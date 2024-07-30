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Полузащитник «Пахтакора» может перейти в «Спартак»

сегодня, 00:30

Полузащитник «Пахтакора» Мухаммадали Уринбоев может продолжить карьеру в России.

По информации источника, переговоры о переходе игрока ведёт московский «Спартак».

В конце января хавбек на правах аренды перешёл во вторую команду английского «Брентфорда».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:07
После развала Великой страны многое изменилось. Но я говорю о прошлом узбекского футбола, о его Достоинствах и Славных игроках. Я не знаю, что сейчас происходит в России, вероятно Вы правы... Но хочется думать, что парень из Пахтакора усилит Вашу команду, поможет ей обрести уверенность и вернуть клубу былое Уважение!!!!!!! Всё это замечательно, вот, только, Ваш тренер мне не по душе, особенно, после его последнего заявления, где он ставит себя выше других...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:59
А я как сейчас слышу "игрок из Узбекистана", так у меня перед глазами сразу в полный рост, хвастливо показывающий на фото своим соплеменникам новые кроссовки и прочее шмотьё, "великолепный игрок" Остон Урунов.
ТЕ узбеки и тем более "Пахтакор", в котором играли футболисты разных национальностей и НЫНЕШНИЕ, родившиеся-то уже да-а-алеко от даты развала СССР - это совершенно разные нации. Для ЭТИХ Россия - страна лохов, где можно "включить узбека" и грести баблище, а так же пить-курить-насиловать баб.
Реальность, однако... (((
Capral
Capral
сегодня в 00:52
Ничего о нем не знаю, но очень надеюсь, что игрок неплохой. И вообще, когда слышу Пахтакор, невольно вспоминается, та, блистательная, незабываемая команда середины70-х, где каждый игрок был Личностью!!! Да и сейчас, в ЦСКА выступает- прекрасный, самобытный футболист ташкентского футбола Файзуллаев, бывший наставник, которого, как оказалось- сын Великолепного М.Ана, Самая Светлая ему Память!!!!!!! Ташкентский футбол, всегда славился своими талантами и своими яркими победами, как на пример, разгромной победой над непобедимыми киевлянами 5:0 и 3:0!!! Вобщем, Удачи парню в Спартаке!!!!!!! Не сомневаюсь, понимает парнишка, в какой Клуб переходит!!! Должно быть интересно!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:37
Кого только слухи не отправляют в Спартак
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