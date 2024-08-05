«Ювентус» хочет приобрести нападающего «Порту»

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вчера, 09:40

«Ювентус» нацелился на нападающего «Порту» и сборной Бразилии . «Драконы» готовы расстаться с игроком за 30 миллионов евро. В данный момент «Ювентус» раздумывает над возможностью аренды Галено с правом выкупа, в сделку может быть включён защитник «старой синьоры» Тиаго Джало. Сообщается, что «Рома» уже сделал предложение по вингеру «Порту».

Контракт Галено с португальским клубом действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Напомним, Галено помог «Порту» одержать волевую победу над «Спортингом» в Суперкубке Португалии.