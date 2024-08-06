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Игрок юношеской команды «Арсенала» прошёл медосмотр и присоединится к МЮ

вчера, 17:14

Нападающий Чидо Оби-Мартин близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что игрок уже прошёл медосмотр.

Ранее футболист выступал за юношескую команду «Арсенала».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:28
Чидо, а точнее его агент погнались за деньгами, надеюсь этот выбор не угробит его карьеру и игрок продолжит развиваться дальше, т.к все данные для того, что бы стать хорошим игроком у него имеются!
Арсенал был готов сделать много исключений для игрока, как в финансовом плане, так и в перевод игрока в более старшую возрастную группу, но МЮ предложили з/п игроку в три раза больше, чем Арсенал, вот и заполучил игрока....
Удачи ему в МЮ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28
Чидо-гридо, Чидо-Оби-Мартин да,
Чидо-гридо, Чидо-Оби-Мартин да.......

Чеми симхера мтебма маставлес читебис ствена
Асе мгониа ам симхеребит авидги эна
Рогорц амбобен сицоцхлис болос ту мхерис геди
Симхерит моквде схва ра винатро амазе меты
shlomo
shlomo
вчера в 17:26
Что то Арсенал не хочет оставлять свою молодежь
Гость
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