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Галлахер согласился перейти в «Атлетико»

вчера, 08:33

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер дал согласие на переход в мадридский «Атлетико».

Стороны согласовали контракт.

Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:36
Да уж, чисто по человечески жалко Конора. Игрок вполне добротный и преданный клубу, да если бы не его старание и рвение, думаю Челси по итогам прошлого сезона был бы на много ниже в таблице....
Конор трудяга, Диего любит и ценит таких игроков, в отличие от Боули и его команды....
Если чесно, я бы хотел видеть этого игрока в Арсенале, но у клуба есть другие более проблемные позиции, так что увы и ах...
Конору нужно соглашаться и перебираться в ЛаЛигу. Матрасники начали строить новую команду, плюс играют в ЛЧ, а в Челси пока продолжается бардак....точнее в голове у Боули
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:06
И Галлахера и Альваресу лучше перейти в Атлетико. Пришло время Симеоне перестроит команду..и как раз вокруг Гал и Альва будет строится новая команда... Это проект намного интересней чем сидеть на лавке английских топ-клубов
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:05
По моему Челси, вернее его руководство не понимают что они делают... то пачками скупают, то продают не тех кого надо продать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:51
Ой ослыыы американцы…всё же вынудили уйти очередного воспитанника.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:47
Главное, по цене сговорились. Значит будут сотрудничать...
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