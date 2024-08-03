«Химки» обыграли «Рубин» в результативном матче 3-го тура РПЛ

«Химки» обыграли «Рубин» в выездном матче 3-го тура РПЛ со счётом 3:2.
За казанский клуб забили Мирлинд Даку (45') и Александар Юкич (65').
В составе подмосковного клуба отличились: Хетаг Хосонов (50'), Эдгардо Фаринья (67') и Лукас Вера (84').
По итогу матча «Химки» идут на 6-й строчке, а «Рубин» — на 10-й.
Первый тайм посмотрел и нужно было срочно другим заняться.
Ладно, подумал, с такой "игрой" Химок, когда освобожусь, успею посмотреть минут 10, ну, чтобы понять, сколько в их ворота ещё "закинули".
Получилось включить матч только где-то на 88-й минуте.
И что я увидел?
2-3 в пользу ФК Химки, а футболисты Рубина, как новички, бегают за химчанами, пытаясь отнять у них мяч.
Что же там такое сказал ГТ Химок игрокам в раздевалке, что они во 2-м тайме как озверина наелись?
МО-ЛОД-ЦЫ, в общем.
Характер проявили.
Первый тайм посмотрел и нужно было срочно другим заняться.
Ладно, подумал, с такой "игрой" Химок, когда освобожусь, успею посмотреть минут 10, ну, чтобы понять, сколько в их ворота ещё "закинули".
Получилось включить матч только где-то на 88-й минуте.
И что я увидел?
2-3 в пользу ФК Химки, а футболисты Рубина, как новички, бегают за химчанами, пытаясь отнять у них мяч.
Что же там такое сказал ГТ Химок игрокам в раздевалке, что они во 2-м тайме как озверина наелись?
МО-ЛОД-ЦЫ, в общем.
Характер проявили.