасыщенной...
Удачи Чалову, и пусть у него всё получится!!! Не думаю, что ЦСКА сильно пострадает от его отсутствия. Последнее время, парень не блистал и откровенно отбывал номер. К тому же, сейчас, как будто, у армейцев неплохая линия атаки, хотя, усилить не помешало бы, в любом случае. В команде, Великих- Боброва, Федотова, Гринина- атака должна быть грозной!!!!!!! Но Чалов для ЦСКА, на мой субъективный взгляд- материал отработанный, атаку надо освежать... Тем более, сейчас, вернулся Файзуллаев, а это значит, что в игре команды- появится мысль, острота и мотористость!!!

Вобщем, Удачи- Славной "Команде Лейтенантов"!!!!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:47
Вчера должен был вылететь, завтра прилетит . на кукурузнике что-ли..????
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:45
Одно не пойму почему всего 3 ляма??? Развод какой-то...Зенит бы за 60 купил))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39
Да быстрее бы уже эта эпопея закончилась. Второй Мбаппе прямо получается.
Гость
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