«Динамо» обыграло «Акрон» в матче Премьер-Лиги

«Акрон» уступил «Динамо» в 3-м туре РПЛ (0:2).
Константин Тюкавин открыл счет на 9-й минуте, Ярослав Гладышев удвоил преимущество команды на 58-й.
После этой игры «Акрон» идет на 8-м месте (3 балла), «Динамо» возглавило турнирную таблицу (9 очков).
Почувствовали это и Локомотив, и Факел.
Вполне вероятно, Акрон сможет закрепиться в РПЛ..
Но сегодня тольяттинцы не предъявили конструктивных аргументов, позволивших бы рассчитывать на очки.
К тому же допускали немало ошибок и обрезов.
Попытки активничать у них, правда, были, в том числе целыми отрезками, но
к серьёзным угрозам почти не приводили.
Тогда как Динамо моменты как раз имело, но распоряжалось ими вальяжно, академически их транжиря.
Вопрос исхода матча свёлся к тому, кто прибавит во втором тайме, и Акрон попытался это сделать- положение обязывало- но тем предоставил Динамо свободные зоны для контратак, в которых динамовцы были сегодня в ударе.
В ударе в том смысле, что не затягивали их развитие, хорошо двигали мяч, но..
в завершении продолжали расточительствовать.
Запорото было за весь матч с полдесятка только стопудовых или близких к ним моментов.
Что касается тольяттинцев, то эпизодами они, помимо прочего, были замечены за слишком ленивым возвращением домой после потери мяча в позиционной атаке, проявляя тем самым замашки низших лиг, которые изживаются не сразу..
В общем, мы взяли сегодня эти 3 очка без особых затруднений, с чем и поздравляю сораДников.
Однако, дальше у нас Питер, и с таким отношением к созданным возможностям- ну, Динамо, держись)
Почувствовали это и Локомотив, и Факел.
Вполне вероятно, Акрон сможет закрепиться в РПЛ..
Но сегодня тольяттинцы не предъявили конструктивных аргументов, позволивших бы рассчитывать на очки.
К тому же допускали немало ошибок и обрезов.
Попытки активничать у них, правда, были, в том числе целыми отрезками, но
к серьёзным угрозам почти не приводили.
Тогда как Динамо моменты как раз имело, но распоряжалось ими вальяжно, академически их транжиря.
Вопрос исхода матча свёлся к тому, кто прибавит во втором тайме, и Акрон попытался это сделать- положение обязывало- но тем предоставил Динамо свободные зоны для контратак, в которых динамовцы были сегодня в ударе.
В ударе в том смысле, что не затягивали их развитие, хорошо двигали мяч, но..
в завершении продолжали расточительствовать.
Запорото было за весь матч с полдесятка только стопудовых или близких к ним моментов.
Что касается тольяттинцев, то эпизодами они, помимо прочего, были замечены за слишком ленивым возвращением домой после потери мяча в позиционной атаке, проявляя тем самым замашки низших лиг, которые изживаются не сразу..
В общем, мы взяли сегодня эти 3 очка без особых затруднений, с чем и поздравляю сораДников.
Однако, дальше у нас Питер, и с таким отношением к созданным возможностям- ну, Динамо, держись)
Неплохо, весьма неплохо.
Но это "весьма неплохо" я отношу только к тому, что игроки из Тольятти не боятся никого из соперников, желая играть в атакующий (в какой-то мере) футбол.
Качественных футболистов им, конечно, не достаёт, но спортивная наглость вызывает уважение.
И воротчик у них неплохой.
В целом: для Динамо - "дежурные" три очка.
Неплохо, весьма неплохо.
Но это "весьма неплохо" я отношу только к тому, что игроки из Тольятти не боятся никого из соперников, желая играть в атакующий (в какой-то мере) футбол.
Качественных футболистов им, конечно, не достаёт, но спортивная наглость вызывает уважение.
И воротчик у них неплохой.
В целом: для Динамо - "дежурные" три очка.