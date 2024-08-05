Галлахер согласился перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер дал согласие на переход в мадридский «Атлетико».
Стороны согласовали контракт.
Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.
Полузащитник «Челси» Конор Галлахер дал согласие на переход в мадридский «Атлетико».
Стороны согласовали контракт.
Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.
Конор трудяга, Диего любит и ценит таких игроков, в отличие от Боули и его команды....
Если чесно, я бы хотел видеть этого игрока в Арсенале, но у клуба есть другие более проблемные позиции, так что увы и ах...
Конору нужно соглашаться и перебираться в ЛаЛигу. Матрасники начали строить новую команду, плюс играют в ЛЧ, а в Челси пока продолжается бардак....точнее в голове у Боули
Конор трудяга, Диего любит и ценит таких игроков, в отличие от Боули и его команды....
Если чесно, я бы хотел видеть этого игрока в Арсенале, но у клуба есть другие более проблемные позиции, так что увы и ах...
Конору нужно соглашаться и перебираться в ЛаЛигу. Матрасники начали строить новую команду, плюс играют в ЛЧ, а в Челси пока продолжается бардак....точнее в голове у Боули