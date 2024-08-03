«Зенит» отправил пять голов в ворота «Ростова». Глушенков оформил хет-трик

«Зенит» обыграл «Ростов» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Зенита» Педро. На 25-й минуте полузащитник Максим Глушенков удвоил преимущество хозяев поля. На 33-й минуте Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 35-й минуте Глушенков оформил дубль, а на 68-й минуте — хет-трик.
«Зенит» идёт на 1-м месте (9 очков), «Ростов» занимает 4-е место (4 очка).
При отсутствии угроз воротам, Латышонок быстро наберёт заоблочную статистику...
А вообще, сложно говорить о соперничестве с командой, которая подыскивает к имеющемуся перебору игроков, игруна более, чем за 20 лимонов денег...
При отсутствии угроз воротам, Латышонок быстро наберёт заоблочную статистику...
А вообще, сложно говорить о соперничестве с командой, которая подыскивает к имеющемуся перебору игроков, игруна более, чем за 20 лимонов денег...
Карпин : «Глушенков не вызван, потому что есть другие футболисты. Он пока не устраивает. Ему нужно прибавлять»
....прибавил....не унесёшь....
Карпин : «Глушенков не вызван, потому что есть другие футболисты. Он пока не устраивает. Ему нужно прибавлять»
....прибавил....не унесёшь....