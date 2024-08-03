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«Химки» обыграли «Рубин» в результативном матче 3-го тура РПЛ

вчера, 21:59
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Химки» обыграли «Рубин» в выездном матче 3-го тура РПЛ со счётом 3:2.

За казанский клуб забили Мирлинд Даку (45') и Александар Юкич (65').

В составе подмосковного клуба отличились: Хетаг Хосонов (50'), Эдгардо Фаринья (67') и Лукас Вера (84').

По итогу матча «Химки» идут на 6-й строчке, а «Рубин» — на 10-й.

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01 августа
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Все комментарии
Прокурор тайги
Прокурор тайги ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 07:47
Гастарские разборки))
STVA 1
STVA 1 ответ я из Химок (раскрыть)
вчера в 23:33
Химки с Победой! На валидоле , но 3 очка в кармане!
Сп62
Сп62
вчера в 23:04
При всём уважении к Олегу Иванову, на мой взгляд, усилить команду он уже не в состоянии. Почему Рахимов надеется на Олега, не понимаю.
cavqrmyqbn2x
cavqrmyqbn2x
вчера в 22:43
Рубин никак соскучился по пердиву?
Пепс
Пепс
вчера в 22:40
Рубиновые, так играть второй тайм на своем поле нельзя. Химкам по большому везло сегодня сильно. Но бл так вот не держать мяч во втором это надо постараться ((((( Воще не понял Рахимова с выводом Юкича на правый фланг атаки, когда это игрок середины поля, в итоги ни пас отдать толком и подержать мяч (((((( 12но как то проиграли.... Сами забивали с трудом, а пропускали легко и по дурацки (((((👎
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:37
Зря так Рубин. Эти 3 очка в конце сезона им могут очень большую роль сыграть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:27
Химки со второй победой ...на неделе...
Молодцы...проигрывая 1:2...нашли резерв и смелость перевернуть ход матча...

Днём посмотрев на их календарь...подумал "не повезло"....из 6-ти ближайших официальных игр - 5 в гостях....
А они молодцы....за 1 гостевой матч набрали очков больше чем за 2 домашних...))
Респект !!!!
Сп62
Сп62
вчера в 22:23
Химчане удивили. По первому тайму победу предсказать было труд
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:15
А уж как почетный химчанин и наш однополчанин Эдуард Григорьевич - Дед рад! От души с победой.!!!
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:11
Рахим был бит гастером на своём поле. Рубин пропустил больше всех, что не свойственно этой команде.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:07, ред.
Это что было-то, а?
Первый тайм посмотрел и нужно было срочно другим заняться.
Ладно, подумал, с такой "игрой" Химок, когда освобожусь, успею посмотреть минут 10, ну, чтобы понять, сколько в их ворота ещё "закинули".
Получилось включить матч только где-то на 88-й минуте.
И что я увидел?
2-3 в пользу ФК Химки, а футболисты Рубина, как новички, бегают за химчанами, пытаясь отнять у них мяч.
Что же там такое сказал ГТ Химок игрокам в раздевалке, что они во 2-м тайме как озверина наелись?
МО-ЛОД-ЦЫ, в общем.
Характер проявили.
я из Химок
я из Химок
вчера в 22:06
Дааааааааааа! Это было тяжело, но это было красиво!!!! ХИМЧАНЕ!!! С ПОБЕДОЙ!!!
cska1948
cska1948
вчера в 22:03
Весёлая игра, мне понравилась. Химки вырвали победу, с чем их и поздравляю.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:02
Химки.Молодцы ! Разобрались с Рубином.
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