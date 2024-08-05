«Ньюкасл» подпишет нападающего «Шеффилд Юнайтед»

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вчера, 10:02

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» и молодёжной сборной Дании переходит в «Ньюкасл». Сегодня игрок пройдёт медицинское обследование. Сумма трансфера составит 10 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов.

Осула является воспитанником «Шеффилд Юнайтед». В прошедшем сезоне он сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» намерен усилиться защитником сборной Англии.