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«Зенит» отправил пять голов в ворота «Ростова». Глушенков оформил хет-трик

вчера, 19:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Зенит» обыграл «Ростов» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Зенита» Педро. На 25-й минуте полузащитник Максим Глушенков удвоил преимущество хозяев поля. На 33-й минуте Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 35-й минуте Глушенков оформил дубль, а на 68-й минуте — хет-трик.

«Зенит» идёт на 1-м месте (9 очков), «Ростов» занимает 4-е место (4 очка).

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ DEIVID_587 (раскрыть)
сегодня в 09:25
В Локо он столько не штамповал, жалко лишь одно, что из Зенита трудно уйти, если его приметят европейские клубы, то клуб его будет держать практически до окончания контракта.
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
сегодня в 06:13
я в курсе как бы, но самый лучший результат в истории команды он уже сделал в новом сезоне, тот сезон, где он подхватил уфу зимой после ганчаренки, он закончил на 7 месте
Palex
Palex ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 23:51
Вот беда- то какая. Как жить- то дальше, если люди на футбол перестали ходить?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:50
Очень мощно играет Зенит. Соперники могут даже не выходить на поле все равно будут разгромлены.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:59
Да там всегда не до футбола. В городе с одной командой никому на... зенитушка не нужен.
Palex
Palex ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 22:52
Почему тебя это беспокоит? Статистику посмотри внимательно за эти три тура. Нижайшая посещаемость. Да и не особо до футбола, сейчас людям. Других дел и проблем хватает, плюс огороды, дачи, отпуска
udw67jwhdhkg
udw67jwhdhkg
вчера в 22:52
Хороший Ростов взял реванш.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:50
Конякам не меньше отгрузят))
dargo
dargo ответ Карл Хайнц Руммениге (раскрыть)
вчера в 22:37
Наш Педро один, он самый техничный дриблер среди всех иностранцев – поговорим о нем через 3-4 года
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 22:09
Ещё раз повторяю, для тех, видимо, кто ни одной игры не видел и сейчас статистику в интернете ищет. Гончаренко не доиграл сезон с Уфой. Он оставил лишь промежуточный результат.
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 22:04
Учитывая, что Семак в тому времени еще ни разу не тренировал самостоятельно, это вполне себе добротный рез-тат , прийти в готовую команду и при этом не сломать весь рисунок игры, а еще сделать так, чтобы некоторые персоны раскрылись(условно живоглядов) и закончить чемп еще выше чем гончаренко, у которого опыта навалом
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:43
В смысле превзошел, если Гончаренко не доработал в Уфе, а пошёл на повышение. Оставив абсолюно готовую команду, в которой надо было лишь ничего не сломать. Он бы попробовал с нуля, в команде которой нет игры.
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 21:40
да, мне хватает его смотреть в баре или дома, периодически хожу на кубковые матчи, когда график на работе позволяет)
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 21:39
по накатанной настолько, что превзошел достижения гончаренко, я понял тебя, вопросов нет)
бундер
бундер
вчера в 21:30
Глушенков, похоже, нашел свою команду. Редкий случай в РПЛ, когда российский игрок после перехода феерит в Зените
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 21:29
В ЛОКО.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 21:28
Какие похороны?
Там уж и останков не осталось!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:21
Глушенков конечно машина для забивания голов, где он раньше был?)
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:21
Да я всё понял, люди которых интересует футбол, оттуда его не смотрят. И не списывают на фан айди.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:17
Какой на... багаж Аленичева?
Уфа при Гончаренко уверенно играла. Белорус затем в ЦСКА убежал. А Семак просто по накатанной пошёл.
А за что Аленичева выгнали за уверенную игру команды?
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 21:15
да представь себе, мне лень ходить на футбол как кузьмич, я хочу нормально болеть)
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 21:14
ну с такой логикой и каррера ниче не сделал, выиграл чемпионство на багаже аленичева))
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:08
А ну тут всё ясно, какой футбол может быть. Где-то там не верхатуре за виражом. Конечно, на... этот футбол. На фан-айди теперь можно всё списывать.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:07
Так она была готовой командой. Он там ничего не сделал после предыдущего тренера.
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 21:05
Уфа при Семаке добивалась лучших результатов в истории, если мы начинаем брать его другие результаты помимо Зенита
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 21:01
какие бесплатные билеты дружище, мне условно мешает фан айди, и я не хожу именно из-за этого, потому как до этого брал верхний сектор над виражом
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 20:52
Это о том кто такой Семак и что он из себя реально представляет там где есть конкуренция. Где не играет роли его самый дорогой состав и самая качественная, и длинная скамейка.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:47
Позор для Ростова, Глушенков утёр нос Карпину. Не матч, а избиение младенцев ))).
Болельщиков Зенита с разгромом Ростова.
nikolah
nikolah ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 20:47
бывает такое, а кого не возили? назовёшь хоть одну команду кто не позорился в ек в свое время? у всех есть изъяны
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 20:47
Ну да конечно. Мне жаль команду, которая единственная в городе с населением 7 млн и не может зрителей наскрести , даже заманивая бесплатными билетами.
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