Полузащитник «Пахтакора» Мухаммадали Уринбоев может продолжить карьеру в России.
По информации источника, переговоры о переходе игрока ведёт московский «Спартак».
В конце января хавбек на правах аренды перешёл во вторую команду английского «Брентфорда».
ТЕ узбеки и тем более "Пахтакор", в котором играли футболисты разных национальностей и НЫНЕШНИЕ, родившиеся-то уже да-а-алеко от даты развала СССР - это совершенно разные нации. Для ЭТИХ Россия - страна лохов, где можно "включить узбека" и грести баблище, а так же пить-курить-насиловать баб.
Реальность, однако... (((
ТЕ узбеки и тем более "Пахтакор", в котором играли футболисты разных национальностей и НЫНЕШНИЕ, родившиеся-то уже да-а-алеко от даты развала СССР - это совершенно разные нации. Для ЭТИХ Россия - страна лохов, где можно "включить узбека" и грести баблище, а так же пить-курить-насиловать баб.
Реальность, однако... (((