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«Вест Хэм» подпишет полузащитника сборной Аргентины

вчера, 10:35

Полузащитник сборной Аргентины Гвидо Родригес сегодня подпишет двухлетний контракт с «Вест Хэмом». Игрок уже прошёл медицинское обследование.

Напомним, Родригес выступал за «Бетис» с января 2020 года до июля текущего года. За клуб из Севильи 30-летний опорный полузащитник сыграл 173 матча, забил 9 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 44 жёлтых карточки. В прошедшем сезоне аргентинец провёл 29 игр в Ла Лиге и Лиге Европы, набрал три очка по системе «гол + пас» (два мяча и ассист) и заработал 9 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» согласовал контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Никласом Фюллькругом.

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вчера в 16:29
Родригес — опытный и универсальный игрок, который сможет добавить стабильности и глубины составу «Вест Хэма». Его подписание усилит конкуренцию в центре поля и поможет клубу достичь поставленных целей.
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