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«Ювентус» хочет приобрести нападающего «Порту»

вчера, 09:40

«Ювентус» нацелился на нападающего «Порту» и сборной Бразилии Галено. «Драконы» готовы расстаться с игроком за 30 миллионов евро. В данный момент «Ювентус» раздумывает над возможностью аренды Галено с правом выкупа, в сделку может быть включён защитник «старой синьоры» Тиаго Джало. Сообщается, что «Рома» уже сделал предложение по вингеру «Порту».

Контракт Галено с португальским клубом действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Напомним, Галено помог «Порту» одержать волевую победу над «Спортингом» в Суперкубке Португалии.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:00
Такой игрок любой команде пригодится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:57, ред.
Ла Лига или АПЛ его точно перехватят.
Арсеналу в ЛЧ он красочный голешник зарядил.
Этого бразила тамошние скауты не упустят.

Кроме того, нынешний Порту, который я видел в Суперкубке Португалии, сильней Ювентуса. Поэтому его следующей командой будет не просто топ, а богатый топ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:50
Ещё не известно , где в итоге окажется бразилец...
drug01
drug01
вчера в 09:50
Ювентус не дурак выбор хороший
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:50
Будет сложно его подписать с учётом игры за Суперкубок, претенденты ещё будут
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