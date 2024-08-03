«Зенит» отправил пять голов в ворота «Ростова». Глушенков оформил хет-трик

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вчера, 19:27

«Зенит» обыграл «Ростов» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Зенита» Педро. На 25-й минуте полузащитник Максим Глушенков удвоил преимущество хозяев поля. На 33-й минуте Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 35-й минуте Глушенков оформил дубль, а на 68-й минуте — хет-трик.

«Зенит» идёт на 1-м месте (9 очков), «Ростов» занимает 4-е место (4 очка).