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«Динамо» обыграло «Акрон» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:58
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Акрон» уступил «Динамо» в 3-м туре РПЛ (0:2).

Константин Тюкавин открыл счет на 9-й минуте, Ярослав Гладышев удвоил преимущество команды на 58-й.

После этой игры «Акрон» идет на 8-м месте (3 балла), «Динамо» возглавило турнирную таблицу (9 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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вчера в 20:31
с победой Динамо!
Ев17
Ев17
вчера в 18:29
Динамиков с победой ! Как нам не хватало уверенного вратаря, Лунёв может не лучший, но уверенность так и исходит, и на Лепского с Майсторовичем перетекает, они играют спокойно, ощущая вратаря позади
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:54
Игра Динамо в гостях мне ПОНРАВИЛАСЬ, молодцы.
А Акрон то крепкий орешек.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:49
Выскажусь об Акроне, поскольку о Динамо и так в этом сезоне уже сказано немало.
Неплохо, весьма неплохо.
Но это "весьма неплохо" я отношу только к тому, что игроки из Тольятти не боятся никого из соперников, желая играть в атакующий (в какой-то мере) футбол.
Качественных футболистов им, конечно, не достаёт, но спортивная наглость вызывает уважение.
И воротчик у них неплохой.
В целом: для Динамо - "дежурные" три очка.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:49
Молодцы динамики!))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:34
С победой, Динамо!

Играли не особо качественно, был брак в атаке, недопонимание у игроков. Но победили, можно сказать, что на классе.
shlomo
shlomo
вчера в 17:31
В конце прошлого сезона ползли слухи, что Личко может покинуть Динамо. Сам тренер этого не отрицал. Неизвестно, кто из акционеров клуба хотел кардинальных изменений, но, в итоге, решение оставить его в клубе верное. Старт сезона удался! Три из трёх. Почти страйк..... НО....надо подтягивать реализацию моментов. С такой реализацией с Зенитом будет трудновато победить.
Болельщиков Динамо с ПОБЕДОЙ!
баск
баск
вчера в 17:21
Судя по первым двум турам, Акрон представился крепенькой командой, играющей в довольно конкурентоспособный футбол.
Почувствовали это и Локомотив, и Факел.
Вполне вероятно, Акрон сможет закрепиться в РПЛ..

Но сегодня тольяттинцы не предъявили конструктивных аргументов, позволивших бы рассчитывать на очки.
К тому же допускали немало ошибок и обрезов.

Попытки активничать у них, правда, были, в том числе целыми отрезками, но
к серьёзным угрозам почти не приводили.
Тогда как Динамо моменты как раз имело, но распоряжалось ими вальяжно, академически их транжиря.

Вопрос исхода матча свёлся к тому, кто прибавит во втором тайме, и Акрон попытался это сделать- положение обязывало- но тем предоставил Динамо свободные зоны для контратак, в которых динамовцы были сегодня в ударе.

В ударе в том смысле, что не затягивали их развитие, хорошо двигали мяч, но..
в завершении продолжали расточительствовать.
Запорото было за весь матч с полдесятка только стопудовых или близких к ним моментов.

Что касается тольяттинцев, то эпизодами они, помимо прочего, были замечены за слишком ленивым возвращением домой после потери мяча в позиционной атаке, проявляя тем самым замашки низших лиг, которые изживаются не сразу..

В общем, мы взяли сегодня эти 3 очка без особых затруднений, с чем и поздравляю сораДников.
Однако, дальше у нас Питер, и с таким отношением к созданным возможностям- ну, Динамо, держись)
Сп62
Сп62
вчера в 17:11
По первым 20-30 минутам казалось, что Динамо своим прессингом задавит соперника. Но не случилось. Динамовцы просто решили не выкладываться и играть на классе. Что в конце-концов у них и получилось. Динамовцев с заслуженной победой.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:08
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:08
С победой наших!!!
Молодцы!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:08
Была мыслЯ поставить что Акрон не проиграет!Не успел....))) И хорошо
Dinamo
Dinamo
вчера в 17:05
C побеДой!

Акрон очень слабо сыграл, но даже на его фоне Динамо выглядело вяло.

Посмотрим, что будет с Зенитом...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:02
Динамо с победой,Акрон неплохо упирался - молодцы!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 17:01
С победой Динамо!!!!
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