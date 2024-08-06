Игрок юношеской команды «Арсенала» прошёл медосмотр и присоединится к МЮ

Нападающий Чидо Оби-Мартин близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что игрок уже прошёл медосмотр.
Ранее футболист выступал за юношескую команду «Арсенала».
Нападающий Чидо Оби-Мартин близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что игрок уже прошёл медосмотр.
Ранее футболист выступал за юношескую команду «Арсенала».
Арсенал был готов сделать много исключений для игрока, как в финансовом плане, так и в перевод игрока в более старшую возрастную группу, но МЮ предложили з/п игроку в три раза больше, чем Арсенал, вот и заполучил игрока....
Удачи ему в МЮ
Арсенал был готов сделать много исключений для игрока, как в финансовом плане, так и в перевод игрока в более старшую возрастную группу, но МЮ предложили з/п игроку в три раза больше, чем Арсенал, вот и заполучил игрока....
Удачи ему в МЮ
Чидо-гридо, Чидо-Оби-Мартин да.......
Чеми симхера мтебма маставлес читебис ствена
Асе мгониа ам симхеребит авидги эна
Рогорц амбобен сицоцхлис болос ту мхерис геди
Симхерит моквде схва ра винатро амазе меты
Чидо-гридо, Чидо-Оби-Мартин да.......
Чеми симхера мтебма маставлес читебис ствена
Асе мгониа ам симхеребит авидги эна
Рогорц амбобен сицоцхлис болос ту мхерис геди
Симхерит моквде схва ра винатро амазе меты